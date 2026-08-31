„Nu iau jucători de mâna a treia” VIDEO. Stoichiță, atac la străinii din Superliga: „Compensează decât să plătești 10 proști”
Mihai Stoichiță/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Superliga

„Nu iau jucători de mâna a treia” VIDEO. Stoichiță, atac la străinii din Superliga: „Compensează decât să plătești 10 proști”

alt-text Alexandru Smeu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 31.08.2026, ora 19:48
alt-text Actualizat: 31.08.2026, ora 19:48
  • Mihai Stoichiță (72 de ani) a criticat strategia de transferuri a cluburilor din Superliga.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Directorul tehnic al FRF a pus tunurile pe jucătorii străini aduși în România.

Muhar, ofertă din Superliga A plecat de la CFR Cluj și ar putea ajunge la  rivala ardelenilor
Citește și
Muhar, ofertă din Superliga A plecat de la CFR Cluj și ar putea ajunge la rivala ardelenilor
Citește mai mult
Muhar, ofertă din Superliga A plecat de la CFR Cluj și ar putea ajunge la  rivala ardelenilor

Mihai Stoichiță: „Politica de a aduce străini de calitate îndoielnică nu e bună”

„Am mai zis-o săptămâna trecută, am fost la foarte multe meciuri și am văzut. Cred că politica aduce străini foarte mulți în România de calitate îndoielnică, îmi asum ce spun, nu e bună.

M-am uitat la Hapoel Beer Sheva și la Sabah. Ei nu iau jucători de mâna a treia din Portugalia, Brazilia, Spania, Franța, ci iau ce e mai bun din Gabon, din Capul Verde. Nu cred că plătesc salarii mult mai mari decât la noi.

Acum dacă te gândești să aduci doi, trei străini buni, compensează decât să plătești 10 proști și cu asta am terminat discuția.”, a declarat Mihai Stoichiță.

Mihai Stoichiță: „Nu vă gândiți că meciul cu Suedia e cel mai important din istorie”

FRF a anunțat prelungirea partneriatului cu Joma până în 2030.

„Să dea Dumnezu să avem noroc împreună , să ne calificăm la un nou campionat European, după această Liga Națiunilor”, a declarat Stoichiță.

Întrebat dacă România are jucători pentru a realiza obiectivul propus, oficialul a replicat:

„Gică are idei foarte clare despre fotbal, să nu vă gândiți că meciul cu Suedia e cel mai important din istorie.

Face parte dintr-o perioadă în care el va încerca să reinventeze echipa națională, după ratarea calificării la Mondial.

E foarte optimist, extrem de motivat, preocupat de soluții pentru viitor, seamănă foarte mult cu Lucescu, că și el a fost promovat de un antrenor emblematic, se uită cu admirație la ce a făcut de-a lungul carierei. Cât timp echipele de club nu vor avea randament bun, și naționala se va căuta.

Eu nu sunt foarte îngrijorat, că văd copii foarte buni. Văd că academiile sunt mai preocupate, adoptă programe noi. Nu sunt îngrijorat.

Viitor fără prezent nu există. Prezentul aparține celor de acum, care ar trebui să se gândească la faptul că ratarea unui Mondial nu e capăt de drum, ci e continuarea unei activități care să-i aducă acolo unde au mai fost. Ambiția contează foarte mult”, a mai adăugat Stoichiță.

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie: Suedia - România
  • 28 septembrie: România - Bosnia
  • 2 octombrie: Polonia - România
  • 5 octombrie: România - Suedia
  • 14 noiembrie: România - Polonia
  • 17 noiembrie: Bosnia - România

Citește și

Messi s-a retras din naționala Argentinei Mesajul starului a adunat  1 milion de like-uri în 20 de minute: „Aceste cuvinte le-am scris pe 21 iulie”
Campionate
18:20
Messi s-a retras din naționala Argentinei Mesajul starului a adunat 1 milion de like-uri în 20 de minute: „Aceste cuvinte le-am scris pe 21 iulie”
Citește mai mult
Messi s-a retras din naționala Argentinei Mesajul starului a adunat  1 milion de like-uri în 20 de minute: „Aceste cuvinte le-am scris pe 21 iulie”
Ultrașii FCSB, atac la Becali Peluza Nord, propunere „revoluționară” pentru patron: „Nu știm dacă s-a mai încercat, dar poate merită riscul”
Superliga
17:49
Ultrașii FCSB, atac la Becali Peluza Nord, propunere „revoluționară” pentru patron: „Nu știm dacă s-a mai încercat, dar poate merită riscul”
Citește mai mult
Ultrașii FCSB, atac la Becali Peluza Nord, propunere „revoluționară” pentru patron: „Nu știm dacă s-a mai încercat, dar poate merită riscul”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Trafic deschis pe o nouă secțiune din Autostrada Moldovei / Alte trei loturi din A7 ratează termenul PNRR. Ce se întâmplă cu ele
VIDEO Trafic deschis pe o nouă secțiune din Autostrada Moldovei / Alte trei loturi din A7 ratează termenul PNRR. Ce se întâmplă cu ele
VIDEO Trafic deschis pe o nouă secțiune din Autostrada Moldovei / Alte trei loturi din A7 ratează termenul PNRR. Ce se întâmplă cu ele
Mihai Stoica transfer romania superliga
Știrile zilei din sport
Cât plătește Lazio pentru Man De ce depinde mutarea „tricolorului” de la PSV
Stranieri
11:28
Cât plătește Lazio pentru Man De ce depinde mutarea „tricolorului” de la PSV
Citește mai mult
Cât plătește Lazio pentru Man De ce depinde mutarea „tricolorului” de la PSV
De ce s-a blocat transferul lui Rațiu Rayo a impus o condiție dură! Ce trebuie să facă Fulham pentru a-l lua pe român și cât timp mai are
Stranieri
11:01
De ce s-a blocat transferul lui Rațiu Rayo a impus o condiție dură! Ce trebuie să facă Fulham pentru a-l lua pe român și cât timp mai are
Citește mai mult
De ce s-a blocat transferul lui Rațiu Rayo a impus o condiție dură! Ce trebuie să facă Fulham pentru a-l lua pe român și cât timp mai are
Osaka, ce show! FOTO. Jucătoarea japoneză a avut o apariție de senzație la US Open. Omagiu pentru o legendă NBA
Tenis
10:51
Osaka, ce show! FOTO. Jucătoarea japoneză a avut o apariție de senzație la US Open. Omagiu pentru o legendă NBA
Citește mai mult
Osaka, ce show! FOTO. Jucătoarea japoneză a avut o apariție de senzație la US Open. Omagiu pentru o legendă NBA
„E esențial să clarific” Ronny Labonne reacționează, după ce Baciu  l-a numit „foarte sensibil”. Mesaj lung publicat pe Instagram
Superliga
10:02
„E esențial să clarific” Ronny Labonne reacționează, după ce Baciu l-a numit „foarte sensibil”. Mesaj lung publicat pe Instagram
Citește mai mult
„E esențial să clarific” Ronny Labonne reacționează, după ce Baciu  l-a numit „foarte sensibil”. Mesaj lung publicat pe Instagram
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:01
De ce s-a blocat transferul lui Rațiu Rayo a impus o condiție dură! Ce trebuie să facă Fulham pentru a-l lua pe român și cât timp mai are
De ce s-a blocat transferul lui Rațiu Rayo a impus o condiție dură! Ce trebuie să facă Fulham pentru a-l lua pe român și cât timp mai are
11:28
Cât plătește Lazio pentru Man De ce depinde mutarea „tricolorului” de la PSV
Cât plătește Lazio pentru Man De ce depinde mutarea „tricolorului” de la PSV
10:51
Osaka, ce show! FOTO. Jucătoarea japoneză a avut o apariție de senzație la US Open. Omagiu pentru o legendă NBA
Osaka, ce show! FOTO. Jucătoarea japoneză a avut o apariție de senzație la US Open. Omagiu pentru o legendă NBA
10:02
„E esențial să clarific” Ronny Labonne reacționează, după ce Baciu l-a numit „foarte sensibil”. Mesaj lung publicat pe Instagram
„E esențial să clarific” Ronny Labonne reacționează, după ce Baciu  l-a numit „foarte sensibil”. Mesaj lung publicat pe Instagram
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Top stiri
Cupa României Azi încep meciurile din grupe. LIVE de la 16:00, Progresul Spartac - Chiajna » U Cluj - Petrolul, duelul zilei
Superliga
11:45
Cupa României Azi încep meciurile din grupe. LIVE de la 16:00, Progresul Spartac - Chiajna » U Cluj - Petrolul, duelul zilei
Citește mai mult
Cupa României Azi încep meciurile din grupe. LIVE de la 16:00, Progresul Spartac - Chiajna » U Cluj - Petrolul, duelul zilei
Sorana Cîrstea, victorie fără emoții Românca s-a calificat în turul doi de la US Open. Suma fabuloasă câștigată după un singur meci
Tenis
09:35
Sorana Cîrstea, victorie fără emoții Românca s-a calificat în turul doi de la US Open. Suma fabuloasă câștigată după un singur meci
Citește mai mult
Sorana Cîrstea, victorie fără emoții Românca s-a calificat în turul doi de la US Open. Suma fabuloasă câștigată după un singur meci
O veste bună și una proastă pentru Hagi Tony Strata a revenit ca titular la Guimaraes, dar a avut o prestație slabă în derbyul din Portugalia
Nationala
09:13
O veste bună și una proastă pentru Hagi Tony Strata a revenit ca titular la Guimaraes, dar a avut o prestație slabă în derbyul din Portugalia
Citește mai mult
O veste bună și una proastă pentru Hagi Tony Strata a revenit ca titular la Guimaraes, dar a avut o prestație slabă în derbyul din Portugalia
VIDEO | "Inaugurarea la minut": de ce se deschide azi la 16 fix bucata din Autostrada Moldovei pe care vom ajunge de la București la Bacău doar pe drum de mare viteză (via A3+A7)
B365
31.08
VIDEO | "Inaugurarea la minut": de ce se deschide azi la 16 fix bucata din Autostrada Moldovei pe care vom ajunge de la București la Bacău doar pe drum de mare viteză (via A3+A7)
Citește mai mult
VIDEO | "Inaugurarea la minut": de ce se deschide azi la 16 fix bucata din Autostrada Moldovei pe care vom ajunge de la București la Bacău doar pe drum de mare viteză (via A3+A7)

Echipe/Competiții

fcsb 77 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 19 rapid 17 Universitatea Craiova 30 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 15 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share