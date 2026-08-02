Liga 2 Steaua începe cu stângul noul sezon. Victorie pentru CSM Slatina în Ghencea » Programul etapei

Steaua - CSM Slatin 1-2. Debut cu stângul pentru roș-albaștri în noul sezonul al Ligii 2.

Runda continuă marți, cu Poli Timișoara - Chindia Târgoviște, de la 18:30.

Toate partidele din prima etapă vor fi transmise în format liveSCORE pe GOLAZO.ro.

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Ca urmare a retragerii echipei FC Hermannstadt din campionat, CSC Dumbrăvița va juca în prima etapă cu CSM Olimpia Satu Mare, înlocuitoarea grupării sibiene.

Astăzi, 2 august

Steaua București - CSM Slatina 1-2

Au marcat: Dinu (52) / Bărăitaru (43, 65)

Arbitru : Bădoiu Marius Daniel. Asistenți : Marin Răzvan-Ștefan și Nuță Ionuț Emanuel

: Bădoiu Marius Daniel. : Marin Răzvan-Ștefan și Nuță Ionuț Emanuel Stadion: Steaua

Marți, 4 august

Politehnica Timișoara - Chindia Târgoviște, live de la 18:00

TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1

Stadion Electrica

Miercuri, 5 august

CSC Dumbrăvița - CSM Olimpia Satu Mare, live de la 18:00

Stadion „Ştefan Dobay”

S-au jucat sâmbătă:

FC Bihor Oradea - Unirea 04 Slobozia 1-1

Au marcat: Cocian '3 / Bobai '84

Arbitru: Iviniș Darius. Asistenți: Cășuț Cristian, Cozorici Bogdan Ioan

Stadion „Iuliu Bodola”

CSM Reșița - ASA Tg. Mureș 2-1

Au marcat: Visic '22, Tchassem '34 / Samake '16

Arbitru: Gaitin Claudiu Cristian. Asistenți: Sandu Patrik Stefan, Matica Marius Ionuț

Stadion „Mircea Chivu”

Gloria Bistrița - CSC Șelimbăr 2-1

Au marcat: Cavar '86, '90+1 / Bucuroiu '53

Arbitru: Marinoiu Costin Alexandru. Asistenți: Schiopet Claudiu, Biro Barna-Tamas

Stadion: „CS Jean Pădureanu”

CS Afumați - CS Dinamo 2-1

Au marcat: Raicu '72, Ghineț '86 / Rus '19

Arbitru: Pavel Adelin. Asistenți: Mociornita Nicolae Bogdan, Florea Bianca Diana

Stadion: CNAF Buftea

Cetatea Suceava - Concordia Chiajna 1-3

Au marcat: G. David '54 / Bălașa '11, Carrasco '20, Carnat '85

Arbitru: Burloiu Dorin Alexandru. Asistenți: Noroc Mihăiță-Adrian, Ichim Cristi

Stadion Areni

Metaloglobus - Metalul Buzău 0-0

Arbitru: Lăstun Mihail-Sebastian. Asistenți: Cosmescu Constantin Cristian, Calin Daniel

Stadion: Clinceni Arena

SCM Râmnicu Vâlcea - SC Popești-Leordeni 1-1

Au marcat: Trașcu '40 / Taiwo '86

Arbitru: Răcoare Arthur. Asistenți: Ionescu Mihai-Marian, Tanase Lucian

Stadion Municipal – 1 Mai

FC Bacău - CSL Ștefănești 3-0

Au marcat: Moise '6, Lacerda '71, Oasenegre '90+3

Arbitru: Ţurcanu Dragoş Ionuţ. Asistenți: Păduraru Sebastian, Cercel Cosmin

Stadion: Baza Sportivă FC Bacău

Tot ce trebuie să știi despre Liga 2, sezonul 2026/26

Liga 2 se va disputa în două faze, precizează frf.ro:

prima fază a competiţiei va consta într-un sezon regular, la care vor participa toate cele 22 de echipe şi în care vor juca fiecare cu fiecare o singură dată, cu un total de 21 etape.

va consta într-un sezon regular, la care vor participa toate cele 22 de echipe şi în care vor juca fiecare cu fiecare o singură dată, cu un total de 21 etape. a doua fază a competiţiei va consta într-un play-off şi un play-out, în care echipele vor fi repartizate pe baza clasamentului final al sezonului regular şi în care vor intra cu toate punctele acumulate până atunci.

În play-off vor participa primele șase clasate, iar partidele se vor juca tur-retur, rezultând astfel încă 10 meciuri pentru fiecare formație.

La finalul play-off-ului, primele două clasate vor promova direct în Liga 1, în timp ce ocupantele locurilor 3 și 4 vor disputa un meci de baraj cu locurile 8 și 7 din play-out-ul SuperLigii, după următoarea schemă:

Locul 3 din Liga 2 contra locului 8 din play-out-ul SuperLigii

Locul 4 din Liga 2 contra locului 7 din play-out-ul SuperLigii

În play-out vor participa celelalte 16 echipe rămase, împărţite în două grupe, A şi B, cu câte opt echipe fiecare.

În grupa A vor evolua echipele clasate la finalul sezonului regular pe locurile 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19 și 22 iar în grupa B vor evolua echipele de pe locurile 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20 și 21.

Participantele din fiecare grupă vor juca între ele o singură dată, rezultând un program de şapte etape şi șapte meciuri pentru fiecare echipă.

Din fiecare grupă a play-out-ului vor retrograda direct echipele clasate pe locurile 7 şi 8, în timp ce ocupantele locului 6 din fiecare grupă vor juca un meci de baraj în dublă manşă pentru menţinerea în Liga 2. Echipa gazdă din manşa tur a barajului va fi echipa din grupa A.

Dacă se retrag echipe în timpul sezonului regular, numărul de retrogradate se va micșora corespunzător, însă împărțirea în cele două grupe se va face în același mod, luând în considerare locurile echipelor retrase ca fiind ultimele.

12 echipe nu au drept de promovare în Liga 1

Mai mult de jumătate dintre cele 22 de echipe participante în sezonul 2026/27 din Liga 2 nu au drept de promovare în Superliga din cauza formei de organizare:

Steaua București

CS Dinamo București

CSM Slatina

CS Gloria Bistrița

CS Afumați

CSC Dumbrăvița

CSC Șelimbăr

CSL Ștefăneștii de Jos

SCM Râmnicu Vâlcea

SC Popești Leordeni

CSM Olimpia Satu Mare.

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