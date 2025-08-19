Haos la FC U Craiova Adrian Mititelu i-a înjurat pe fotbaliștii săi, după ce au refuzat să se antreneze! 3 jucători au fost dați afară

Adrian Mititelu (57 de ani) a făcut un scandal monstru la baza de antrenament al oltenilor.

Patronul celor de la FC U Craiova 1948 i-a luat la înjurături pe fotbaliști, după ce aceștia au refuzat să se antreneze, iar trei dintre ei au fost dați afară.

Apele sunt în continuare tulburi la FC U Craiova, după ce echipa a fost exclusă din Liga 2 din cauza problemelor financiare cu care se confruntă.

Adrian Mititelu a făcut haos la ultimul antrenament al celor de la FC U Craiova

Neplătiți de 4 luni, jucătorii au decis să boicoteze ultimul antrenament, lucru care l-a înfuriat pe Adrian Mititelu, informează gsp.ro.

Potrivit sursei citate, patronul oltenilor a fost sunat de staff și s-a deplasat imediat la baza de antrenament.

Furios, Mititelu i-a insultat pe Alexandru Raicea (28 de ani), Florin Cioablă (29 de ani) și Alexandru Mitulețu (21 de ani), cei care ar fi inițiat protestul. Mai mult, cei trei jucători au fost dați afară de la club.

Pentru Raicea este al doilea eveniment neplăcut petrecut în decurs de doar câteva zile. Săptămâna trecută, soția sa a fost agresată într-un supermarket de doi indivizi.

Adrian Mititelu: „Sunt acte abuzive”

Într-o conferință de presă susținută la începutul acestei luni, Adrian Mititelu a dat asigurări că FC U Craiova își va continua activitatea, în ciuda problemelor financiare cu care se confruntă echipa.

„Ne vom prezenta la liga a treia pentru că nu avem ce să facem. Vom juca la liga a treia așa cum ne-au programat ei. Deci, repet, este decizia lor. Și vreau să spun că acest campionat pe care noi îl vom desfășura este un campionat, așa cum vă spuneam, pentru asigurarea continuității.

Nici măcar rezultatele nu contează, pentru că nu există în mod real nicio depunctare, nicio retrogradare. Sunt niște acte abuzive pe care noi le vom anula în următoarele luni.

Și o să vă spun de ce avem șanse și mai mari să le anulăm. Deci le vom anula, iar echipa se va prezenta cu fruntea sus în liga a treia. Și, indiferent de rezultate, noi anul viitor vom juca cel puțin în liga a doua. De asta sunt convins”, declara Mititelu, pentru pagina de Facebook a clubului, pe 5 august.

