Propunerea PSD, refuzată de David Popovici  Înotătorul român nici n-a vrut să audă: „Nu mi-am dorit asta”

David Popovici FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Înot

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 31.10.2025, ora 21:46
alt-text Actualizat: 31.10.2025, ora 21:46
  • David Popovici (21 de ani), campion mondial la natație, a respins propunerea PSD, legată de arena „Lia Manoliu”.
  • Nici senatorii din opoziție nu au agreat inițiativa Partidului Social Democrat.

Adrian Bara, parlamentar PSD, a propus ca bazinul din Complexul Sportiv Național „Lia Manoliu” să fie denumit Bazinul „David Popovici”, pentru a-i aduce un omagiu campionului olimpic.

David Popovici refuză categoric propunerea PSD: „Nu mi-am dorit asta”

Propunerea a ajuns și la urechile înotătorului, care a respins din start ideea.

„Nu mi-am dorit eu şi de aceea. E Bazinul «Lia Manoliu», unde am învăţat să înot, şi aşa vreau să îl ştiu pentru întotdeauna, «Lia Manoliu»”, a spus David Popovici, la o expoziție, potrivit as.ro.

Parlamentarul PSD a explicat motivul pentru care a propus modificarea numelui arenei sportive: „David Popovici a reușit să își păstreze identitatea într-un context care l-ar fi transformat rapid într-un produs media.

A refuzat să devină o figură comercială, alegând să rămână fidel valorilor personale și să își concentreze energia pe carieră și dezvoltare”.

Senatul României a refuzat propunerea PSD

Inițiativa lui Adrian Bara a fost refuzată de mai mulți senatori ai României, aflați în opoziția PSD.

Aceștia consideră că ar trebui construit un nou bazin care să îi poarte numele, în loc să schimbe denumirea celui din CSN „Lia Manoliu”.

„Pentru a exprima prețuirea pentru sportivul David Popovici, decidenții României ar trebui să construiască cel puțin un bazin olimpic omologat, care să poarte numele celebrului campion la natație”, au transmis reprezentanții Consiliului Economic și Social odată cu avizul negativ al proiectului.

Lia Manoliu psd david popovici bazin de inot
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share