„Săptămâna asta îl aducem!” FCSB transferă un atacant! Ultimele detalii

Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, a anunțat că roș-albaștrii sunt foarte aproape de a bate palma cu un atacant.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Oficialul susține că mutarea ar putea fi parafată în următoarele zile.

FCSB transferă un atacant: „Săptămâna asta îl aducem”

Mihai Stoica a dat detalii și despre un posibil transfer al lui Denis Drăguș.

„S-a mai mișcat ceva în direcția atacantului, cred că săptămâna asta se închide și îl aducem. Nu știu dacă va mai veni și Drăguș după ce rezolvăm acest transfer. Nu știu ce să vă răspund.

Știu că Gigi, când își dorește ceva, nu contează când realizează, dar realizează. Nu contează nici câți jucători sunt pe poziția aia, n-a contat niciodată.

La momentul ăsta mai avem 3 locuri disponibile pe listă, dintre care cel mult două pot fi ocupate de străini. Avem 23 de locuri disponibile pe lista A din 25 posibile, pentru că avem doar doi jucători formați de club pentru cele 4 locuri rezervate, Udrea și Octavian Popescu. Iar dintre ceilalți 21 trebuie să fie maxim 13 străini și avem deja 11.

Deci dacă vine și atacantul, putem să mai aducem doar un străin și un român. Nu știu dacă mai are sens, pentru că am ieșit din Europa”, a declarat Mihai Stoica la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

Daniel Bîrligea și Alexandru Stoian sunt singurii atacanți de meserie pe care FCSB îi are în lot. David Miculescu, în prezent accidentat, și Florin Tănase au mai fost folosiți și ei pe această poziție.

Transferurile efectuate de FCSB în această vară:

Ronny Labonne (28 de ani, fundaș dreapta) - de la SM Caen, pentru 100.000 de euro

Eddy Gnahore (32 de ani, mijlocaș defensiv) - de la Dinamo, liber de contract

Aymen Boutoutaou (25 de ani, extremă dreapta) - de la Sochaux, pentru 1,3 milioane de euro

Luca Stancu (21 de ani, fundaș lateral) - de la Hermannstadt

Dylan Batubinsika (30 de ani, fundaș central) - de la AE Larisa, liber de contract

VIDEO: cele mai noi imagini din sport