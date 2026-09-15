Unde a suferit FCSB Mihai Stoica acuză „lipsa de luciditate la finalizare” + Ce spune despre Muhar, Drăguș și Baciu +43 foto
FCSB - Petrolul/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Superliga

Unde a suferit FCSB Mihai Stoica acuză „lipsa de luciditate la finalizare” + Ce spune despre Muhar, Drăguș și Baciu

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 15.09.2026, ora 00:02
alt-text Actualizat: 15.09.2026, ora 00:02
  • FCSB - PETROLUL 2-2. Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, a vorbit despre remiza de pe Arena Națională.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Oficialul de la FCSB spune că lipsa de inspirație la finalizare a costat-o pe campioană două puncte.

Ianis Stoica, în mare formă „Tricolorul” a marcat din nou pentru Estrela și se cere la națională pentru Liga Națiunilor
Citește și
Ianis Stoica, în mare formă „Tricolorul” a marcat din nou pentru Estrela și se cere la națională pentru Liga Națiunilor
Citește mai mult
Ianis Stoica, în mare formă „Tricolorul” a marcat din nou pentru Estrela și se cere la națională pentru Liga Națiunilor

FCSB - PETROLUL 2-2. Mihai Stoica: „Am pierdut două puncte importante”

„Când ai 28 de șuturi spre poartă, dintre care 10 pe spațiul porții, și ratezi asemenea ocazii, nu cred că sunt prea multe de spus, adică…

Am pierdut două puncte mari și le-am pierdut de mâna noastră, pentru că nu am reușit să ne păstrăm luciditatea la finalizare”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Întrebat despre golul primit rapid de formația lui Marius Baciu, MM Stoica a replicat:

„E ca și cum nu l-am fi încă încasat, pentru că după 20 de minute era 2-1 și părea că nimic nu ne poate împiedica să obținem o nouă victorie”, a adăugat oficialul roș-albaștrilor.

FCSB - Petrolul, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg
FCSB - Petrolul, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg

Galerie foto (43 imagini)

FCSB - Petrolul, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg FCSB - Petrolul, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg FCSB - Petrolul, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg FCSB - Petrolul, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg FCSB - Petrolul, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg
+43 Foto
labels.photo-gallery

Mihai Stoica: „Ne-am depășit net un adversar, care până acum a pus probleme multor echipe”

Președintele CA al roș-albaștrilor a fost chestionat și cu privire la ocazile ratate de Arnold Garita.

„Nu numai el își dorește să marcheze, nu știu cine n-a ratat în poziții ideale.

Pozitiv este faptul că ne-am depășit net un adversar, care până acum a pus probleme multor echipe, dar din nefericire, după o treime aproape din sezonul regular, suntem în afara play-off-ului și ne așteaptă un program mult mai complicat”.

Mihai Stoica: „Muhar ne va ajuta cu certitudine”

Karlo Muhar și Denis Drăguș au debutat și ei la FCSB în meciul cu Petrolul. Mihai Stoica a abordat și acest subiect.

„Muhar e un jucător care ne va ajuta cu certitudine. Așa cum sunt toți cei trei fotbaliști care au fost transferați pe ultima sută, mai e nevoie de puțin de timp.

Să vedem câți vor rămâne în perioada asta nemai întâlnită de 3 săptămâni de pauză. Acum nici nu știi ce să-ți dorești, să meargă jucătorii la loturi sau să putem să facem o pregătire mai bună.

Toți jucătorii noi mai au nevoie de timp pentru că sunt într-o echipă nouă, au făcut câteva antrenamente cu noi. Nu s-a inventat o metodă prin care fotbaliștii după o săptămână să joace de ani de zile la echipă. Nu e ușor”.

Mihai Stoica, despre situația lui Marius Baciu: „Să vedem ce se întâmplă”

După înfrângerea din derby, Becali a anunțat public că antrenorul ar urma să renunțe la funcție, pentru ca ulterior situația să se schimbe, iar Baciu să rămână pe bancă.

Patronul i-a setat tehnicianului un obiectiv de minimum 4 puncte în meciurile cu Petrolul și U Craiova.

„Să vedem ce se întâmplă. Depinde și cum joacă echipa, nu neapărat rezultatul. Dacă astăzi jucam cum am jucat cu UTA, nu mai contează absolut nimic”, a concluzionat Mihai Stoica.

VIDEO. Golul marcat de Malula în FCSB - Petrolul 2-2

Citește și

Breșă majoră de securitate la Revolut. Compania, păcălită să dezvăluie datele unor clienți, inclusiv selfie-uri de verificare și extrase de cont
Breșă majoră de securitate la Revolut. Compania, păcălită să dezvăluie datele unor clienți, inclusiv selfie-uri de verificare și extrase de cont
Breșă majoră de securitate la Revolut. Compania, păcălită să dezvăluie datele unor clienți, inclusiv selfie-uri de verificare și extrase de cont
petrolul ploiesti Mihai Stoica fcsb superliga
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:33
„Se vede lipsa lui de încredere” VIDEO: Marius Baciu, analiză la cald după un nou meci fără succes: „N-am închis bine centrul”
„Se vede lipsa lui de încredere” VIDEO: Marius Baciu, analiză la cald după un nou meci fără succes: „N-am închis bine centrul”
08:00
Lux și opulență pe Madring VIP-uri, șampanie și mese de 10.000 de euro la Marele Premiu al Spaniei
Lux și opulență pe Madring VIP-uri, șampanie și mese de 10.000 de euro la Marele Premiu al Spaniei
06:45
„Nu e primul meci în asemenea condiții” Reacții după imaginile de la partida U19 jucată pe un teren plin cu apă
„Nu e primul meci în asemenea condiții” Reacții după imaginile de la partida U19 jucată pe un teren plin cu apă
00:45
„Mi-au spus că nu e ușor” VIDEO. Denis Drăguș, după debutul la FCSB: „Trebuie să ajung repede la 100%”
„Mi-au spus că nu e ușor” VIDEO. Denis Drăguș, după debutul la FCSB : „Trebuie să ajung repede la 100%”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Top stiri
VIP doar cu numele VIDEO: Fotoliile de la Arena Națională,  rupte, găurite și „reparate” cu scotch! Imagini dezolante surprinse de GOLAZO.ro
Superliga
14.09
VIP doar cu numele VIDEO: Fotoliile de la Arena Națională, rupte, găurite și „reparate” cu scotch! Imagini dezolante surprinse de GOLAZO.ro
Citește mai mult
VIP doar cu numele VIDEO: Fotoliile de la Arena Națională,  rupte, găurite și „reparate” cu scotch! Imagini dezolante surprinse de GOLAZO.ro
„Driblează și pierde mingea” Jucătorul care l-a scos din sărite pe Gigi Becali + Transferul care l-a impresionat: „Exact ce voiam”
Superliga
14.09
„Driblează și pierde mingea” Jucătorul care l-a scos din sărite pe Gigi Becali + Transferul care l-a impresionat: „Exact ce voiam”
Citește mai mult
„Driblează și pierde mingea” Jucătorul care l-a scos din sărite pe Gigi Becali + Transferul care l-a impresionat: „Exact ce voiam”
„Modelul portughez” Andrei Nicolescu propune sancțiuni pentru echipele care au terenuri impracticabile
Superliga
14.09
„Modelul portughez” Andrei Nicolescu propune sancțiuni pentru echipele care au terenuri impracticabile
Citește mai mult
„Modelul portughez” Andrei Nicolescu propune sancțiuni pentru echipele care au terenuri impracticabile
FOTO | Vestigiu al transportului public din București, descoperit azi pe linia 468. Un compostor se ține cu ghearele de bara autobuzului, ca-n vremurile când perfora bilete STB
B365
14.09
FOTO | Vestigiu al transportului public din București, descoperit azi pe linia 468. Un compostor se ține cu ghearele de bara autobuzului, ca-n vremurile când perfora bilete STB
Citește mai mult
FOTO | Vestigiu al transportului public din București, descoperit azi pe linia 468. Un compostor se ține cu ghearele de bara autobuzului, ca-n vremurile când perfora bilete STB

Echipe/Competiții

fcsb 71 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 22 rapid 17 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”
Diverse
10.09

A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”

Citește mai mult
A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share