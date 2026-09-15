Unde a suferit FCSB Mihai Stoica acuză „lipsa de luciditate la finalizare” + Ce spune despre Muhar, Drăguș și Baciu

FCSB - PETROLUL 2-2. Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, a vorbit despre remiza de pe Arena Națională.

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Oficialul de la FCSB spune că lipsa de inspirație la finalizare a costat-o pe campioană două puncte.

FCSB - PETROLUL 2-2 . Mihai Stoica: „Am pierdut două puncte importante”

„Când ai 28 de șuturi spre poartă, dintre care 10 pe spațiul porții, și ratezi asemenea ocazii, nu cred că sunt prea multe de spus, adică…

Am pierdut două puncte mari și le-am pierdut de mâna noastră, pentru că nu am reușit să ne păstrăm luciditatea la finalizare”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Întrebat despre golul primit rapid de formația lui Marius Baciu, MM Stoica a replicat:

„E ca și cum nu l-am fi încă încasat, pentru că după 20 de minute era 2-1 și părea că nimic nu ne poate împiedica să obținem o nouă victorie”, a adăugat oficialul roș-albaștrilor.

Mihai Stoica: „ Ne-am depășit net un adversar, care până acum a pus probleme multor echipe”

Președintele CA al roș-albaștrilor a fost chestionat și cu privire la ocazile ratate de Arnold Garita.

„Nu numai el își dorește să marcheze, nu știu cine n-a ratat în poziții ideale.

Pozitiv este faptul că ne-am depășit net un adversar, care până acum a pus probleme multor echipe, dar din nefericire, după o treime aproape din sezonul regular, suntem în afara play-off-ului și ne așteaptă un program mult mai complicat”.

Mihai Stoica: „Muhar ne va ajuta cu certitudine”

Karlo Muhar și Denis Drăguș au debutat și ei la FCSB în meciul cu Petrolul. Mihai Stoica a abordat și acest subiect.

„Muhar e un jucător care ne va ajuta cu certitudine. Așa cum sunt toți cei trei fotbaliști care au fost transferați pe ultima sută, mai e nevoie de puțin de timp.

Să vedem câți vor rămâne în perioada asta nemai întâlnită de 3 săptămâni de pauză. Acum nici nu știi ce să-ți dorești, să meargă jucătorii la loturi sau să putem să facem o pregătire mai bună.

Toți jucătorii noi mai au nevoie de timp pentru că sunt într-o echipă nouă, au făcut câteva antrenamente cu noi. Nu s-a inventat o metodă prin care fotbaliștii după o săptămână să joace de ani de zile la echipă. Nu e ușor”.

Mihai Stoica, despre situația lui Marius Baciu: „Să vedem ce se întâmplă”

După înfrângerea din derby, Becali a anunțat public că antrenorul ar urma să renunțe la funcție, pentru ca ulterior situația să se schimbe, iar Baciu să rămână pe bancă.

Patronul i-a setat tehnicianului un obiectiv de minimum 4 puncte în meciurile cu Petrolul și U Craiova.

„Să vedem ce se întâmplă. Depinde și cum joacă echipa, nu neapărat rezultatul. Dacă astăzi jucam cum am jucat cu UTA, nu mai contează absolut nimic”, a concluzionat Mihai Stoica.

VIDEO. Golul marcat de Malula în FCSB - Petrolul 2-2

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