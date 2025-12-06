Când mai e util acoperișul? FCSB - Dinamo se joacă în ploaie pe Arena Națională: stadion inundat, scaune ude, acoperișul nu e folosit!  +8 foto
Când mai e util acoperișul? FCSB - Dinamo se joacă în ploaie pe Arena Națională: stadion inundat, scaune ude, acoperișul nu e folosit!

Vlad Nedelea , Iosif Popescu
Publicat: 06.12.2025, ora 20:09
Actualizat: 06.12.2025, ora 20:19
  • Fanii veniți pe cel mai mare stadion al țării la FCSB - Dinamo au avut de îndurat o ploaie rece, un stadion inundat, scaune ude, un disconfort total, deși Primăria susține că acoperișul funcționează.
  • Primăria Capitalei a cheltuit în ultimii ani 360.000 de euro cu acoperișul-prelată de la Arena Națională. Mai mult, aceștia zic că e funcțional, însă situația de la stadion spune altceva.
  • Paradoxul este că sunt mai bine de 4 ani de când acesta nu a mai folosit, dar a continuat să consume bani.

Fanii prezenți pe cel mai mare stadion al țării la derby-ul FCSB - Dinamo au fost nevoiți să îndure o ploaie rece, un stadion inundat și scaune ude, într-un disconfort total, în ciuda faptului că Primăria Capitalei susține că acoperișul Arenei Naționale este perfect funcțional.

În realitate, acesta nu a fost tras, deși situația o impunea clar.

Probleme mari la Dinamo - Oțelul

Nu este un caz izolat. Și la meciul dintre Dinamo și Oțelul, disputat recent tot pe Arena Națională, ploaia a făcut ravagii. Stadionul pare să reziste tot mai greu: infiltrațiile masive au dus atunci la desprinderea unor bucăți din tavanul lojelor, iar Dinamo a fost nevoită să mute trei loje grav afectate de inundații.

Semn clar că Arena devine tot mai șubredă la fiecare ploaie serioasă.

Stadion ud la derby!

Nici scaunele din zona VIP nu sunt ferite. Multe au început să se rupă, iar umezeala constantă nu face decât să accelereze degradarea, ceea ce se vede și în imaginile surprinse de GOLAZO.ro.

De nenumărate ori, tribunele au fost pline de apă, fără ca autoritățile să considere necesar să folosească acoperișul care pare inutilizabil.

În ultimii ani, Primăria Capitalei a cheltuit aproximativ 360.000 de euro pentru întreținerea acoperișului-prelată al Arenei Naționale.

Mai mult, autoritățile insistă că acesta este în perfectă stare de funcționare. Realitatea din teren arată însă contrariul. Paradoxal, de mai bine de patru ani acoperișul nu a mai fost folosit deloc, însă a continuat să genereze costuri.

