„Era o chestiune formală”  Mihai Stoica, după ce FCSB a scăpat de interdicția la transferuri: „Nu primisem nicio decizie” +25 foto
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Superliga

„Era o chestiune formală” Mihai Stoica, după ce FCSB a scăpat de interdicția la transferuri: „Nu primisem nicio decizie”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 12.10.2026, ora 21:13
alt-text Actualizat: 12.10.2026, ora 22:55
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a reacționat după ce interdicția la transferuri impusă clubului a fost ridicată.
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Litigiul în care se afla clubul patronat de Gigi Becali venea ca urmare a unei restanțe financiare către William Baeten, fostul jucător al echipei din perioada iulie 2024 - august 2025.

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Mihai Stoica: „Era o chestiune formală”

FCSB a achitat datoria către jucătorul belgian și a scăpat de interdicția la transferuri. Numele clubului nu mai apare pe platforma FIFA unde sunt afișate cluburile care sunt implicate în diverse litigii.

Bineînțeles că era o chestiune formală. Pentru că noi nu primisem nicio decizie de la TAS referitoare la plata pe care ar fi trebuit să o facem lui Baeten. Și n-ai cum să plătești dacă tu n-ai primit decizia. Noi nu primisem nicio decizie.

Noi am primit decizia după ce ni s-a comunicat că s-a instaurat această interdicție la transferuri pentru o zi. Dar pe 23 septembrie nu am putut să facem transferuri.

Ne-am dorit să facem pe 23 septembrie, dar nu era nici fereastra (de transferuri) deschisă”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

FOTO. FCSB - Oțelul 1-0, în etapa #11 din Superliga

FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (25 imagini)

FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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William Baeten trebuia să încaseze o primă de 50.000 de euro pentru calificarea în faza principală din Europa League, în sezonul 2024/2025. Mijlocașul nu și-a primit banii la acel moment și a reclamat clubul la FIFA, dar datoria a fost plătită.

Belgianul a jucat pentru FCSB în 18 meciuri, reușind să înscrie un singur gol în partida cu Maccabi Tel-Aviv, scor 1-0, în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor.

Mijlocașul ofensiv a evoluat la FCSB în prima parte a sezonului 2024-2025. Baeten a fost transferat mai apoi de Flamurtari, în Albania, iar acum este jucătorul celor de la Drita, în Kosovo.

În actualul sezon, Baeten a bifat 11 apariții pentru kosovarii de la Drita, în toate competițiile, reușind să ofere două pase decisive.

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Mihai Stoica liga 1 fcsb william baeten interdictie la transferuri
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