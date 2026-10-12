Temere de milioane de euro Marea grijă a lui Mihai Stoica înainte de transferul lui Drăguș: „Când există acest sentiment, nu e bine” +8 foto
Denis Drăguș
Superliga

Temere de milioane de euro Marea grijă a lui Mihai Stoica înainte de transferul lui Drăguș: „Când există acest sentiment, nu e bine”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 12.10.2026, ora 13:30
alt-text Actualizat: 12.10.2026, ora 13:30
  • Mihai Stoica (61 de ani) a dezvăluit temerea pe care a avut-o în momentul în care Denis Drăguș a semnat cu FCSB.
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Atacantul român a fost dorit intens de Gigi Becali, care a pus pe masă o sumă importantă pentru a-l convinge să revină în țară.

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Mihai Stoica: „Când există acest sentiment în vestiar, nu este deloc bine”

Pe fondul salariului foarte mare al lui Drăguș față de încasările celorlalți jucători, oficialul de la FCSB s-a temut că atacantul ar putea fi privit cu invidie de alți coechipieri.

„Temerea mea era legată de faptul că, revenind în România cu un salariu gigantic față de restul, este posibil să fie privit cu puțină invidie.

Când există acest sentiment în vestiar nu este deloc bine, mai ales pentru un jucător care depinde foarte mult de colegi, pentru că joacă atacant. Știi cum e… mă uit în stânga și văd un milion de euro.

Dar asta s-a spulberat după câteva zile. Este atât de plăcut ca individ, ca persoană, încât nimeni nu se poate gândi la asta. Toată lumea ține la el. Faptul că Reghe s-a decis să-i dea banderola m-a bucurat, chiar dacă în mod normal m-aș fi opus ca un jucător nou să preia banderola.

Te gândești la cei vechi, dar cine ar fi? Târnovanu, Crețu, Miculescu. Târnovanu e portar, iar ca să-i dai banderola trebuie să ai un alt căpitan care să-i țină locul și să vorbească cu arbitrul…

Parcă nu mi se mai pare o chestie ieșită din comun ca un jucător nou-venit să preia banderola dacă este un jucător care poate vorbi în vestiar, iar Denis Drăguș poate vorbi română, engleză, franceză și italiană”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

Denis Drăguș a revenit la antrenamentele celor de la FCSB Foto Facebook @FCSB.jpg
Denis Drăguș a revenit la antrenamentele celor de la FCSB Foto Facebook @FCSB.jpg

Galerie foto (8 imagini)

Denis Drăguș a revenit la antrenamentele celor de la FCSB Foto Facebook @FCSB.jpg Denis Drăguș a revenit la antrenamentele celor de la FCSB Foto Facebook @FCSB.jpg Denis Drăguș a revenit la antrenamentele celor de la FCSB Foto Facebook @FCSB .jpg Denis Drăguș a revenit la antrenamentele celor de la FCSB Foto Facebook @FCSB.jpg Denis Drăguș a revenit la antrenamentele celor de la FCSB Foto Facebook @FCSB.jpg
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Drăguș a bifat doar două apariții scurte pentru FCSB, 19 minute cu Petrolul și 42 cu U Craiova, ieșind accidentat din partida contra oltenilor.

Atacantul a ratat toată acțiunea echipei naționale, dar și meciul din ultima etapă, 1-0 cu Oțelul, însă a revenit între timp la antrenamente și ar putea fi inclus în lot pentru meciul cu Voluntari, programat lunea viitoare, de la 21:00.

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