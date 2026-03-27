„Fugărești oamenii de la stadion” Contestă strategia naționalei la Istanbul: „Jucătorii trebuiau să realizeze că turcii sunt slabi, Hakan mergea pe teren!”

TURCIA - ROMÂNIA 1-0. Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA de la FCSB, ca vorbit despre eșecul „tricolorilor” de la Istanbul care a pus capăt șanselor de calificare la CM 2026.

MM susține că jucătorii ar fi trebuit să își dea seama din primele minute că Turcia nu este sperietoarea despre care s-a vorbit înainte de startul partidei.

Contestă strategia naționalei la Istanbul: „Jucătorii trebuiau să realizeze că turcii sunt slabi, Hakan mergea pe teren!”

„Noi credeam că sunt foarte, foarte buni turcii și s-a creat o imagine deplasată. Iar ei au fost slabi. Asta ar fi trebuit să realizeze jucătorii după ce a început meciul. O da Arda Guler gol de la 70 de metri, dar nu cu noi. Hakan Calhanoglu mergea pe teren.

Poate că, dacă pierdeam ieri la o diferență mai mare, dar jucam mai curajos și-l făceam mare pe portarul lor… Dar noi n-am avut curaj”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

„Fugărești oamenii de la stadion!”

Apoi, oficialul campioanei a comparat atitudinea „tricolorilor” la Istanbul cu cea a jucătorilor de la FCSB de la meciul pierdut cu Manchester United, scor 0-2, din sezonul trecut al Europa League:

„Am jucat cu Manchester United și a semănat cu meciul de aseară al naționalei. Am jucat timorați, singurul care a avut curaj să ia acțiuni pe cont propriu a fost Tănase. Am avut o bară la 1-0, dar tot n-a părut că prindem curaj.

După care am realizat că fugărești oamenii de pe stadion. Apoi, am jucat cu Lyon și am fost mai buni, chiar dacă am pierdut. Să nu uităm că UEFA l-a desemnat pe Perri omul meciului! Mie nu mi-a fost jenă după meciul ăla cum mi-a fost după cel cu United”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport