„Să faci așa ceva? Ferească!” MM Stoica, iritat de analiza făcută de Marius Baciu: „Normal că mă deranjează!”
Marius Baciu
Campionate

„Să faci așa ceva? Ferească!” MM Stoica, iritat de analiza făcută de Marius Baciu: „Normal că mă deranjează!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 05.11.2026, ora 19:55
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, s-a arătat deranjat de ultimele declarații făcute de Marius Baciu (51 de ani), fostul antrenor al roș-albaștrilor.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Miercuri, Baciu a analizat evoluția celor de la FCSB din ultimele partide și nu s-a declarat impresionat de jocul formației antrenate de Laurențiu Reghecampf.

Tehnicianul a susținut că prestațiile echipei au fost similare cu cele pe care le avea atunci când el era pe bancă.

Lotul României pentru Mondialul U17 România merge în Qatar cu jucători de la Real Madrid, Fiorentina și Monchengladbach! Nimeni de la FCSB și Dinamo
Citește și
Lotul României pentru Mondialul U17 România merge în Qatar cu jucători de la Real Madrid, Fiorentina și Monchengladbach! Nimeni de la FCSB și Dinamo
Citește mai mult
Lotul României pentru Mondialul U17 România merge în Qatar cu jucători de la Real Madrid, Fiorentina și Monchengladbach! Nimeni de la FCSB și Dinamo

Mihai Stoica, după declarațiile lui Marius Baciu: „Mai avea puțin să spună că am făcut o repriză bună și la Craiova”

Președintele CA de la FCSB a venit cu replica pentru fostul antrenor al roș-albaștrilor și l-a ironizat pe acesta.

„Ar fi ridicol să comentez. Mai avea puțin să spună că am făcut o repriză bună și la Craiova (n.r. 0-5).

Compari Csikszereda cu Rapid, cu 40.000 de oameni în tribune și 0-1 la pauză? Ferească! N-am ce să comentez. Spui că la Auda... La Auda au fost greșeli împotriva noastră.

La ei a fost un gol anulat și un penalty nedat. Normal că mă deranjează, dar fiecare e liber să spună ce vrea. Să faci asemenea comparații, să spui că nu am jucat cu Rapid...

Eu am fost impresionat chiar și în prima repriză. Faptul că am dominat cu autoritate una dintre cele mai bune echipe ale campionatului spune multe.

După cum nu pot să spun că sunt nemulțumit de ceea ce s-a jucat 70 de minute la U Cluj, rezultatul este nedrept.

Pe de altă parte, la Voluntari am câștigat cu șansă. Toate se întorc. Sper să ajungem în play-off, să se întoarcă atunci”, a declarat Mihai Stoica la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

Doliu la Oțelul Galați Fostul atacant al echipei a murit la doar  38 de ani » În martie fusese diagnosticat cu cancer
Citește și
Doliu la Oțelul Galați Fostul atacant al echipei a murit la doar 38 de ani » În martie fusese diagnosticat cu cancer
Citește mai mult
Doliu la Oțelul Galați Fostul atacant al echipei a murit la doar  38 de ani » În martie fusese diagnosticat cu cancer

Ce a declarat Marius Baciu

„Eu, de la început, când am văzut echipa cu Bistrița, sincer, am zis că se poate întâmpla să nu le iasă jocul. Nici cu Rapid nu mi s-a părut un joc excepțional. Calitate foarte bună, execuțiile lui Boutoutau au avut niște lucruri foarte bune, dar au dat cam tot ce au avut pe poartă, exact cum am pățit și noi cu FC Argeș.

Noi am avut poate reprize mult mai bune. Mie mi-a plăcut jocul cu FC Argeș, 2-0, din prima etapă, o repriză cu Csikszereda, chiar dacă am jucat cu copii. Apoi, am început să ne cam scurgem, pentru că au apărut jucători care nu înțelegeau foarte rapid, iar în economia jocului lucrul ăsta se simte.

Am avut o repriză foarte bună la meciul retur cu Auda, chiar și cu Botoșani și Farul, dar nu simțeam că e echipa aceea pe care te poți baza și să stai liniștit, pentru că erau jucători noi.

Cu Bistrița nu știu cum au gândit-o. Poate au vrut să le dea jucătorilor minute, dar nu cred că nu aveau timp suficient. Puteau să joace cu o echipă mixtă și să vină pe parcurs cu alți jucători, ca să-i vadă. Tu ești într-o formare continuă. Echipa asta poate să aibă o identitate după retur”, a declarat Marius Baciu la Prima Sport.

Tehnicianul a fost demis de clubul patronat de Gigi Becali la finalul lui septembrie, după 4 luni petrecute la cârma formației roș-albastre.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

ANALIZĂ. Doar Rogobete. De când s-a întors în Guvern, pe pagina de Facebook a ministerului Sănătății au apărut zeci de postări doar cu ministrul. Recordul a fost stabilit într-o zi de marți
ANALIZĂ. Doar Rogobete. De când s-a întors în Guvern, pe pagina de Facebook a ministerului Sănătății au apărut zeci de postări doar cu ministrul. Recordul a fost stabilit într-o zi de marți
ANALIZĂ. Doar Rogobete. De când s-a întors în Guvern, pe pagina de Facebook a ministerului Sănătății au apărut zeci de postări doar cu ministrul. Recordul a fost stabilit într-o zi de marți
Marius Baciu Mihai Stoica fcsb
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:51
Bancu e TGV-ul Craiovei Căpitanul alb-albaștrilor, în ritmul celui mai bun sezon al carierei. A depășit o barieră impresionantă
Bancu e TGV-ul Craiovei Căpitanul alb-albaștrilor, în ritmul celui mai bun sezon al carierei.  A depășit o barieră impresionantă
12:17
Spalletti, gest șocant FOTO. Antrenorul lui Juventus și-a amenințat jucătorul: „Îți dau un pumn!” » Faza care l-a înfuriat
Spalletti, gest șocant FOTO. Antrenorul lui Juventus și-a amenințat jucătorul: „Îți dau un pumn!” » Faza care l-a înfuriat
11:45
Contractul vieții la 30 de ani Marius Coman, dorit într-un campionat îndepărtat! UTA așteaptă oferta oficială
Contractul vieții la 30 de ani Marius Coman, dorit într-un campionat îndepărtat! UTA așteaptă oferta oficială
11:11
Dispare o echipă națională? FRF ia în calcul desființarea unui lot al României! Planul federației
Dispare o echipă națională? FRF ia în calcul desființarea unui lot al României! Planul federației
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare
Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze
Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege
Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe
De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei
Top stiri
Procesul Săpunaru - FRF Detalii secrete din dosarul de două milioane de euro
Diverse
10:20
Procesul Săpunaru - FRF Detalii secrete din dosarul de două milioane de euro
Citește mai mult
Procesul Săpunaru - FRF Detalii secrete din dosarul de două milioane de euro
Au demolat vechiul Pro Rapid FOTO+VIDEO. Ce s-a ales de baza legendară a giuleștenilor: clădirea a dispărut! Ce se plănuiește 
Special
06:00
Au demolat vechiul Pro Rapid FOTO+VIDEO. Ce s-a ales de baza legendară a giuleștenilor: clădirea a dispărut! Ce se plănuiește
Citește mai mult
Au demolat vechiul Pro Rapid FOTO+VIDEO. Ce s-a ales de baza legendară a giuleștenilor: clădirea a dispărut! Ce se plănuiește 
Flamaropol, la 10 ani de la demolare VIDEO+FOTO. Mai multe camere de supraveghere decât muncitori pe șantierul care ar trebui finalizat în 6 luni!
Special
09:00
Flamaropol, la 10 ani de la demolare VIDEO+FOTO. Mai multe camere de supraveghere decât muncitori pe șantierul care ar trebui finalizat în 6 luni!
Citește mai mult
Flamaropol, la 10 ani de la demolare VIDEO+FOTO. Mai multe camere de supraveghere decât muncitori pe șantierul care ar trebui finalizat în 6 luni!
FOTO | Accident pe Linia 41, cu tramvai vs mașină. Martor: E blocat tot în intersecția Crângași cu Ceahlău
B365
05.11
FOTO | Accident pe Linia 41, cu tramvai vs mașină. Martor: E blocat tot în intersecția Crângași cu Ceahlău
Citește mai mult
FOTO | Accident pe Linia 41, cu tramvai vs mașină. Martor: E blocat tot în intersecția Crângași cu Ceahlău

Echipe/Competiții

fcsb 38 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 19 rapid 20 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share