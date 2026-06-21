Încă o surpriză din Curacao Singura echipă la care o femeie e șefa staff-ului medical: „Mulți spun: «Nu, așa ceva nu este posibil»”
Dr. Suzanne Huurman. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Încă o surpriză din Curacao Singura echipă la care o femeie e șefa staff-ului medical: „Mulți spun: «Nu, așa ceva nu este posibil»”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 21.06.2026, ora 08:28
alt-text Actualizat: 21.06.2026, ora 08:28
  • Dr. Suzanne Huurman, medicul-șef al naționalei masculine din Curacao, este una dintre aparițiile speciale de la Campionatul Mondial din 2026.
  • La un turneu cu 48 de echipe, Huurman este singura femeie aflată în poziția de șef al staffului medical al unei naționale masculine.
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Huurman este doar a treia femeie medic de echipă din istoria de 96 de ani a competiției. Prima a fost dr. Celeste Geertsema, care a făcut parte din stafful Noii Zeelande la Cupa Mondială din 2010.

În prezent, dr. Silja Schwarz este medic al naționalei masculine a Germaniei.

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Curacao, singura echipă la care o femeie e șefa staff-ului medical: „Mulți spun: «Nu, așa ceva nu este posibil»”

Dr. Huurman a povestit că nu a realizat imediat importanța momentului, pentru că s-a obișnuit să fie una dintre puținele femei dintr-un staff dominat de bărbați.

„La început nu mi-am dat seama, pentru că este atât de normal să fii singura femeie sau una dintre puținele femei dintr-o încăpere.

Dar sper să văd curând mai multe femei, pentru că există mult mai multe femei capabile”, a spus Huurman, conform bbc.com.

Medicul din stafful Curacao spune că nu se simte intimidată de faptul că lucrează într-un mediu dominat de bărbați, dar admite că accesul într-un astfel de spațiu nu este simplu.

Dacă le arăți că ești capabilă și că ești bună în ceea ce faci, atunci este ușor să te accepte, pentru că totul ține de calitate și performanță. Dacă văd că ești capabilă și că ai aceleași obiective, lucrurile sunt simple. Dar trebuie să dovedești. Este greu să intri, pentru că la început sunt mereu mulți oameni care spun: «nu, așa ceva nu este posibil». Dr. Suzanne Huurman, medicul-șef al naționalei masculine din Curacao

Născută în Brazilia, Suzanne Huurman a mai lucrat cu Go Ahead Eagles, PSV, Real Madrid, naționala masculină U16 a Olandei și naționala feminină de handbal a Olandei.

„La Curacao, întreaga federație era complet masculină, fără femei, nu doar în stafful medical, ci nicăieri.

Călătorim cu 49 de persoane, jucători și staff. Eu sunt singura femeie”, a mai spus aceasta.

Meciul dintre Germania și Curacao, primul jucat de naționala caraibiană la Cupa Mondială, a adus și un moment istoric pentru medicina fotbalului.

Pentru prima dată în istoria Mondialului masculin, echipa medicală de intervenție a fost formată exclusiv din femei: dr. Emma Lunan, medic de meci FIFA, dr. Suzanne Huurman, medicul-șef al Curacao, dr. Silja Schwarz, medicul Germaniei, dr. Carrie Bakunas, medic de urgență, și dr. Kerry Peek, observator medical.

Sper ca acesta să fie un punct de plecare care să arate că expertiza în medicina sportivă și în medicina performanței nu depinde de sex sau gen, iar oportunitățile de progres pot fi bazate pe competență Dr. Emma Lunan, medic FIFA

Medicul din stafful Curacao admite că accesul într-un astfel de spațiu nu este simplu.

„Când am început la Real Madrid, în 2020, am lucrat cu echipa feminină, iar după aceea am trecut la cea masculină. Când au început echipa feminină, tot stafful, cu excepția mea, era format din bărbați.

Știu că țări precum Suedia au un sistem de rotație cu medici diferiți: în prima săptămână, un medic; în a doua, alt medic și așa mai departe.

Această abordare flexibilă ar putea fi mai potrivită pentru femeile medic, deși sportul de elită nu este încă obișnuit cu ea. Este obișnuit să aibă un medic permanent pentru o singură echipă”, a mai spus aceasta.

Curacao rămâne optimistă după debutul dur de la Mondial

Curacao a ajuns la Cupa Mondială după o campanie de calificare fără înfrângere și a devenit cea mai mică națională din istoria competiției, raportat la populație și suprafață.

Debutul a venit împotriva Germaniei, la Houston. Curacao a pierdut cu 7-1, dar a marcat primul gol din istoria sa la un Campionat Mondial, prin Livano Comenencia.

Huurman spune că atmosfera din lot a rămas bună înaintea următoarelor meciuri.

„Suntem optimiști. Băieții sunt fericiți, sunt concentrați. Am văzut că Spania a făcut 0-0 cu Capul Verde, așa că nu se știe niciodată”.

Curacao, cea mai mică echipă din istoria CM (ca populație și suprafață) a obținut primul punct la Mondial, după 0-0 cu Ecuador, în al doilea meci al grupei.

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