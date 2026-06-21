„Mi-e teamă că îmi voi uita numele” Mărturisirea tulburătoare a omului care a schimbat boxul, diagnosticat cu cancer și tumoare pe creier
Turki Al-Sheikh. Foto: Imago
Box

„Mi-e teamă că îmi voi uita numele” Mărturisirea tulburătoare a omului care a schimbat boxul, diagnosticat cu cancer și tumoare pe creier

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 21.06.2026, ora 00:13
alt-text Actualizat: 21.06.2026, ora 00:13
  • Turki Al-Sheikh (44 de ani), unul dintre cei mai influenți oameni din boxul mondial, a vorbit rar despre problemele sale de sănătate.
  • Oficialul saudit a spus că vrea să aducă la aceeași masă nume importante din box înainte ca starea sa să se deterioreze.
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Al-Sheikh este președintele Autorității Generale de Divertisment din Arabia Saudită și proprietar al Ring Magazine.

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Turki Al-Sheikh, confesiune emoționantă despre boala sa: „Mi-e teamă că îmi voi uita numele”

În ultimii ani, el a fost implicat în organizarea unora dintre cele mai importante gale ale boxului mondial, printre care cele două meciuri dintre Oleksandr Usyk și Tyson Fury, duelul Artur Beterbiev - Dmitry Bivol și confruntarea Anthony Joshua - Francis Ngannou.

Acesta a fost diagnosticat, începând din 2015, cu mai multe forme de cancer. Cea mai gravă problemă medicală a fost o tumoare pe creier, localizată aproape de glanda pituitară.

Din cauza acestor probleme, Al-Sheikh a petrecut o mare parte din 2018 și 2019 la New York, unde și-a urmat tratamentul.

Într-un interviu acordat pentru Ring Magazine, Al-Sheikh a spus că vrea să aducă la aceeași masă mai mulți oameni importanți din box, printre care Dana White, Nick Khan, Frank Warren și Eddie Hearn, conform sportbible.com.

Voi face tot posibilul să organizez curând o întâlnire între frații mei Dana White, Nick Khan, Frank Warren, Eddie Hearn și partenerii și prietenii mei. Pentru a aduce pace și revoluție în box. Sper să reușesc, iar fanii boxului să vadă fumul alb ieșind din horn. Vreau să fac asta înainte să-mi pierd memoria. Mi-e teamă că în 2028 sau 2029 îmi voi uita numele Turki Al-Sheikh

Al-Sheikh încearcă să reducă tensiunile din box într-o perioadă în care marii promotori sunt împărțiți între rivalități vechi și proiecte noi.

Al-Sheikh este unul dintre oamenii din spatele proiectului Zuffa Boxing, lansat alături de Dana White, președintele UFC, o inițiativă care își propune să schimbe modelul tradițional din box.

Ryan Garcia, mesaj de susținere pentru Al-Sheikh

După apariția declarațiilor lui Al-Sheikh, Ryan Garcia a reacționat pe rețelele sociale. Boxerul american, unul dintre numele importante care au lucrat cu oficialul saudit, i-a transmis un mesaj de susținere.

„Turki, mă doare să aud prin ce treci! Pasiunea ta pentru acest sport și efortul pe care îl depui au fost deja revoluționare.

Nu au fost trecute cu vederea și nu au fost luate de-a gata, cel puțin nu de mine, și sunt sigur că nici de mulți alții. Voi da tot ce am mai bun ca să-ți arăt că acest sport, indiferent ce se va întâmpla, va fi pe mâini bune.

Ești un luptător! Un campion și un viitor membru al Hall of Fame-ului boxului”, a scris Ryan Garcia, pe X.

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