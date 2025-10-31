„Ce victorie dulce!” Nicolescu, euforic după succesul cu CFR: „Am câștigat mentalitatea de învingători” +41 foto
Andrei Nicolescu
„Ce victorie dulce!” Nicolescu, euforic după succesul cu CFR: „Am câștigat mentalitatea de învingători”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 31.10.2025, ora 23:35
alt-text Actualizat: 01.11.2025, ora 00:18
  • Dinamo - CFR Cluj 2-1. Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele clubului FC Dinamo, a vorbit despre partida câștigată de „câini”.
  • Oficialul formației din „Ștefan cel Mare” și-a lăudat jucătorii, dar și deciziile lui Zeljko Kopic (48 de ani) din finalul meciului.

Dinamo a reușit o remontada de excepție în fața CFR-ului. În minutul 88, clujenii conduceau cu 1-0 grație golului marcat de Emerllahu (min. 69). „Câinii” au revenit și au înscris prin Karamoko (min. 90) și Soro (min. 90+1).

Dinamo - CFR Cluj 2-1. Andrei Nicolescu: „Am câștigat mentalitatea de învingători”

Andrei Nicolescu i-a lăudat pe elevii lui Zeljko Kopic pentru jocul foarte bun prestat cu CFR Cluj.

„Ce victorie dulce, după două meciuri în care am avut foarte mult ghinion! Aveam la un moment dat senzația că se repetă, mai ales când am înscris prin Musi și s-a anulat golul. Până la urmă am câștigat mentalitatea de învingători.

Felicit jucătorii pentru mentalitate și cred că acesta este cel mai mare câștig din această seară.

Îi felicit pe jucători pentru că în minutul 90, când au egalat, au fugit să ia mingea și au pus-o repede la centru. N-au căutat să țină în niciun moment jocul decât în partea cealaltă”, a declarat Andrei Nicolescu la Prima Sport.

FOTO. Dinamo - CFR Cluj 2-1

Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan
Andrei Nicolescu: „E meritul lui Kopic”

Președintele lui Dinamo e de părere că Zeljko Kopic merită toate laudele pentru victoria obținută pe Arena Națională datorită inspirației avute la schimbările din finalul partidei care au făcut diferența.

„E incredibil că am câștigat în seara asta. E meritul lui Kopic. E victoria lui, cred că schimbările sunt extraordinare.

Jucătorii care au intrat de pe margine au intrat orientați să joace în adâncime. E un câștig real mentalitatea din această seară.

E împotriva ghinionului tot ce s-a întâmplat astăzi în echipa asta și coeziunea pe care au arătat-o”, a mai spus Andrei Nicolescu.

De la jumătatea reprizei secunde, Kopic a hotărât să-i trimită în teren pe Karamoko și Soro, jucătorii care au adus victoria lui Dinamo, după golurile marcate în minutele 90, respectiv 90+2.

Andrei Nicolescu a vorbit și despre reușita lui Soro.

„Golul mai important e al lui Soro. A suferit foarte mult în ultimul timp și a luptat și trebuie felicitat pentru asta. A luptat pentru locul lui și până la urmă a reușit”, a concluzionat Nicolescu.

VIDEO. Golul victoriei marcat de Soro

VIDEO Filmarea momentului în care organizatorul marșului Colectiv a fost amendat de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare”, când 25 de persoane au continuat să țină un moment de veghe / Ce a scris plutonierul de Jandarmerie pe amendă / Reacția Ja
VIDEO Filmarea momentului în care organizatorul marșului Colectiv a fost amendat de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare”, când 25 de persoane au continuat să țină un moment de veghe / Ce a scris plutonierul de Jandarmerie pe amendă / Reacția Ja
VIDEO Filmarea momentului în care organizatorul marșului Colectiv a fost amendat de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare”, când 25 de persoane au continuat să țină un moment de veghe / Ce a scris plutonierul de Jandarmerie pe amendă / Reacția Ja
CFR Cluj dinamo liga 1 andrei nicolescu
