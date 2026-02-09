„E foarte grav, e xenofobie!” Mihai Stoica, atac furios la Pancu: „E mai grav decât ce-a făcut Bergodi! Dar spunea că e de acord cu Kadîrov, nu mă miră”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, l-a criticat dur pe Daniel Pancu, antrenorul echipei CFR Cluj, după declarațiile controversate ale acestuia despre conflictul de la finalul derby-ului local cu U Cluj, câștigat de „feroviari” cu 3-2.

Cristiano Bergodi, antrenorul celor de la U Cluj a sărit la bătaie cu Andrei Cordea și Karlo Muhar, fiind ținut cu greu de staff și jucători. Gestul italianului l-a enervat pe Pancu, care a țipat în fața camerei, apoi a plecat de la interviu.

Mihai Stoica: „E mai grav ce a făcut Pancu!”

Mihai Stoica susține că declarațiile xenofobe ale lui Daniel Pancu sunt mai grave decât comportamentul agresiv al lui Bergodi.

„E păcat pentru că s-a vorbit prea puțin de fotbal după scandalul ăsta. Eu am lucrat cu Andrei Cordea și era un băiat de mare bun simț. Am văzut și ieșirea lui la meciul nostru, când a marcat. Probabil faptul că a marcat de 11 ori sezonul ăsta... Noi mai avem o vorbă: l-a înnebunit succesul. Cred că a exagerat. Adrenalina nu l-a ajutat și uite că acum va fi suspendat.

Nu e prima dată când Cristiano își pierde cumpătul. Mai are chestii de genul ăsta. E regretabil ce s-a întâmplat, dar în niciun caz nu sunt de acord cu ieșirea lui Pancu. Mi se pare mult mai gravă ieșirea lui Pancu decât comportamentul lui Bergodi.

L-am văzut urlând că «vine un străin...». Păi ce facem, împărțim oamenii din fotbal între români și străini? Asta e o chestie foarte gravă, o chestie xenofobă. Altul pe care l-a înnebunit succesul”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

Oficialul campioanei en-titre a adus aminte și de afirmațiile controversate făcute de Pancu în 2022, când l-a lăudat pe liderul cecen Ramzan Kadîrov și și-a manifestat admirația față de tradițiile violente din Cecenia.

„Cordea a declanșat. Mie cel mai grav ce s-a întâmplat la Cluj mi s-a părut discursul lui Pancu. Dar de la un om care la un moment dat vorbea că e de acord cu Kadîrov nu mă miră foarte tare. Pancu știe fotbal, l-am auzit, am stat lângă el la meciuri, probabil că știe să și antreneze, dar în discursuri o cam ia razna. Și nu e normal”, a continuat Mihai Stoica.

Daniel Pancu, declarații șocante: „Acolo poți să omori femeile oricând!”

În 2022, Daniel Pancu, fost jucător la Terek Groznîi, a vorbit în termeni foarte admirativi despre controversatul Ramzan Kadîrov și a declarat că în regiunea condusă de liderul cecen femeile „pot fi omorâte oricând”, susținând că nu este „neapărat de acord” cu asta.

„Dintre toți oamenii puternici pe care i-am întâlnit în viața mea, Ramzan m-a impresionat cel mai mult. E născut lider, e un luptător prin excelență.

E fidel legilor Islamului. Chiar dacă sunt ortodox, pentru că am trăit mult în Turcia și în Cecenia, apreciez foarte mult musulmanii.

Oamenii au credință, merg și se roagă, copiii cântă imnul național când ies de la școală, respectul față de părinți, cultura muncii și multe alte lucruri care m-au lăsat mască.

Acolo poți să omori femeile oricând! Nu neapărat că sunt de acord cu așa ceva, dar mi se pare că ei își păstrează niște tradiții cu care eu sunt de acord”, a declarat Pancu în 2022.

Ce a declarat Pancu după meciul cu U Cluj

La finalul meciului, antrenorul celor de la CFR a venit furios la flash-interviu și l-a atacat pe Bergodi:

„Eu am intrat cu Elveția pe teren (n.r. - când era selecționer la U21) și n-am atins pe nimeni. M-au făcut toți... Nu am cuvinte, eu nu am cuvinte... Românii...

Să-mi vină străin în țară, să-mi bată jucătorul pe teren?! Nu există așa ceva. Nu există. Din minutul 85 a vrut să intre, nu la final. Nu e adevărat.

Din minutul 85 îl ținea toată banca lui U Cluj. Nu știu ce s-a întâmplat exact, dar nu e normal. Suntem în România! Antrenor străin să-mi bată mie jucătorul în țara mea?!”, a declarat Pancu.

