Dramă în fotbalul spaniol Un antrenor de la Valencia și cei 3 fii, victime după un  naufragiu în Indonezia! Soția și fiica au fost salvate

Fernando Martin Carreras, antrenorul echipei feminine Valencia B, și cei trei fii ai săi au fost dați dispăruți în Indonezia.

Mai multe cluburi, dar și Federația Spaniolă de Fotbal au lansat deja mesaje de condoleanțe pentru tehnician.

Barca KM Putri Sakinah, pe care se afla Fernando Martin Carreras, soția lui și cei 4 copii ai lor, a suferit o pană la motor, vineri, când se afla în larg.

Antrenorul echipei feminine de la Valencia a fost dat dispărut în Indonezia

Ambarcațiunea s-a scufundat în apele din apropierea insulei Padar, iar Fernando Martin Carreras și cei trei băieți ai săi ar fi fost prinși în cabina navei.

Au fost curenți puternici în jurul insulei Padar și ploi torențiale care au redus vizibilitatea Comunicatul emis de echipele de căutare și salvare

Soția lui, fiica sa în vârstă de 7 ani, 4 membri ai echipajului și ghidul turistic au fost salvați și se află în afara oricărui pericol.

Antrenorul și cei trei fii ai săi nu au fost găsiți până în acest moment, iar căutările vor continua mâine.

Consulatul Spaniei din Indonezia oferă asistență soției lui Fernando Martin Carreras și fiicei lui, iar un oficial s-a deplasat în punctul de plecare al călătoriei.

De asemenea, o rudă ține legătura cu soția lui Fernando Martin Carreras și susține că femeia și fiica de 7 ani au căzut în mare, dar au fost salvați.

Acesta a lansat și ipoteza sfârșitului tragic a antrenorului celor de la Valencia: „Au fost, probabil, prinși în barca ruptă care s-a scufundat rapid”, potrivit as.com.

Valencia a ținut un minut de reculegere la antrenament

Federația Spaniolă de Fotbal a aflat vestea tragică și a lansat, deja, un mesaj de condoleanțe în memoria lui Fernando Martin Carreras.

„Federația Spaniolă de Fotbal se alătură doliului pentru pierderea lui Fernando Martin, antrenorul echipei feminine B a Valenciei, și a trei dintre copiii săi în naufragiul unei ambarcațiuni turistice în Indonezia.

Dorim să transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei și prietenilor săi”, se arată în comunicatul forului iberic, publicat pe X.

⚫️ La RFEF se une al dolor por la pérdida de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF femenino B, y tres de sus hijos en el naufragio de un barco turístico en Indonesia.



Deseamos expresar nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos.



DEP. pic.twitter.com/QVf7TT7UCM — RFEF (@rfef) December 27, 2025

Clubul Valencia a ținut un minut de reculegere, sâmbătă, la primul antrenament după vacanța de Crăciun.

Pe lângă Federația Spaniolă de Fotbal și clubul pentru care lucra, lui Fernando Martin Carreras i-au mai adus omagii La Liga, Barcelona și Real Madrid.

Cine a fost Fernando Martin Carreras

Fernando Martin Carreras a făcut parte din academia celor de la Valencia și a evoluat pe postul de fundaș.

Fostul stoper și-a trecut în CV numai echipe din al doilea și al treilea eșalon spaniol, printre care se numără Cultural Leonesa, FC Cartagena și Deportivo Alcoyano.

233 de meciuri a jucat Fernando Martin Carreras în fotbalul profesionist

Carreras a decis să continue în calitate de antrenor și a preluat, în vara acestui an, echipa feminină Valencia B, care se află în Liga 4 din Spania.

