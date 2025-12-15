Au bătut palma Semnează azi cu FCSB » Contract-test de doar 6 luni +74 foto
Malcom Edjouma
Superliga

Au bătut palma Semnează azi cu FCSB » Contract-test de doar 6 luni

alt-text Ștefan Neda , Dan Udrea
alt-text Publicat: 15.12.2025, ora 00:01
  • Malcom Edjouma (29 de ani) va continua la FCSB până la finalul sezonului.
  • Din informațiile obținute de GOLAZO.ro, campioana a ajuns la un acord cu jucătorul francez, iar noua înțelegere va fi semnată azi.

Exclus din lot în startul sezonului și adesea rezervă în ultimele luni, Edjouma a primit o nouă șansă la FCSB, mai ales după ce l-a impresionat pe Gigi Becali la meciul cu Feyenoord, 4-3.

Malcom Edjouma va semna prelungirea contractului cu FCSB

Edjouma și FCSB au ajuns la un acord pentru prelungirea înțelegerii scadente la finalul acestui an.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, mijlocașul francez nu a primit alte oferte și acceptat rapid oferta făcută de FCSB, contract până la finalul sezonului.

În același timp, pentru campioană a contat foarte mult și că Edjouma este deja înscris pe lista UEFA și poate juca în ultimele două partide din faza principală a Europa League. Spre deosebire de noul transfer, Andre Duarte, care va putea fi inclus pe listă doar dacă FCSB va merge în faza eliminatorie.

FCSB - Feyenoord 4-3, ultimul meci jucat de campioană

FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg
FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg

Galerie foto (74 imagini)

FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
+74 Foto
labels.photo-gallery

Edjouma l-a impresionat pe Becali după meciul cu Feyenoord

Intrat în minutul 61 în locul lui Mihai Lixandru, Edjouma a avut o prestație solidă contra echipei olandeze.

„Malcom și Chiricheș și-au scos banii pe tot anul. Malcom a schimbat jocul la mijlocul terenului.

E posibil (n.r. – să îi prelungească lui Edjouma contractul), m-am gândit în seara asta. Pentru ce a jucat, o să vorbesc cu el: «Dacă dai drumul la minge mai repede și nu o mai ții, îți prelungesc contractul!».

Dacă joacă precum a jucat în seara asta, îi prelungesc contractul. L-am sunat pe MM (n.r. - Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație) ca să îi spun asta”, a declarat Gigi Becali după meciul de joi.

Programul FCSB în Europa League

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
  • FCSB - Bologna (Italia) 1-2
  • Basel (Elveția) - FCSB 3-1
  • Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0
  • FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Care credeți că e victoria cea mai mare obținută de FCSB în Europa?

2-0 Valencia (2005) %
3-0 Betis Sevilla (2006) %
4-1 Dinamo Kiev (2006) %
1-0 Chelsea (2013) %
2-0 Ajax (2013) %
4-3 Feyenoord (2025) %

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
gigi becali prelungire contract fcsb malcom edjouma
