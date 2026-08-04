„Aș fi semnat cu două mâini pentru un egal” VIDEO. Gică Popescu, după ce Farul a condus FCSB cu 2-0: „N-au fost ei slabi, am fost noi foarte buni” +54 foto
Gică Popescu/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
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„Aș fi semnat cu două mâini pentru un egal” VIDEO. Gică Popescu, după ce Farul a condus FCSB cu 2-0: „N-au fost ei slabi, am fost noi foarte buni”

alt-text Alexandru Smeu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 04.08.2026, ora 12:08
alt-text Actualizat: 04.08.2026, ora 12:09
  • FCSB - FARUL 2-2. Gică Popescu (58 de ani), președintele „marinarilor”, s-a declarat mulțumit de rezultatul obținut de formația dobrogeană.
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Formația antrenată de Ioan Ovidiu Sabău a condus cu 2-0 în disputa de pe „Arcul de Triumf”, însă s-a ales doar cu un punct.

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FCSB - FARUL 2-2. Gică Popescu: „Aș fi semnat cu două mâini”

Chiar dacă Farul a ratat victoria, oficialul constănțenilor susține că rezultatul este unul pozitiv.

„Meciul a fost ca toate cele dintre noi și FCSB. Știți foarte bine că, în ultimele sezoane, am avut meciuri spectaculoase.

După prima repriză ar trebui să fiu supărat, pentru că am condus cu 2-0, am făcut o repriză foarte bună, ne-am apărat foarte bine și nu le-am dat nicio posibilitate să ne pună poarta în pericol. Repriza a doua, din păcate, n-a mai fost la fel de preciși”, a declarat Gică Popescu.

„Baciul” a vorbit și despre faza controversată care a readus-o în joc pe FCSB, și a scos în evidență prestația lui Rafael Munteanu după acel moment.

„Am primit golul... Nu știu dacă o greșeală a lui Rafa pentru că cei din staff spun că au fost doar 3 secunde, și la 3 secunde a fluierat corner. Însă și-a recuperat greșeala prin apărarea loviturii de la 11 metri. Până la urmă este un punct pe care l-am câștigat.

Dacă mă puneai înainte de meci să semnez pentru un egal, aș fi semnat cu două mâini. Deci este un punct câștigat. Suntem la început de sezon, eu cred că încă nu suntem la forma sportivă pe care o dorim noi și o doresc cei din staff. Un rezultat pozitiv până la urmă.”

FOTO. FCSB - Farul 2-2

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Gică Popescu: „FCSB n-a fost slabă, am fost noi foarte buni”

Întrebat dacă FCSB i s-a părut mai slabă decât în alte partide, oficialul „marinarilor” a replicat:

„FCSB nu a fost slabă, am fost noi foarte buni în seara aceasta (n.r. - luni), în special în prima repriză. Am făcut un joc defensiv extraordinar.

FCSB are în compartimentele de mijloc și ofensiv jucători de valoare, jucători care joacă în echipa națională. Eu cred că până la urmă rezultatul este unul meritat și pozitiv”, a adăugat Popescu.

Mai este o lună până se va încheia perioada de transferuri. Ne dorim să mai aducem jucători. Însă, dacă nu se va întâmpla acest lucru, cred că avem un lot destul de echilibrat ca să abordăm acest campionat. Gică Popescu, președinte Farul

Gică Popescu: „Csikszereda își va vinde scump pielea”

Fostul căpitan al Barcelonei a vorbit și despre începutul de sezon, cât și despre următorul meci al constănțenilor, cu Csikszereda.

„Eu mi-aduc aminte în perioada când jucam fotbal că intram în formă sportivă în etapa a cincea, a șasea. Da, atunci când începi să lucrezi diferit, mai mult pe viteză. Până acum au fost acumulare de un alt fel. Sper să intrăm în forma sportivă optimă cât mai repede.

Acum avem un meci greu acasă etapa următoare contra celor de la Csikszereda, care nu au câștigat niciun punct și cu siguranță nu sunt într-o situație convenabilă și vor veni la Constanța să-și vândă scump pielea”, a concluzionat Gică Popescu.

VIDEO. Golul marcat de Joao Paulo, care a stabilit rezultatul final în FCSB - Farul 2-2

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