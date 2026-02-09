În formă maximă Răzvan Marin, gol și două pase decisive pentru AEK: „Campionatul grecesc este mai dificil decât mă așteptam” +12 foto
Răzvan Marin, decisiv în meciul cu Panserraikos. Foto: Captură „X” @football_t69515
Stranieri

În formă maximă Răzvan Marin, gol și două pase decisive pentru AEK: „Campionatul grecesc este mai dificil decât mă așteptam”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 09.02.2026, ora 12:28
alt-text Actualizat: 09.02.2026, ora 12:28
  • Panserraikos - AEK 0-4. Răzvan Marin (29 de ani), mijlocașul naționalei, a contribuit decisiv la trei goluri în etapa #20 a Super Ligii Greciei.
  • Mijlocașul se află într-o formă excelentă la echipa grecească, o veste bună pentru naționala României, care se pregătește pentru barajul cu Turcia.

În urma acestui succes, AEK se află pe primul loc în campionat, cu 48 de puncte.

„Voi fi pe bancă la meciul cu Turcia” Ciprian Marica a redat discuția avută cu selecționerul, despre echipa națională
Citește și
„Voi fi pe bancă la meciul cu Turcia” Ciprian Marica a redat discuția avută cu selecționerul, despre echipa națională
Citește mai mult
„Voi fi pe bancă la meciul cu Turcia” Ciprian Marica a redat discuția avută cu selecționerul, despre echipa națională

Răzvan Marin, gol și două pase decisive pentru AEK: „Campionatul grecesc este mai dificil decât mă așteptam”

Prima repriză s-a încheiat 0-0, dar Răzvan Marin a găsit soluția, după pauză, pentru a deschide scorul.

Mijlocașul a centrat perfect în careu, iar Barnabas Varga a reluat cu capul în minutul 55.

„În prima repriză, adversarul era bine organizat defensiv. După primul gol, jocul s-a deschis. Cu siguranță scorul nu reflectă complet evoluția meciului, dar importante sunt cele trei puncte.

Antrenorul are dreptate. Din fazele fixe am găsit golurile. Uneori, în astfel de meciuri, fazele fixe îți pot deschide drumul”, a spus Răzvan Marin, conform gazzetta.gr.

Răzvan Marin, pasă decisivă în meciul cu Panserraikos. Foto: Captură „X” @football_t69515
Răzvan Marin, pasă decisivă în meciul cu Panserraikos. Foto: Captură „X” @football_t69515

Galerie foto (12 imagini)

Răzvan Marin, pasă decisivă în meciul cu Panserraikos. Foto: Captură „X” @football_t69515 Răzvan Marin, pasă decisivă în meciul cu Panserraikos. Foto: Captură „X” @football_t69515 Răzvan Marin, pasă decisivă în meciul cu Panserraikos. Foto: Captură „X” @football_t69515 Răzvan Marin, pasă decisivă în meciul cu Panserraikos. Foto: Captură „X” @football_t69515 Răzvan Marin, pasă decisivă în meciul cu Panserraikos. Foto: Captură „X” @football_t69515
+12 Foto
labels.photo-gallery

În minutul 89, Răzvan Marin a marcat cel de-al doilea său gol pentru AEK, după reușita din etapa #6 cu Kifisias (3-2).

Mijlocașul a transformat o lovitură de la punctul cu var în fața portarului Alexandros Tsompanidis.

„AEK luptă pentru titluri. Suntem toți aici pentru asta. Din păcate, am ieșit din Cupă după meciul cu OFI (n.r. - înfrângere cu 0-1), dar ne luptăm pentru campionat și ne dorim și o parcurs bun în Conference League”, a mai spus Răzvan Marin.

Echipa se îmbunătățește continuu, trebuie să continuăm să muncim și cred că putem realiza lucruri mari. Campionatul grecesc este mai dificil decât mă așteptam. În fața echipelor mai mici lucrurile nu sunt ușoare. Trebuie să marcăm mai repede și să nu ne grăbim” Răzvan Marin

FOTO: Golul marcat de Răzvan Marin în meciul cu Panserraikos

Galerie foto (15 imagini)

Golul marcat de Răzvan Marin în partida cu Panserraikos. Foto: Captură „X” @football_t69515 Golul marcat de Răzvan Marin în partida cu Panserraikos. Foto: Captură „X” @football_t69515 Golul marcat de Răzvan Marin în partida cu Panserraikos. Foto: Captură „X” @football_t69515 Golul marcat de Răzvan Marin în partida cu Panserraikos. Foto: Captură „X” @football_t69515 Golul marcat de Răzvan Marin în partida cu Panserraikos. Foto: Captură „X” @football_t69515
+15 Foto
labels.photo-gallery

Românul a mai oferit o pasă, în minutul 90+1, pentru Grujic, care a făcut 3-0, iar Barnabas Varga a semnat „dubla” în minutul 90+5, stabilind scorul final.

Mijlocașul, care are 71 de partide jucate pentru echipa națională, a fost contribuit la 11 goluri în cele 33 de meciuri jucate la AEK, reușind 5 goluri și 6 pase decisive.

  • Barajul Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.
  • În cazul unui succes în fața formației antrenate de Vincenzo Montella, „tricolorii” vor da peste învingătoarea din meciul Slovacia - Kosovo, pe 31 martie.

Citește și

Îl contrazice pe Becali  Daniel Bîrligea, despre despre declarațiile patronului de la FCSB + Ce spune Darius Olaru despre victoria cu Oțelul
Superliga
10:25
Îl contrazice pe Becali Daniel Bîrligea, despre despre declarațiile patronului de la FCSB + Ce spune Darius Olaru despre victoria cu Oțelul
Citește mai mult
Îl contrazice pe Becali  Daniel Bîrligea, despre despre declarațiile patronului de la FCSB + Ce spune Darius Olaru despre victoria cu Oțelul
FRF vrea finala Europa League pe Arena Națională A fost depus dosarul de candidatură pentru organizarea evenimentului în 2028 sau 2029
Cupa Romaniei
10:14
FRF vrea finala Europa League pe Arena Națională A fost depus dosarul de candidatură pentru organizarea evenimentului în 2028 sau 2029
Citește mai mult
FRF vrea finala Europa League pe Arena Națională A fost depus dosarul de candidatură pentru organizarea evenimentului în 2028 sau 2029

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Reacție de la vârful UE după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice din Italia
Reacție de la vârful UE după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice din Italia
Reacție de la vârful UE după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice din Italia
grecia AEK Atena Razvan Marin panserraikos
Știrile zilei din sport
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!”
Superliga
09.02
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!”
Citește mai mult
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!”
„Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!” VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Sunt român! Nu înțeleg răutatea”
Superliga
09.02
„Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!” VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Sunt român! Nu înțeleg răutatea”
Citește mai mult
„Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!” VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Sunt român! Nu înțeleg răutatea”
Și-a ascuns accidentarea! Un titular de la FCSB și- a șocat șefii:  „Ne spui în ceasul al 12-lea? De-asta a comis-o non-stop!”
Superliga
09.02
Și-a ascuns accidentarea! Un titular de la FCSB și- a șocat șefii: „Ne spui în ceasul al 12-lea? De-asta a comis-o non-stop!”
Citește mai mult
Și-a ascuns accidentarea! Un titular de la FCSB și- a șocat șefii:  „Ne spui în ceasul al 12-lea? De-asta a comis-o non-stop!”
Dinamo nu renunță la Boateng Ce sumă au refuzat  „câinii” pentru fundașul care poate pleca gratis în vară: „Căutăm soluții”
Superliga
09.02
Dinamo nu renunță la Boateng Ce sumă au refuzat „câinii” pentru fundașul care poate pleca gratis în vară: „Căutăm soluții”
Citește mai mult
Dinamo nu renunță la Boateng Ce sumă au refuzat  „câinii” pentru fundașul care poate pleca gratis în vară: „Căutăm soluții”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:15
„Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!” VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Sunt român! Nu înțeleg răutatea”
„Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!” VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Sunt român! Nu înțeleg răutatea”
22:51
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!”
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!”
23:04
„Știm că nu suntem o echipă perfectă” Reacția lui Kopic după ce U Craiova i-a ascuns mingea lui Dinamo + cum explică transferurile rare din iarnă
„Știm că nu suntem o echipă perfectă” Reacția lui Kopic după ce U Craiova i-a ascuns mingea lui Dinamo + cum explică transferurile rare din iarnă
22:11
Inspirație Kopic. Și reacție, Coelho! VIDEO. Dinamo a jucat cu vârf fals contra Craiovei. Și Soro a înscris. Dar Al-Hamlawi i-a răspuns
Inspirație Kopic. Și reacție, Coelho! VIDEO. Dinamo a jucat cu  vârf fals contra Craiovei. Și Soro a înscris. Dar Al-Hamlawi i-a răspuns
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Top stiri din sport
„Totul îmi place la Drăgușin” Anunțul făcut de antrenorul lui Tottenham legat de „tricolor”.  Ce a detaliat Thomas Frank
Stranieri
09.02
„Totul îmi place la Drăgușin” Anunțul făcut de antrenorul lui Tottenham legat de „tricolor”. Ce a detaliat Thomas Frank
Citește mai mult
„Totul îmi place la Drăgușin” Anunțul făcut de antrenorul lui Tottenham legat de „tricolor”.  Ce a detaliat Thomas Frank
S-au „scurs” imaginile pe net! Ce se întâmpla la party-ul organizat de Trump, în timp ce Bad Bunny cânta la Super Bowl: „Adunătură de ipocriți”
Alte sporturi
09.02
S-au „scurs” imaginile pe net! Ce se întâmpla la party-ul organizat de Trump, în timp ce Bad Bunny cânta la Super Bowl: „Adunătură de ipocriți”
Citește mai mult
S-au „scurs” imaginile pe net! Ce se întâmpla la party-ul organizat de Trump, în timp ce Bad Bunny cânta la Super Bowl: „Adunătură de ipocriți”
Apare în „Dosarul Epstein” Fost mare fotbalist, în documentele legate de violatorul american. Prostituție, minore, agresiune!
Diverse
09.02
Apare în „Dosarul Epstein” Fost mare fotbalist, în documentele legate de violatorul american. Prostituție, minore, agresiune!
Citește mai mult
Apare în „Dosarul Epstein” Fost mare fotbalist, în documentele legate de violatorul american. Prostituție, minore, agresiune!
Când și unde se joacă finala S-a stabilit ce oraș va găzdui ultimul act din Cupa României
Cupa Romaniei
09.02
Când și unde se joacă finala S-a stabilit ce oraș va găzdui ultimul act din Cupa României
Citește mai mult
Când și unde se joacă finala S-a stabilit ce oraș va găzdui ultimul act din Cupa României

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 41 dinamo bucuresti 34 rapid 25 Universitatea Craiova 24 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 18

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
10.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share