„Doi bani nu dau pe el” Basarab Panduru nu e impresionat de lacrimile lui Louis Munteanu: „Hai să plângă toți!”

Dinamo - CFR Cluj 2-1. Basarab Panduru (55 de ani) nu a fost deloc impresionat de momentul în care Louis Munteanu (23 de ani) a început să plângă la interviul de după meci.

Dinamo a reușit o remontada de excepție în fața CFR-ului.

În minutul 88, clujenii conduceau cu 1-0 grație golului marcat de Emerllahu (min. 69). „Câinii” au revenit și au înscris prin Karamoko (min. 90) și Soro (min. 90+1).

Dinamo - CFR Cluj 2-1 . Basarab Panduru: „Nu mă impresionează plânsul deloc”

După partida de pe Arena Națională, Louis Munteanu a venit la flash-interviu vizibil afectat de situația prin care trece CFR.

La un moment dat, acesta nu și-a mai putut stăpâni lacrimile și a plecat în timpul interviului interviu.

Basarab Panduru, fost internațional, a vorbit după meci despre acel moment.

„Era 3, 4-0, nu se mai întâmpla nimic. Alţii sunt de vină! Pe mine mă lasă indiferent (n.r. - plânsul lui Louis Munteanu). Trebuie să vrei în teren. Hai să plângă toţi! Nu e pe plâns aici. Aici e pe ce faci, să faci ce trebuie.

Plângi unde vrei. Nu mă impresionează plânsul deloc. Doi bani nu dau pe el. Mi se pare că fotbal trebuie să fie şi să faci ce trebuie să faci”, a declarat Basarab Panduru, potrivit primasport.ro.

Louis Munteanu a intrat pe teren în minutul 62, în locul lui Islam Slimani, și a oferit pasa decisivă la golul lui Emerllahu din minutul 69.

FOTO. Golul de 0-1 marcat de Emerllahu în Dinamo - CFR

Louis Munteanu a plecat plângând de la interviu: „Se pare că mă bat la retrogradare, nu la titlu”

După meci, vârful a apărut în fața microfonului, însă și-a stăpânit cu greu emoțiile.

„Cum să fie seara asta? Sunt fericit că am revenit, dar voiam să o fac cu o victorie, să îmi ajut colegii. Din păcate, iar luăm goluri și pierdem.

Nu mai este CFR-ul de altădată. Luăm goluri multe, multe pe final, nu știu. Suntem supărați cu toții, e dezastru. Orice întrebare îmi puneți, vă jur că nu știu ce să vă răspund. Nu știu ce se întâmplă”, a spus Louis Munteanu la Prima Sport.

Întrebat despre situația ardelenilor, care au 13 puncte la finalul turului sezonului regulat, atacantul a rămas fără cuvinte: „Nu-mi imaginam așa ceva. Când am decis să rămân aici, mă gândeam că o să mă bat la campionat sau ceva, dar se pare că mă bat la retrogradare”.

Când reporterii au sesizat că are lacrimi în ochi, Louis Munteanu a plecat de la interviu.

În acest moment, Dinamo se află pe poziția 4 în clasament, cu 27 de puncte obținute în 15 partide, în timp ce CFR Cluj nu are un sezon foarte reușit.

Formația din Gruia au obținut doar 13 puncte în 15 meciuri disputate, și se poziționează pe locul 13.

VIDEO. Golul victoriei marcat de Soro în Dinamo - CFR 2-1

