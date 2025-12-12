Decizie importantă la FCSB Jucătorul cu care vrea să semneze patronul campioanei, după meciul cu Feyenoord: „L-am sunat și pe Mihai Stoica”

FCSB - Feyenoord 4-3. Gigi Becali (67 de ani), patronul roș-albaștrilor, a anunțat că vrea să prelungească înțelegerea cu Malcom Edjouma (29 de ani) după meciul cu formația olandeză.

FCSB încă mai are șanse la calificarea în play-off-ul Europa League.

Condusă cu 3-1 în minutul 54, FCSB a revenit senzațional și a câștigat în prelungiri.

FCSB - Feyenoord 4-3 . Gigi Becali vrea să continue cu Edjouma: „ L-am sunat și pe Mihai Stoica”

FCSB lua în calcul posibila plecare a lui Edjouma, dar acum Becali s-a răzgândit în privința mijlocașului francez.

„Asta a făcut-o Dumnezeu. Ce s-a întâmplat în seara asta nu pot să facă oamenii.

Când a dat cornerul, am zis: «Doamne, dă-mi un semn. Să dea Ngezana gol cu capul, să fie semn că vrei să mă faci biruitor». Când era minutul 87, am zis că, dacă le dăm un gol, îi și batem. Eu nădăjduiam că mi-a dat semn Hristos.

Malcom și Chiricheș și-au scos banii pe tot anul. Malcom a schimbat jocul la mijlocul terenului .

E posibil (n.r. – să îi prelungească lui Edjouma contractul), m-am gândit în seara asta. Pentru ce a jucat, o să vorbesc cu el: «Dacă dai drumul la minge mai repede și nu o mai ții, îți prelungesc contractul!».

Dacă joacă precum a jucat în seara asta, îi prelungesc contractul. L-am sunat pe MM (n.r. - Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație) ca să îi spun asta.

Meciul ăsta poate însemna multe milioane. Eu acum vreau să ne calificăm, dacă ne calificăm în play-off mai sunt 10-15 milioane (n.r. – de euro)”, a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

Patronul roș-albaștrilor a vorbit despre jucătorii care l-au dezamăgit în meciul cu olandezii:

„Am văzut în seara asta jucători pe care nu pot miza. Și Tavi Popescu, și Baba [Alhassan], jucători care nu sunt… Să nu creadă cineva că îi dau eu drumul lui Tavi Popescu. Acolo îl țin, acolo va rămâne, dar nu mai mizez pe el. Trebuie să ai puțină atitudine. Uite, ăsta (n.r. – Mihai Toma), cât de slab și mic e pe lângă el.

Primele două schimbări le-am zis: Tavi iese, că oricum jucăm în zece, și iese și Baba, că jucăm în șapte cu el, mingile le dă la adversar. N-are luciditate, stăpânire, cum are Malcom.

Strategia a fost făcută de la început, că nu aveam decât trei schimbări.

Strategia a fost și pentru meciul cu Slobozia. Toma trebuia să intre în minutul 60, Malcom trebuia să intre în locul lui Șut, dar nu mi-a plăcut de Baba”.

Spun unii că nu am făcut bine pregătirea, probabil pregătirea a fost făcută greșit, dar acum suntem în vârf de formă. E bine că și-au revenit. Uite că pregătirea, așa cum a fost făcută, ne-a adus trei puncte de milioane. Asta trebuie să câștigăm. Gigi Becali

Becali a dat detalii despre ce crede că se întâmplă cu Octavian Popescu, considerat în trecut unul dintre cei mai promițători jucători din Superliga:

„Mi-e teamă că cineva îl învață să facă așa ceva și nu vreau să îi fac pe plac. Nu se poate să fii atât de slab. E bucurie, nu are rost să ne supărăm. Să se bucure și el”.

Ngezana a declarat că nu știe dacă se va mai întoarce la FCSB după Cupa Africii, iar Becali a răspuns:

Să nu se întoarcă. Ce contează? La ăștia te aștepți la orice. Nu mă interesează acum de Ngezana, nu stă FCSB în Ngezana. Am luat fundaș central (n.r. pe Andre Duarte), mai luăm altul. Nu el e problema acum. Gigi Becali

FOTO: Golul victoriei, marcat de Tănase

Întrebat unde ar plasa acest meci printre favoritele sale, Becali a declarat că îl compară cu partida câștigată de FCSB cu 1-0 în fața Rapidului, pe 24 septembrie 2012, când Bourceanu a înscris în minutul 90:

„Ăsta îl încadrez, cu bucuria și momentul, identic cu un meci cu Rapid, când a dat Bourceanu gol în minutul 95 și a fluierat arbitrul. Așa a fost bucuria de mare și cu emoție”.

VIDEO: Cum s-a bucurat FCSB după victoria cu Feyenoord

