Panserraikos - AEK 0-4. Răzvan Marin (29 de ani), mijlocașul naționalei, a contribuit decisiv la trei goluri în etapa #20 a Super Ligii Greciei.

Mijlocașul se află într-o formă excelentă la echipa grecească, o veste bună pentru naționala României, care se pregătește pentru barajul cu Turcia.

În urma acestui succes, AEK se află pe primul loc în campionat, cu 48 de puncte.

Răzvan Marin, gol și două pase decisive pentru AEK: „Campionatul grecesc este mai dificil decât mă așteptam”

Prima repriză s-a încheiat 0-0, dar Răzvan Marin a găsit soluția, după pauză, pentru a deschide scorul.

Mijlocașul a centrat perfect în careu, iar Barnabas Varga a reluat cu capul în minutul 55.

„În prima repriză, adversarul era bine organizat defensiv. După primul gol, jocul s-a deschis. Cu siguranță scorul nu reflectă complet evoluția meciului, dar importante sunt cele trei puncte.

Antrenorul are dreptate. Din fazele fixe am găsit golurile. Uneori, în astfel de meciuri, fazele fixe îți pot deschide drumul”, a spus Răzvan Marin, conform gazzetta.gr.

În minutul 89, Răzvan Marin a marcat cel de-al doilea său gol pentru AEK, după reușita din etapa #6 cu Kifisias (3-2).

Mijlocașul a transformat o lovitură de la punctul cu var în fața portarului Alexandros Tsompanidis.

„AEK luptă pentru titluri. Suntem toți aici pentru asta. Din păcate, am ieșit din Cupă după meciul cu OFI (n.r. - înfrângere cu 0-1), dar ne luptăm pentru campionat și ne dorim și o parcurs bun în Conference League ”, a mai spus Răzvan Marin.

Echipa se îmbunătățește continuu, trebuie să continuăm să muncim și cred că putem realiza lucruri mari. Campionatul grecesc este mai dificil decât mă așteptam. În fața echipelor mai mici lucrurile nu sunt ușoare. Trebuie să marcăm mai repede și să nu ne grăbim” Răzvan Marin

FOTO: Golul marcat de Răzvan Marin în meciul cu Panserraikos

Românul a mai oferit o pasă, în minutul 90+1, pentru Grujic, care a făcut 3-0, iar Barnabas Varga a semnat „dubla” în minutul 90+5, stabilind scorul final.

Mijlocașul, care are 71 de partide jucate pentru echipa națională, a fost contribuit la 11 goluri în cele 33 de meciuri jucate la AEK, reușind 5 goluri și 6 pase decisive.

Barajul Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

În cazul unui succes în fața formației antrenate de Vincenzo Montella, „tricolorii” vor da peste învingătoarea din meciul Slovacia - Kosovo, pe 31 martie.

