Mihai Stoichiță (72 de ani) a criticat strategia de transferuri a cluburilor din Superliga.

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Directorul tehnic al FRF a pus tunurile pe jucătorii străini aduși în România.

Mihai Stoichiță: „Politica de a aduce străini de calitate îndoielnică nu e bună”

„Am mai zis-o săptămâna trecută, am fost la foarte multe meciuri și am văzut. Cred că politica aduce străini foarte mulți în România de calitate îndoielnică, îmi asum ce spun, nu e bună.

M-am uitat la Hapoel Beer Sheva și la Sabah. Ei nu iau jucători de mâna a treia din Portugalia, Brazilia, Spania, Franța, ci iau ce e mai bun din Gabon, din Capul Verde. Nu cred că plătesc salarii mult mai mari decât la noi.

Acum dacă te gândești să aduci doi, trei străini buni, compensează decât să plătești 10 proști și cu asta am terminat discuția.”, a declarat Mihai Stoichiță.

Mihai Stoichiță: „Nu vă gândiți că meciul cu Suedia e cel mai important din istorie”

FRF a anunțat prelungirea partneriatului cu Joma până în 2030.

„Să dea Dumnezu să avem noroc împreună , să ne calificăm la un nou campionat European, după această Liga Națiunilor”, a declarat Stoichiță.

Întrebat dacă România are jucători pentru a realiza obiectivul propus, oficialul a replicat:

„Gică are idei foarte clare despre fotbal, să nu vă gândiți că meciul cu Suedia e cel mai important din istorie.

Face parte dintr-o perioadă în care el va încerca să reinventeze echipa națională, după ratarea calificării la Mondial.

E foarte optimist, extrem de motivat, preocupat de soluții pentru viitor, seamănă foarte mult cu Lucescu, că și el a fost promovat de un antrenor emblematic, se uită cu admirație la ce a făcut de-a lungul carierei. Cât timp echipele de club nu vor avea randament bun, și naționala se va căuta.

Eu nu sunt foarte îngrijorat, că văd copii foarte buni. Văd că academiile sunt mai preocupate, adoptă programe noi. Nu sunt îngrijorat.

Viitor fără prezent nu există. Prezentul aparține celor de acum, care ar trebui să se gândească la faptul că ratarea unui Mondial nu e capăt de drum, ci e continuarea unei activități care să-i aducă acolo unde au mai fost. Ambiția contează foarte mult”, a mai adăugat Stoichiță.

Programul României în Nations League

25 septembrie: Suedia - România

28 septembrie: România - Bosnia

2 octombrie: Polonia - România

5 octombrie: România - Suedia

14 noiembrie: România - Polonia

17 noiembrie: Bosnia - România

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