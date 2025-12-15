Au bătut palma Semnează azi cu FCSB » Contract-test de doar 6 luni

Malcom Edjouma (29 de ani) va continua la FCSB până la finalul sezonului.

Din informațiile obținute de GOLAZO.ro, campioana a ajuns la un acord cu jucătorul francez, iar noua înțelegere va fi semnată azi.

Exclus din lot în startul sezonului și adesea rezervă în ultimele luni, Edjouma a primit o nouă șansă la FCSB, mai ales după ce l-a impresionat pe Gigi Becali la meciul cu Feyenoord, 4-3.

Malcom Edjouma va semna prelungirea contractului cu FCSB

Edjouma și FCSB au ajuns la un acord pentru prelungirea înțelegerii scadente la finalul acestui an.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, mijlocașul francez nu a primit alte oferte și acceptat rapid oferta făcută de FCSB, contract până la finalul sezonului.

În același timp, pentru campioană a contat foarte mult și că Edjouma este deja înscris pe lista UEFA și poate juca în ultimele două partide din faza principală a Europa League. Spre deosebire de noul transfer, Andre Duarte, care va putea fi inclus pe listă doar dacă FCSB va merge în faza eliminatorie.

FCSB - Feyenoord 4-3 , ultimul meci jucat de campioană

Edjouma l-a impresionat pe Becali după meciul cu Feyenoord

Intrat în minutul 61 în locul lui Mihai Lixandru, Edjouma a avut o prestație solidă contra echipei olandeze.

„Malcom și Chiricheș și-au scos banii pe tot anul. Malcom a schimbat jocul la mijlocul terenului.

E posibil (n.r. – să îi prelungească lui Edjouma contractul), m-am gândit în seara asta. Pentru ce a jucat, o să vorbesc cu el: «Dacă dai drumul la minge mai repede și nu o mai ții, îți prelungesc contractul!».

Dacă joacă precum a jucat în seara asta, îi prelungesc contractul. L-am sunat pe MM (n.r. - Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație) ca să îi spun asta”, a declarat Gigi Becali după meciul de joi.

