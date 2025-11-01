Mihai Stoica îi ia apărarea Clarificări în conflictul dintre Florin Tănase și Giovanni Becali: „L-a mințit cu nerușinare”

Mihai Stoica (60 de ani), managerul celor de la FCSB, a negat acuzațiile lui Ioan Becali (73 de ani) la adresa lui Florin Tănase (30 de ani).

Fotbalistul consideră că impresarul a pornit o controversă pentru a capta mai multă atenție din partea media.

Giovanni Becali l-a acuzat pe Florin Tănase că este „informatorul” din vestiar al patronului de la FCSB.

Mihai Stoica sare în apărarea lui Florin Tănase: „ L-a mințit cu nerușinare”

Mihai Stoica a dezmințit acuzația lui Giovanni Becali legată de relația dintre Florin Tănase și patronul celor de la FCSB.

„ Cine l-a informat pe Giovanni despre Tănase l-a mințit cu nerușinare. Niciodată Tănase nu și-ar pune niciodată într-o lumină proastă un coleg. Sub nicio formă!

E regretabil că s-a rostogolit totul până aici. Nu există așa ceva. Da, vorbește cu Gigi, dar nu așa ceva”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Florin Tănase a fost surprins de mai multe ori mergând la palatul lui Gigi Becali pentru a discuta cu patronul echipei, chiar și când nu se mai afla sub contract cu „roș-albaștrii”.

Toată lumea îi zice «Sifonul lui Gigi». Așa îi zic probabil colegii. Și Gigi culegea informații importante de la el. Culegea mai multe de la el decât de la MM! Giovanni Becali, acum câteva zile, la Fanatik

Florin Tănase: „ Mi-e milă de el. A decăzut mult”

Întrebat dacă e adevărat ce a spus Giovanni Becali, Florin Tănase a răspuns acid.

„Nu există așa ceva. Chiar te felicit pentru întrebarea asta. Mi-e milă de el. A decăzut atât de mult. E clar, ești angajat acolo la un podcast.

Trebuie să iei un salariu, dar să vii și să etichetezi niște persoane cu niște invenții… Nu mă așteptam. Nu are el de unde să știe ce discuții am eu cu nea Gigi.

El profesional neavând cu ce să iasă se leagă și el de nume care chiar au valoare și creează ecou ”, a spus Florin Tănase, după FCSB - UTA Arad 4-0.

