Rapid a învins Metaloglobus, scor 2-1, în al doilea meci al etapei #7 din Liga 1.

Grameni (16) și Koljic (21) au fost decisivi pentru giuleșteni.

Cotată cu șansa a doua, Metaloglobus a început mai bine partida de la Clinceni. Formația lui Mihai Teja a trecut pe lângă gol încă din minutul 2. Stolz a intervenit însă foarte bine la încercarea lui Sabater.

Rapid, victorie muncită la Clinceni cu Metaloglobus

Replica Rapidului nu a întârziat să apară, iar Koljic a fost și el aproape să deschidă scorul. Gavrilaș a fost însă la post și a respins în corner lovitura de cap a atacantului bosniac.

Giuleștenii au pus stăpânire pe joc și au reușit să marcheze de două ori într-un interval de doar 4 minute.

Primul care a lovit a fost Grameni, care a profitat de o respingere greșită a gazdelo și a spart gheața în tricoul Rapidului cu o reluare simplă din 6 metri. Koljic a punctat și el, iar formația lui Constantin Gâlcă părea că a scăpat în câștigătoare.

Fotbaliștii Rapidului s-au relaxat, iar acest lucru era să-i coste. Fernandes a înscris, chiar înainte de pauză, și a reaprins speranța gazdelor de a obține un rezultat pozitiv.

Metaloglobus a alergat după egalare în repriza secundă, însă Rapid a scăpat cu fața curată.

Grație acestui succes, elevii lui Constantin Gâlcă rămân neînvinși în acest sezon și urcă pe locul 2, cu 15 puncte, la unul față de liderul Universitatea Craiova. De precizat că oltenii au un meci în minus.

De partea cealaltă, Metaloglobus este pe locul 15, cu 1 punct, dar cu două meciuri mai mult față de Csikszereda. „lanterna roșie” din Liga 1.

Metaloglobus - Rapid 1-2

Au marcat: Fernandes ('43) / Grameni ('16), Koljic ('20)

Fernandes ('43) / Grameni ('16), Koljic ('20) Spectatori: 2.432

Min.90+1 - Ciobotariu a fost și el avertizat cu galben, în urma unui fault la mijlocul terenului.

Repriza secundă este prelungită cu minimum 5 minute

Min.89 - Stolz a vazut cartonașul galben pentru tragere de timp.

Min.85 - Baroan scapă spre poarta lui Gavrilaș, șutează de la marginea careului, însă mingea se duce pe lângă poartă.

Min.74 - Irimia vede cartonașul galben, după ce l-a tras de tricou pe Dobre. La rândul său, jucătorul Rapidului trebuia să fie avertizat, după ce și-a scos tricoul de pe el.

Min.71 - Schimbare și la Metaloglobus: iese D.Irimia, intră A.Irimia.

Min.67 - O nouă modificare la Rapid: iese Petrila, intră Pop.

Min.65 - Dublă schimbare la Rapid: ies Koljic și Grameni, intră Baroan și Hromada.

Min.59 - Carvalho primește cartonaș galben pentru un fault la Christensen.

Min.53 - Grameni vede primul cartonaș galben, după un fault din spate asupra lui Huiban.

Min.46 - Se reia partida. Nicio modificare făcută de vreunul dintre cei doi antrenori.

Min.45+1 - Pauză la Clinceni!

Prima repriză va fi prelungită cu minimum 1 minut

Min.43 - GOL Metaloglobus, 1-2! Stolz ezistă să iasă la o centrare de pe partea dreaptă, iar Fernandes profită și marchează după ce a lovit mingea cu latul, din saritură. Balonul a lovit pământul înainte de a intra în poartă.

Min.40 - Metaloglobus caută să revină în meci, dar Rapid controlează jocul.

Min.20 - GOL Rapid, 0-2! Gavrilaș intervine la șutul lui Dobre, din interiorul careului, respinge în lateral, iar mingea ajunge la Christensen. Mijlocașul norvegian a centrat în jurul punctului cu var de unde Koljic a marcat fără probleme.

Min.16 - GOL Rapid, 0-1! Christensen pătrunde în careu, șutează puternic la firul ierbii, balonul e respins de Gavrilaș, însă mingea sare la Grameni care marchează cu poarta goală.

Min.4 - Ocazie mare și pentru Rapid! Dobre centrează excelent de pe partea dreaptă, Koljic reia cu capul, din plonjon, dar Gavrilaș intervine și deviază mingea în corner.

Min.2 - Stolz intervine in extremis la șutul lui Sabater din interiorul careului.

Min.1 - Start de meci la Clinceni.

Metaloglobus - Rapid, echipele de start

Metaloglobus: Gavrilaș - Kouadio, Caramalău, Pasagic, A. Sava - A. Irimia, Moreira, Sabater, Zakir - Huiban, Ely Fernandes

Gavrilaș - Kouadio, Caramalău, Pasagic, A. Sava - A. Irimia, Moreira, Sabater, Zakir - Huiban, Ely Fernandes Rezerve: Nedelcovici, Neacșu, Lis, Milea, Ubbink, Abbey, Camara, Achim, D. Irimia, Gheorghe, Sârbu

Nedelcovici, Neacșu, Lis, Milea, Ubbink, Abbey, Camara, Achim, D. Irimia, Gheorghe, Sârbu Antrenor: Mihai Teja

Rapid : Stolz - Braun, Ciobotariu, Kramer, Borza - Christensen, K. Keita - A. Dobre, Grameni, Petrila - Koljic

Stolz - Braun, Ciobotariu, Kramer, Borza - Christensen, K. Keita - A. Dobre, Grameni, Petrila - Koljic Rezerve: Aioani, Pașcanu, Bădescu, Hromada, Gheorghe, Vulturar, Gojkovic, El Sawy, R.Pop, Micovschi, Baroan, Jambor

Aioani, Pașcanu, Bădescu, Hromada, Gheorghe, Vulturar, Gojkovic, El Sawy, R.Pop, Micovschi, Baroan, Jambor Antrenor: Costel Gâlcă

Arbitru: Radu Petrescu. Asistenți: Adrian Ghinguleac, Mihail Grigoriu. VAR: Cristina Trandafir. AVAR: Andrei Constantinescu

Radu Petrescu. Adrian Ghinguleac, Mihail Grigoriu. Cristina Trandafir. Andrei Constantinescu Stadion: Clinceni - Arena 1 (Clinceni)

Constantin Gâlcă, înainte de partida cu Metaloglobus: „Sunt foarte combativi”

Tehnicianul formației giuleștene a lăudat jocul prestat de formația lui Mihai Teja.

„Cei de la Metaloglobus sunt foarte combinativi, aduc mingea în fața porții. În unele meciuri chiar au dominat, dar nu au avut rezultatele așteptate, pozitive. Au un joc combinativ foarte bun.

Fiecare meci are istoria lui. Trebuie să avem o atitudine bună, să nu uităm că venim după două egaluri. Trebuie să câștigăm acest meci. Am vorbit, le-am zis să nu se relaxeze. E important în acest meci să luăm trei puncte”, a declarat Constantin Gâlcă, conform gsp.ro.

Mihai Teja: „Vrem să câștigăm punctele”

„Rapid este o echipă puternică, o echipă cu obiective mari, dar noi ne dorim din suflet să ne ridicăm la nivelul lor și să încercăm să ne câștigăm punctele.

Am fost aproape în foarte multe momente dar nu am reușit. Acesta este obiectivul nostru, să luăm puncte. Cu siguranță vom juca un fotbal bun pentru că și adversarul joacă la fel. Va fi un meci deschis, dar sper ca de această dată să luăm noi punctele”, a declarat Mihai Teja înainte de meci.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport