Metaloglobus - Rapid 1-2. Mihai Teja (46 de ani), antrenorul gazdelor, a venit cu primele concluzii după eșecul din etapa #7.

Tehnicianul consideră că echipa sa a dominat-o pe Rapid și merita măcar un egal.

Promovată în Liga 1 la finalul sezonului trecut, Metaloglobus nu a reușit să obțină niciun succes în actuala stagiune.

„Echipa a făcut un meci foarte bun. Eu sunt mândru de băieți. Le-am spus tot timpul că, de la zi la zi și de la meci la meci, echipa crește prin tot ceea ce lucrăm la antrenament, prin tot ceea ce facem.

Într-adevăr, din nou am luat două goluri foarte ușor, foarte repede. Așa s-a întâmplat și cu Petrolul, sunt câteva neatenții, după care trebuie să alergăm după egalare și încercăm să jucăm. Dar, chiar dacă pare un pic ciudat, pentru că n-am câștigat până acum, eu sunt mândru de băieți, adică au făcut un meci foarte bun, au alergat.

Eu cred că am dominat Rapidul, am dominat Dinamo. O echipă de Liga 2, care vine din Liga 2 și cred că majoritatea jocurilor le-a dominat. Ușor, ușor trebuie să vină și punctele, trebuie să vină și victoria, sunt sigur de asta”, a spus Teja, după meci, la Digi Sport.

Mihai Teja: „Rezultatul e efectul a mai mulți factori”

Antrenorul pune seria negativă pe seama mai multor aspecte, nu doar a jocului.

„Dacă facem o analiză și vedem lucrurile așa cum sunt, cu siguranță scoatem și punctele negative. Dar, dacă nu vrem să vedem, normal, ne uităm numai la rezultat: Metaloglobus a pierdut. Dar dacă vrem să scoatem și punctele pozitive, trebuie să spunem și lucrurilor pe nume, pentru că Metaloglobus joacă un fotbal bun, așa trebuie să începem.

Rezultatul este efectul a mai mulți factori, nu înseamnă numai fotbal, înseamnă tot ce e în spatele unei echipe, tot ce înseamnă transferuri, tot ce înseamnă jucători, tot ce înseamnă conducere, toată lumea contribuie la un rezultat”, a concluzionat Teja.

