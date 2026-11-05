„Să faci așa ceva? Ferească!” MM Stoica, iritat de analiza făcută de Marius Baciu: „Normal că mă deranjează!”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, s-a arătat deranjat de ultimele declarații făcute de Marius Baciu (51 de ani), fostul antrenor al roș-albaștrilor.

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Miercuri, Baciu a analizat evoluția celor de la FCSB din ultimele partide și nu s-a declarat impresionat de jocul formației antrenate de Laurențiu Reghecampf.

Tehnicianul a susținut că prestațiile echipei au fost similare cu cele pe care le avea atunci când el era pe bancă.

Mihai Stoica, după declarațiile lui Marius Baciu: „Mai avea puțin să spună că am făcut o repriză bună și la Craiova”

Președintele CA de la FCSB a venit cu replica pentru fostul antrenor al roș-albaștrilor și l-a ironizat pe acesta.

„Ar fi ridicol să comentez. Mai avea puțin să spună că am făcut o repriză bună și la Craiova (n.r. 0-5).

Compari Csikszereda cu Rapid, cu 40.000 de oameni în tribune și 0-1 la pauză? Ferească! N-am ce să comentez. Spui că la Auda... La Auda au fost greșeli împotriva noastră.

La ei a fost un gol anulat și un penalty nedat. Normal că mă deranjează, dar fiecare e liber să spună ce vrea. Să faci asemenea comparații, să spui că nu am jucat cu Rapid...

Eu am fost impresionat chiar și în prima repriză. Faptul că am dominat cu autoritate una dintre cele mai bune echipe ale campionatului spune multe.

După cum nu pot să spun că sunt nemulțumit de ceea ce s-a jucat 70 de minute la U Cluj, rezultatul este nedrept.

Pe de altă parte, la Voluntari am câștigat cu șansă. Toate se întorc. Sper să ajungem în play-off, să se întoarcă atunci”, a declarat Mihai Stoica la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

Ce a declarat Marius Baciu

„Eu, de la început, când am văzut echipa cu Bistrița, sincer, am zis că se poate întâmpla să nu le iasă jocul. Nici cu Rapid nu mi s-a părut un joc excepțional. Calitate foarte bună, execuțiile lui Boutoutau au avut niște lucruri foarte bune, dar au dat cam tot ce au avut pe poartă, exact cum am pățit și noi cu FC Argeș.

Noi am avut poate reprize mult mai bune. Mie mi-a plăcut jocul cu FC Argeș, 2-0, din prima etapă, o repriză cu Csikszereda, chiar dacă am jucat cu copii. Apoi, am început să ne cam scurgem, pentru că au apărut jucători care nu înțelegeau foarte rapid, iar în economia jocului lucrul ăsta se simte.

Am avut o repriză foarte bună la meciul retur cu Auda, chiar și cu Botoșani și Farul, dar nu simțeam că e echipa aceea pe care te poți baza și să stai liniștit, pentru că erau jucători noi.

Cu Bistrița nu știu cum au gândit-o. Poate au vrut să le dea jucătorilor minute, dar nu cred că nu aveau timp suficient. Puteau să joace cu o echipă mixtă și să vină pe parcurs cu alți jucători, ca să-i vadă. Tu ești într-o formare continuă. Echipa asta poate să aibă o identitate după retur”, a declarat Marius Baciu la Prima Sport.

Tehnicianul a fost demis de clubul patronat de Gigi Becali la finalul lui septembrie, după 4 luni petrecute la cârma formației roș-albastre.

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