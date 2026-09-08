David Miculescu (25 de ani), actualul căpitan de la FCSB, ar fi dorit de Omonia Nicosia, campioana Ciprului, formație la care evoluează și Florin Tănase (31 de ani).

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Formația cipriotă l-a transferat pe Tănase la începutul acestei luni, iar acum a pus ochii pe un alt jucător de bază de la FCSB.

David Miculescu ar fi dorit de Omonia Nicosia

David Miculescu s-ar afla pe lista de transferuri a celor de la Omonia Nicosia. Ciprioții vor să se întărească în ofensivă, în contextul în care un jucător important al echipei este aproape să plece în Grecia.

„«Verzii» sunt în căutarea unei extreme după plecarea lui Anastasios Chatzigiovanis (n.r. - care nu a fost încă oficializată), iar internaționalul român este principala lor țintă.

Este vorba despre un atacant de 25 de ani, stângaci, cu o înălțime de 1,90 metri, care poate evolua atât în flancuri, cât și în centrul atacului.

Acesta aparține de FCSB, club de la care, reamintim, a fost transferat și Florin Tănase”, au notat jurnaliștii de la alphanews.live.

În acest sens, Miculescu ar putea fi din nou coechipier cu Florin Tănase, care a apucat deja să debuteze la Omonia, în Supercupa Ciprului, pierdută cu Pafos cu scorul de 0-1.

2,3 milioane de euro este cota de piață a lui David Miculescu, conform Transfermarkt

După plecarea lui Florin Tănase, Miculescu a preluat banderola de căpitan la FCSB în meciul cu UTA Arad (1-3) și Dinamo (1-2), partide în care a reușit o pasă decisivă, respectiv un gol.

Miculescu a fost transferat de FCSB în vara anului 2022 de la UTA Arad, în schimbul sumei de 1,7 milioane de euro. A devenit un jucător de bază al echipei, alături de care a cucerit două titluri și două Supercupe.

În tricoul formației roș-albastre, extrema dreaptă a jucat 202 meciuri, în care a marcat 34 de goluri și a livrat 10 pase decisive.

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