Dramă în fotbalul spaniol Un antrenor de la Valencia și cei 3 fii, victime după un  naufragiu în Indonezia! Soția și fiica au fost salvate
Valencia FOTO: Facebook - @valenciacf
Campionate

Dramă în fotbalul spaniol Un antrenor de la Valencia și cei 3 fii, victime după un naufragiu în Indonezia! Soția și fiica au fost salvate

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 27.12.2025, ora 22:20
alt-text Actualizat: 27.12.2025, ora 22:21
  • Fernando Martin Carreras, antrenorul echipei feminine Valencia B, și cei trei fii ai săi au fost dați dispăruți în Indonezia.
  • Mai multe cluburi, dar și Federația Spaniolă de Fotbal au lansat deja mesaje de condoleanțe pentru tehnician.

Barca KM Putri Sakinah, pe care se afla Fernando Martin Carreras, soția lui și cei 4 copii ai lor, a suferit o pană la motor, vineri, când se afla în larg.

Continuă cursa spre 1.000 de goluri VIDEO. Cristiano Ronaldo, „dublă” în Golf! Gol spectaculos cu călcâiul
Citește și
Continuă cursa spre 1.000 de goluri VIDEO. Cristiano Ronaldo, „dublă” în Golf! Gol spectaculos cu călcâiul
Citește mai mult
Continuă cursa spre 1.000 de goluri VIDEO. Cristiano Ronaldo, „dublă” în Golf! Gol spectaculos cu călcâiul

Antrenorul echipei feminine de la Valencia a fost dat dispărut în Indonezia

Ambarcațiunea s-a scufundat în apele din apropierea insulei Padar, iar Fernando Martin Carreras și cei trei băieți ai săi ar fi fost prinși în cabina navei.

Au fost curenți puternici în jurul insulei Padar și ploi torențiale care au redus vizibilitatea Comunicatul emis de echipele de căutare și salvare

Soția lui, fiica sa în vârstă de 7 ani, 4 membri ai echipajului și ghidul turistic au fost salvați și se află în afara oricărui pericol.

Antrenorul și cei trei fii ai săi nu au fost găsiți până în acest moment, iar căutările vor continua mâine.

Consulatul Spaniei din Indonezia oferă asistență soției lui Fernando Martin Carreras și fiicei lui, iar un oficial s-a deplasat în punctul de plecare al călătoriei.

De asemenea, o rudă ține legătura cu soția lui Fernando Martin Carreras și susține că femeia și fiica de 7 ani au căzut în mare, dar au fost salvați.

Acesta a lansat și ipoteza sfârșitului tragic a antrenorului celor de la Valencia: „Au fost, probabil, prinși în barca ruptă care s-a scufundat rapid”, potrivit as.com.

Valencia a ținut un minut de reculegere la antrenament

Federația Spaniolă de Fotbal a aflat vestea tragică și a lansat, deja, un mesaj de condoleanțe în memoria lui Fernando Martin Carreras.

„Federația Spaniolă de Fotbal se alătură doliului pentru pierderea lui Fernando Martin, antrenorul echipei feminine B a Valenciei, și a trei dintre copiii săi în naufragiul unei ambarcațiuni turistice în Indonezia.

Dorim să transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei și prietenilor săi”, se arată în comunicatul forului iberic, publicat pe X.

Clubul Valencia a ținut un minut de reculegere, sâmbătă, la primul antrenament după vacanța de Crăciun.

Pe lângă Federația Spaniolă de Fotbal și clubul pentru care lucra, lui Fernando Martin Carreras i-au mai adus omagii La Liga, Barcelona și Real Madrid.

Cine a fost Fernando Martin Carreras

Fernando Martin Carreras a făcut parte din academia celor de la Valencia și a evoluat pe postul de fundaș.

Fostul stoper și-a trecut în CV numai echipe din al doilea și al treilea eșalon spaniol, printre care se numără Cultural Leonesa, FC Cartagena și Deportivo Alcoyano.

233 de meciuri
a jucat Fernando Martin Carreras în fotbalul profesionist

Carreras a decis să continue în calitate de antrenor și a preluat, în vara acestui an, echipa feminină Valencia B, care se află în Liga 4 din Spania.

Citește și

Vinicius, așteptat în Arabia Saudită Un club de top din Golf are ușile deschise pentru starul brazilian
Campionate
21:25
Vinicius, așteptat în Arabia Saudită Un club de top din Golf are ușile deschise pentru starul brazilian
Citește mai mult
Vinicius, așteptat în Arabia Saudită Un club de top din Golf are ușile deschise pentru starul brazilian
„Poate remedia problemele” Legenda Interului are încredere maximă în Chivu: „Sunt primii în Serie A, asta trebuie să însemne ceva”
Campionate
20:18
„Poate remedia problemele” Legenda Interului are încredere maximă în Chivu: „Sunt primii în Serie A, asta trebuie să însemne ceva”
Citește mai mult
„Poate remedia problemele” Legenda Interului are încredere maximă în Chivu: „Sunt primii în Serie A, asta trebuie să însemne ceva”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

La aproape două săptămâni de prima amânare și de la protestele pe tema justiției declanșate de documentarul Recorder, CCR decide azi dacă legea privind pensiile magistraților este constituțională
La aproape două săptămâni de prima amânare și de la protestele pe tema justiției declanșate de documentarul Recorder, CCR decide azi dacă legea privind pensiile magistraților este constituțională
La aproape două săptămâni de prima amânare și de la protestele pe tema justiției declanșate de documentarul Recorder, CCR decide azi dacă legea privind pensiile magistraților este constituțională
valencia fotbal feminin deces indonezia fernando martin carreras
Știrile zilei din sport
„Semnezi azi sau gata!” Bătuse palma cu FCSB, apoi a vrut să renegocieze contractul: „La miezul nopții el voia să discute! Ne-am strâns mâinile prin intermediari”
Superliga
27.12
„Semnezi azi sau gata!” Bătuse palma cu FCSB, apoi a vrut să renegocieze contractul: „La miezul nopții el voia să discute! Ne-am strâns mâinile prin intermediari”
Citește mai mult
„Semnezi azi sau gata!” Bătuse palma cu FCSB, apoi a vrut să renegocieze contractul: „La miezul nopții el voia să discute! Ne-am strâns mâinile prin intermediari”
Continuă cursa spre 1.000 de goluri VIDEO. Cristiano Ronaldo, „dublă” în Golf! Gol spectaculos cu călcâiul
Campionate
27.12
Continuă cursa spre 1.000 de goluri VIDEO. Cristiano Ronaldo, „dublă” în Golf! Gol spectaculos cu călcâiul
Citește mai mult
Continuă cursa spre 1.000 de goluri VIDEO. Cristiano Ronaldo, „dublă” în Golf! Gol spectaculos cu călcâiul
Încă o lovitură dată de Dinamo După David Popovici, un alt mare talent ajunge în „Ștefan cel Mare”
Înot
27.12
Încă o lovitură dată de Dinamo După David Popovici, un alt mare talent ajunge în „Ștefan cel Mare”
Citește mai mult
Încă o lovitură dată de Dinamo După David Popovici, un alt mare talent ajunge în „Ștefan cel Mare”
Șansă ratată  Ce s-a întâmplat cu Răzvan Sava la meciul cu Lazio, după ce a luat 5 goluri de la ultima clasată
Campionate
27.12
Șansă ratată Ce s-a întâmplat cu Răzvan Sava la meciul cu Lazio, după ce a luat 5 goluri de la ultima clasată
Citește mai mult
Șansă ratată  Ce s-a întâmplat cu Răzvan Sava la meciul cu Lazio, după ce a luat 5 goluri de la ultima clasată
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:08
„Semnezi azi sau gata!” Bătuse palma cu FCSB, apoi a vrut să renegocieze contractul: „La miezul nopții el voia să discute! Ne-am strâns mâinile prin intermediari”
„Semnezi azi sau gata!” Bătuse palma cu FCSB, apoi a vrut să renegocieze contractul: „La miezul nopții el voia să discute! Ne-am strâns mâinile prin intermediari”
22:03
Cristian Geambașu Creer sau creier?
Cristian Geambașu Creer sau creier?
21:40
Atacant nou la CFR Clujenii anunță prima mutare după scandalul provocat de Louis Munteanu: „Am adus un vârf din Spania”
Atacant nou la CFR Clujenii anunță prima mutare după scandalul provocat de Louis Munteanu: „Am adus un vârf din Spania”
19:22
„M-au crezut spion!” Fostul secund al lui Zenga a ajuns azi selecționer la Cupa Africii! Povești cu dictatorul Gaddafi și șeful Hamas
„M-au crezut spion!” Fostul secund al lui Zenga a ajuns azi selecționer la Cupa Africii! Povești cu dictatorul Gaddafi și șeful Hamas
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Top stiri din sport
„M-au crezut spion!” Fostul secund al lui Zenga a ajuns azi selecționer la Cupa Africii! Povești cu dictatorul Gaddafi și șeful Hamas
Campionate
27.12
„M-au crezut spion!” Fostul secund al lui Zenga a ajuns azi selecționer la Cupa Africii! Povești cu dictatorul Gaddafi și șeful Hamas
Citește mai mult
„M-au crezut spion!” Fostul secund al lui Zenga a ajuns azi selecționer la Cupa Africii! Povești cu dictatorul Gaddafi și șeful Hamas
Grealish, petrecere extravagantă Câți bani a cheltuit într-o singură seară înainte de Crăciun! A fost lăsat în afara lotului de antrenor
Campionate
27.12
Grealish, petrecere extravagantă Câți bani a cheltuit într-o singură seară înainte de Crăciun! A fost lăsat în afara lotului de antrenor
Citește mai mult
Grealish, petrecere extravagantă Câți bani a cheltuit într-o singură seară înainte de Crăciun! A fost lăsat în afara lotului de antrenor
Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult”
Superliga
27.12
Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult”
Citește mai mult
Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult”
UEFA a decis! Când și unde își află România adversarii. Totul despre Liga Națiunilor 2026-2027. Marea noutate a programului
Nationala
27.12
UEFA a decis! Când și unde își află România adversarii. Totul despre Liga Națiunilor 2026-2027. Marea noutate a programului
Citește mai mult
UEFA a decis! Când și unde își află România adversarii. Totul despre Liga Națiunilor 2026-2027. Marea noutate a programului

Echipe/Competiții

fcsb 62 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 17 rapid 28 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
28.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share