Argint pentru România! Echipa masculină de sabie, locul doi la  Europenele de scrimă. Înfrângere dramatică în finala cu Ungaria

Echipa masculină de sabie a României a obținut medalia de argint la Campionatele Europene de scrimă din Franța.

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Echipa formată din Vlad Covaliu (20 de ani), George Dragomir (27 de ani), Radu Nițu (21 de ani) și Răzvan Ursachi (28 de ani) a trecut chiar de țara gazdă în penultimul act, însă a cedat în finală, după un duel foarte echilibrat cu Ungaria.

România, medalie de argint la Campionatele Europene de scrimă

Finala probei masculine i-a adus pe sportivii noștri față în față cu cei din țara vecină.

După ce au fost conduși la start, 0-2, românii au revenit și au menținut avantajul până aproape de finalul întâlnirii.

Ungurii au reușit însă să răstoarne rezultatul pe ultima sută de metri și s-au impus, scor 45-43, România obținând locul doi la această ediție, repetând performanța din 2024 de la Basel.

Totodată, George Dragomir a bifat medalia de bronz la categoria sabie individual.

Parcursul României la Campionatele Europene de scrimă

Optimi de finală: 45-22 cu Marea Britanie

Sferturi de finală: 45-27 cu Rusia

Semifinale: 45-42 cu Franța

Finală: 43-45 cu Ungaria

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