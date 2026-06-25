Entuziasm la Craiova Oltenii au anunțat un record de abonamente vândute: cele mai multe all time în România! +43 foto
Suporterii U Craiova (sursă foto: sportpictures)
Superliga

Entuziasm la Craiova Oltenii au anunțat un record de abonamente vândute: cele mai multe all time în România!

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 25.06.2026, ora 16:28
alt-text Actualizat: 25.06.2026, ora 16:29
  • Universitatea Craiova a anunțat un nou record la abonamente pentru sezonul viitor.
  • Interesul ridicat vine într-un moment special pentru club.
  • Oltenii au câștigat Cupa și titlul în Superliga după 35 de ani și vor juca în preliminariile Ligii Campionilor.
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Universitatea Craiova joacă pe stadionul „Ion Oblemenco”, arenă de aproximativ 31.000 de locuri.

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U Craiova, record la abonamente înaintea revenirii în preliminariile Ligii Campionilor

Oltenii au făcut anunțul pe rețelele de socializare, unde au transmis: „Record all time în România: peste 8.000 de campioni și-au asigurat locul în casa «Științei» pentru noul sezon”.

U Craiova a menționat că vânzarea abonamentelor continuă.

„«Vulcanul» alb-albastru va fierbe din nou. Luptăm împreună!”, au mai transmis oltenii.

Craiova avusese un start foarte bun încă din primele minute ale campaniei. Oltenii au vândut 984 de abonamente în primele 30 de minute de la lansare.

Prin comparație, Rapid a vândut în sezonul trecut aproximativ 2.000 de abonamente, iar Dinamo 1.100.

Pentru noua stagiune, estimările inițiale ale oficialilor Craiovei erau între 7.000 și 8.000 de abonamente, prag depășit deja.

16.081
este media spectatorilor prezenți la meciurile Universității Craiova pe teren propriu în sezonul 2025-2026, conform lpf2.ro. Următoarele echipe în clasamentul prezențelor pe stadion au fost Dinamo, cu o medie de 10.446 de spectatori, și Rapid, cu 9.903

Cele mai ieftine abonamente standard pentru noul sezon costă 299 de lei la Peluza Nord, respectiv 399 de lei la Peluza Sud.

La Tribuna 2, prețurile pentru un abonament nou variază între 499 și 649 de lei, în funcție de sector și inel.

Clubul are și tarife reduse pentru anumite categorii de suporteri.

Elevii și studenții pot cumpăra abonament la Peluza Nord cu 160 de lei, iar pensionarii au abonamente la Tribuna 2 de la 419 lei.

  • Universitatea Craiova va juca în primul tur preliminar al Ligii Campionilor cu ML Vitebsk, campioana Belarusului.
  • Primul meci va fi în deplasare, pe 7 sau 8 iulie, iar returul se va disputa la Craiova, pe 14 sau 15 iulie.
U Craiova - U Cluj FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) .jpeg
U Craiova - U Cluj FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) .jpeg

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