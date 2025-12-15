Au bătut palma Semnează azi cu FCSB » Contract-test de doar 6 luni

- Malcom Edjouma (29 de ani) va continua la FCSB până la finalul sezonului.
- Din informațiile obținute de GOLAZO.ro, campioana a ajuns la un acord cu jucătorul francez, iar noua înțelegere va fi semnată azi.
Exclus din lot în startul sezonului și adesea rezervă în ultimele luni, Edjouma a primit o nouă șansă la FCSB, mai ales după ce l-a impresionat pe Gigi Becali la meciul cu Feyenoord, 4-3.
Malcom Edjouma va semna prelungirea contractului cu FCSB
Edjouma și FCSB au ajuns la un acord pentru prelungirea înțelegerii scadente la finalul acestui an.
Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, mijlocașul francez nu a primit alte oferte și acceptat rapid oferta făcută de FCSB, contract până la finalul sezonului.
În același timp, pentru campioană a contat foarte mult și că Edjouma este deja înscris pe lista UEFA și poate juca în ultimele două partide din faza principală a Europa League. Spre deosebire de noul transfer, Andre Duarte, care va putea fi inclus pe listă doar dacă FCSB va merge în faza eliminatorie.
FCSB - Feyenoord 4-3, ultimul meci jucat de campioană
Edjouma l-a impresionat pe Becali după meciul cu Feyenoord
Intrat în minutul 61 în locul lui Mihai Lixandru, Edjouma a avut o prestație solidă contra echipei olandeze.
„Malcom și Chiricheș și-au scos banii pe tot anul. Malcom a schimbat jocul la mijlocul terenului.
E posibil (n.r. – să îi prelungească lui Edjouma contractul), m-am gândit în seara asta. Pentru ce a jucat, o să vorbesc cu el: «Dacă dai drumul la minge mai repede și nu o mai ții, îți prelungesc contractul!».
Dacă joacă precum a jucat în seara asta, îi prelungesc contractul. L-am sunat pe MM (n.r. - Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație) ca să îi spun asta”, a declarat Gigi Becali după meciul de joi.
Programul FCSB în Europa League
- Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
- FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
- FCSB - Bologna (Italia) 1-2
- Basel (Elveția) - FCSB 3-1
- Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0
- FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3
- 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
- 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)