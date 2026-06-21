FCSB, atentă la salarii Mihai Stoica a explicat de ce roș-albaștrii evită contractele mari: „Nu e OK sub nicio formă”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a explicat de ce campioana României este atentă atunci când negociază cu jucători care cer salarii foarte mari.

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Stoica spune că, în cazul unui fotbalist extracomunitar, costul real pentru club este mult mai mare decât salariul trecut în contract.

Mihai Stoica a explicat de ce FCSB evită salariile mari: „Noi nu-l avem pe Del Piero”

„Când vine un fotbalist și spune că vrea 500.000 salariu, jucător extracomunitar, efortul financiar e 850.000. Cu cazări și altele se duce la un milion. Vorbim de foarte mulți bani.

Ca să dăm banii ăștia ar trebui să fie cum a fost Bîrligea în primul an. FCSB nu este Juventus de pe vremuri, unde Ravanelli avea 600 de milioane și Del Piero avea 5 miliarde. Așa erau banii atunci, în lire italiene.

Când Ravanelli a fost întrebat de ce are salariul aproape de 10 ori cât el a zis: «Da, dar e Del Piero». Noi nu-l avem pe Del Piero acum, avem o echipă în care distanța dintre jucători nu poate să fie foarte mare”, a explicat Mihai Stoica, la Prima Sport.

În situația în care vine un fotbalist și ia 2-300.000 de euro la semnătură și salariu de 25-30.000 pe lună, să zicem că e OK. Dar să vină un fotbalist și să ia 800.000 la semnătură și să ia 1 milion salariu nu e OK sub nicio formă. Dacă ar rezolva toate meciurile, poate că toată lumea ar spune că nu contează, dar nu s-a inventat fotbalistul ăsta. Doar Messi face asta. Mihai Stoica, președintele CA de la FCSB

Întrebat dacă ar fi o problemă în cazul în care Bîrligea ar marca mai mult decât Drăguș, dar ar avea salariu mai mic, MM a replicat:

„Pe Bîrligea s-au plătit 3 milioane. Drăguș, dacă vine, vine gratis. Asta e șansa fiecărui jucător. Bîrligea avea un salariu foarte mic la CFR, are unul foarte bun la noi.

Tănase a avut salariu foarte mare, dar s-au luat 3 milioane pe el. Există o compensație, nu mai poate să întrebe nimeni de ce ia atâția bani. Tănase ia bani din banii aduși de el. Chiricheș la fel ”, a mai spus oficialul roș-albaștrilor.

30 de goluri a marcat Daniel Bîrligea în cele 72 de meciuri jucate pentru FCSB în toate competițiile

După ce a fost nevoită să evolueze în play-out, FCSB și-a salvat sezonul după ce a trecut pe rând de FC Botoșani (4-3) și Dinamo (2-1) în barajul pentru cupele europene.

Acum, FCSB se pregătește pentru meciul din turul 2 preliminar al Conference League, unde o va întâlni pe FK Auda, formație din Letonia.

Meciul tur va avea loc la București, pe 23 iulie, iar returul se va disputa la Riga, pe 30 iulie.

FOTO: Dinamo - FCSB 1-2, în finala barajului pentru Conference League

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