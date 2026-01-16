„Nu ar fi un capăt de țară” Mihai Stoica, despre problemele cu nocturna de la Mioveni: „Plecăm mai devreme acasă”

Argeș - FCSB. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al Campioanei României, a vorbit despre condițiile întâmpinate la Mioveni.

Nocturna s-a stins de două ori la încălzire, iar oficialul campioanei a spus, în glumă, că speră să se mai întâmple pentru ca meciul să fie câștigat de roș-albaștri la „masa verde”.

Ninsoarea din timpul zilei a redus vizibilitatea pe teren, ceea ce a confirmat temerile campioanei României, care intenționa să boicoteze partida.

Mihai Stoica: „Terenul se prezintă bine, nu e înghețat”

Deși FCSB a amenințat că nu va intra pe teren dacă acesta nu va fi în condiții bune, Mihai Stoica a lăudat echipa care s-a ocupat de curățarea suprafeței de joc.

„Pentru condițiile atmosferice din ultimele zile, terenul se prezintă bine. Nu cred că sunt probleme: nu e înghețat, instalația de încălzire funcționează.

Eu îi felicit pe cei care s-au ocupat de deszăpezire, ca terenul să arate cât mai bine.

Sper să funcționeze și VAR-ul la offside-uri, ca să se poată calibra și să se vadă tușele”, a spus oficialul roș-albaștrilor, la Prima Sport.

Liniile de pe teren au trebuit vopsite din nou. Inițial trasate cu roșu pentru vizibilitate, acestea nu erau compatibile cu sistemul VAR, pentru momentele în care s-ar fi analizat un posibil offside, așa că s-a trecut la revopsirea lor cu alb.

Din cauza amestecului de culori, liniile de pe teren nu mai sunt nici albe, nici roșii, ci au ajuns să fie roz.

Mihai Stoica: „Nu ar fi un capăt de țară să plecăm mai devreme acasă”

Nocturna s-a stins de două ori înainte de începerea meciului. Întrebat dacă speră ca instalația de iluminat să funcționeze corect, Mihai Stoica a răspuns în glumă:

„De ce să sper ceva care nu ne-ar avantaja pe noi? Eu sper ceva ce ne avantajează.

Nu ar fi un capăt de țară să plecăm mai devreme acasă. Dar eu sunt inginer metalurg, nu mă pricep la chestiile electrice”.

Ce spune regulamentul FRF în privința necesității nocturnei:

Dacă un meci oficial nu poate începe sau trebuie întrerupt din cauza problemelor cu nocturna, arbitrul oferă o singură pauză de maxim 60 de minute pentru remedierea problemei.

Acest termen de 60 de minute începe:

de la ora oficială de start, dacă meciul nu a început,

sau de la momentul întreruperii, dacă meciul a început și a fost oprit

Dacă problema nu se rezolvă în acest interval, meciul se oprește definitiv, iar arbitrul consemnează situația în raport. Mai departe se aplică sancțiuni conform regulamentului disciplinar.

Dacă problema cu nocturna este rezolvată în cele 60 de minute, dar apare o nouă întrerupere care împiedică desfășurarea normală a jocului, arbitrul poate decide tot oprirea definitivă a meciului .

