Metaloglobus - Rapid 1-2. Moment tensionat între David Irimia (19 ani) și Alex Dobre (26 de ani).

Jucătorul lui Mihai Teja l-a tras pe Dobre de tricou pentru a opri un contraatac, iar jucătorul Rapidului a reacționat într-un mod surprinzător.

Contrele dintre Irimia și Dobre au avut loc în minutul 74, la scorul de 2-1 în favoarea giuleștenilor.

Metaloglobus - Rapid. Tensiuni între Irimia și Dobre

Elevii lui Mihai Teja căutau golul egalizator, însă la o fază din minutul 74 aceștia au pierdut mingea în careul advers.

Alex Dobre a încercat rapid să plece pe contraatac. David Irimia a încercat să se țină după el, însă a rămas în urmă, moment în care a ales să îl tragă agresiv de tricou.

Dobre nu s-a oprit și l-a tras practic pe Irimia după el, care s-a agățat și i-a întins tricoul la maximum.

Arbitrul a oprit jocul și a acordat fault pentru Rapid, în timp ce Dobre s-a dus către adversar, și-a dat jos tricoul și a mimat că vrea să i-l ofere.

Dacă Irimia s-a ales cu un cartonaș galben, vedeta Rapidului a scăpat, deși gestul său ar fi trebuit și el taxat de arbitru.

