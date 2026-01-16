„O ofertă incredibilă!”  Raul Rusescu, după ce Cîrjan a refuzat oferta de la Metalist Harkov:  „O greșeală. Eu aș fi acceptat”

Raul Rusescu (37 de ani), fostul atacant al echipei naționale, a vorbit despre decizia lui Cătălin Cîrjan (23 de ani) de a nu accepta oferta primită de la Metalist Harkov.

Rusescu este de părere că atât Dinamo, cât și Cătălin Cîrjan au făcut o greșeală în momentul în care au refuzat oferta venită din Ucraina.

Raul Rusescu, după ce Cîrjan a refuzat să meargă în Ucraina: „E o greșeală. Eu aș fi acceptat”

Fostul atacant cu trei titluri de campion în Liga 1 crede că mijlocașul „câinilor” ar fi trebuit să accepte oferta de la Metalist.

„E o greșeală, de ambele părți, din punctul meu de vedere. Ținem cont de contextul actual, de războiul prelungit din Ucraina.

Dar, când ți se face contractul ăsta, mă gândesc că ți se poate asigura securitatea, aici mă refer la Cirjan, te poți antrena și poți juca. Dacă mă pun în locul lui, cred că eu aș fi acceptat oferta.

Dacă Cîrjan ar avea anumite dubii legate de contextul războiului, încă în desfășurare, Dinamo n-ar fi trebuit să refuze această ofertă!

E o ofertă incredibilă pentru un jucător care îmi place, îl apreciez, 4 milioane, plus bonusuri, e o ofertă mare! Ar fi trebuit acceptată”, a declarat Raul Rusescu, conform gsp.ro.

4 milioane de euro a oferit Metalist Harkov pentru transferul lui Cîrjan

Raul Rusescu: „Dinamo ar fi câștigat 3 ani cu acei bani”

Rusescu a vorbit și despre situația financiară de la Dinamo și este de părere că „alb-roșii” ar fi putut echilibra bugetul cu banii pe care i-ar fi luat pe Cîrjan.

„Ținând cont că deficitul pe anul trecut al clubului a fost de 4 milioane, Dinamo ar fi câștigat timp, pot să zic că ar fi câștigat 3 ani cu acești bani. Nu contează că sumele veneau în tranșe, veneau, era bine pentru Dinamo.

Într-adevăr, acum, pe repede înainte, Dinamo nu mai avea timp să aducă ceva în locul lui Cirjan. Ar fi suferit, însă puteau supraviețui, schimbau puțin stilul de joc”, a mai spus Raul Rusescu.

Oferta celor de la Metalist Harkov pentru transferul lui Cătălin Cîrjan

GOLAZO.ro a intrat în posesia ofertei ucrainenilor de la Metalist Harkov pentru căpitanul lui Dinamo.

După ce „câinii” au respins prima propunere, ucrainenii au revenit cu o a doua ofertă:

„FC Metalist 1925 Kharkiv este interesată de transferul definitiv al jucătorului Cătălin Cîrjan, (născut la 01.12.2002). În urma scrisorii dumneavoastră din data de 14 ianuarie 2026, mărim propunerea noastră pentru transferul jucătorului după cum urmează:

4.000.000 de euro care trebuie plătită în patru tranșe egale:

1 .000. 000 de euro până la 1 martie 2026;

1.000.000 de euro până la 1 august 2026;

1.000.000 de euro până la 1 februarie 2027;

1.000.000 de euro până la 1 august 2027;

10% comision de revânzare (comisionul de revânzare trebuie calculat ca fiind comisionul de transfer minus cheltuielile FC Metalist 1925 Kharkiv, conform acordului de transfer).

Maximum 500.000 de euro bonusuri constând în

următoarele realizări ale clubului (fiecare realizare trebuie considerată îndeplinită dacă jucătorul a jucat cel puțin 75% din meciurile oficiale ale clubului într-un sezon (cu excepția perioadei de accidentare a jucătorului).

următoarele realizări ale clubului (fiecare realizare trebuie considerată îndeplinită dacă jucătorul a jucat cel puțin 75% din meciurile oficiale ale clubului într-un sezon (cu excepția perioadei de accidentare a jucătorului). Faza grupelor Ligii Campionilor 200.000 de euro;

Faza grupelor Europa League 100.000 de euro;

Faza grupelor Conference League 50.000 de euro;

Locul 1 în UPL 200.000 de euro;

Locul 2 în UPL 100.000 de euro;

Locul 3 în UPL 50.000 de euro;

Cupa Ucrainei 75.000 de euro.

Oferta celor de la Metalist pentru transferul lui Cîrjan

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport