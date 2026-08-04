FCSB vrea să-l vândă pe Bîrligea Negocieri în secret pentru atacant: „Două oferte am avut. Să vedem dacă îl mai vor”. Ce sumă a cerut Becali

FCSB - FARUL 2-2. Gigi Becali (68 de ani) a anunțat că este dispus să-l vândă pe Daniel Bîrligea (26 de ani).

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Atacantul are un start nefast de sezon. A marcat un singur gol în cinci meciuri, iar în partida cu Farul a fost schimbat la pauză cu Alexandru Stoian.

FCSB - FARUL 2-2 . Gigi Becali, dispus să-l vândă pe Bîrligea: „Îl dau pe 5 milioane”

Patronul FCSB a dezvăluit că a avut oferte de 5 milioane de euro pentru Bîrligea, însă a ales să pluseze cu încă un milion, iar acum regretă decizia.

„Două oferte am avut pentru el. N-am vrut să ştie presa, am negociat în secret. Dar să vedem dacă-l mai vor ăia care l-au văzut în seara asta. Două oferte de 5 milioane de euro, eu am cerut 6.

Acum îl dau şi cu 5. Ăia acuma văd, au informaţii, că nu-s ca noi, au informaţii. Dar măcar să dea 5. Eu cred că un meci poate şterge o impresie bună. Când dormi pe teren, alergi ca melcul, te duci te distrezi pe teren, contează”, a declarat Gigi Becali, citat de primasport.ro.

Bîrligea a ajuns la FCSB în septembrie 2024, după ce roș-albaștrii le-au plătit celor de la CFR Cluj 3 milioane de euro.

În 77 de meciuri, atacantul a marcat 31 de goluri și a reușit 8 pase decisive. Alături de formația din Capitală, acesta a cucerit și titlul de campion al României în sezonul 2024 - 2025.

4.500.000 de euro este cota lui Daniel Bîrligea, potrivit Transfermarkt

Gigi Becali: „Mă interesez de el”

Becali a anunțat că este dispus să facă ofertă pentru Jovo Lukic (27 de ani), atacantul celor de la U Cluj și gogheterul sezonului trecut din Liga 1.

„Atacant trebuie sută la sută. (n.r. - Lukic de la U Cluj ar putea fi o variantă?) Stai să vedem mâine (n.r. marți) dacă putem să-l iau. Mâine mă interesez. Ce să fac, dacă n-am atacant?”, a mai spus Becali.

Jovo Lukic/ Foto: sportpictures.eu

VIDEO. Golul marcat de Joao Paulo în FCSB - Farul 2-2

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