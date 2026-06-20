Argint pentru România! Echipa masculină de sabie, locul doi la  Europenele de scrimă. Înfrângere dramatică în finala cu Ungaria +8 foto
Foto: Facebook/Federația Română de Scrimă
Alte sporturi

Argint pentru România! Echipa masculină de sabie, locul doi la Europenele de scrimă. Înfrângere dramatică în finala cu Ungaria

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 20.06.2026, ora 23:59
alt-text Actualizat: 20.06.2026, ora 23:59
  • Echipa masculină de sabie a României a obținut medalia de argint la Campionatele Europene de scrimă din Franța.
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Echipa formată din Vlad Covaliu (20 de ani), George Dragomir (27 de ani), Radu Nițu (21 de ani) și Răzvan Ursachi (28 de ani) a trecut chiar de țara gazdă în penultimul act, însă a cedat în finală, după un duel foarte echilibrat cu Ungaria.

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România, medalie de argint la Campionatele Europene de scrimă

Finala probei masculine i-a adus pe sportivii noștri față în față cu cei din țara vecină.

După ce au fost conduși la start, 0-2, românii au revenit și au menținut avantajul până aproape de finalul întâlnirii.

Ungurii au reușit însă să răstoarne rezultatul pe ultima sută de metri și s-au impus, scor 45-43, România obținând locul doi la această ediție, repetând performanța din 2024 de la Basel.

Totodată, George Dragomir a bifat medalia de bronz la categoria sabie individual.

România a obținut medalia de argint la Europenele de scrimă / Foto: Facebook/Federația Română de Scrimă
România a obținut medalia de argint la Europenele de scrimă / Foto: Facebook/Federația Română de Scrimă

Galerie foto (8 imagini)

România a obținut medalia de argint la Europenele de scrimă / Foto: Facebook/Federația Română de Scrimă România a obținut medalia de argint la Europenele de scrimă / Foto: Facebook/Federația Română de Scrimă România a obținut medalia de argint la Europenele de scrimă / Foto: Facebook/Federația Română de Scrimă România a obținut medalia de argint la Europenele de scrimă / Foto: Facebook/Federația Română de Scrimă România a obținut medalia de argint la Europenele de scrimă / Foto: Facebook/Federația Română de Scrimă
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Parcursul României la Campionatele Europene de scrimă

  • Optimi de finală: 45-22 cu Marea Britanie
  • Sferturi de finală: 45-27 cu Rusia
  • Semifinale: 45-42 cu Franța
  • Finală: 43-45 cu Ungaria

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