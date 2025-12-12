„N-am mai trăit așa ceva”  Mihai Toma, după ce a marcat cu Feyenoord: „Acela a fost momentul în care am început să credem în revenire” +74 foto
Mihai Toma FOTO: Iosif Popescu (GOLAZO.ro)
Europa League

„N-am mai trăit așa ceva” Mihai Toma, după ce a marcat cu Feyenoord: „Acela a fost momentul în care am început să credem în revenire”

alt-text Ștefan Ogrezeanu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 12.12.2025, ora 01:14
  • FCSB - FEYENOORD 4-3. Mihai Toma (18 ani), marcatorul golului doi al campioanei României, a vorbit la finalul meciului despre victoria incredibilă cu Feyenoord.

Mihai Toma a înscris cu capul golul de 2-3, cel care a readus speranțele în tabăra celor de la FCSB.

Cristian Geambașu Fotbalul regăsit
Citește și
Cristian Geambașu Fotbalul regăsit
Citește mai mult
Cristian Geambașu Fotbalul regăsit

FCSB - FEYENOORD. Mihai Toma: „N-am mai trăit un meci ca acesta”

Tânărul mijlocaș de la FCSB a vorbit despre golul său și despre importanța acestui rezultat, ținând cont de sezonul slab al echipei.

„Îmi doream să înscriu și sper să o țin tot așa. Înseamnă mult pentru mine, mai ales într-un meci de Europa, în care am întors scorul.

Nu am mai trăit un meci ca acesta. Bucuria e foarte mare, la ultimul gol nu mai știam ce să facem, fiecare s-a dus unde a apucat. După ce am marcat golul al doilea chiar credeam în revenire.

FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan (7).jpg
FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan (7).jpg

Galerie foto (74 imagini)

FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
+74 Foto
labels.photo-gallery

Acum, mai avem două meciuri până la pauza competițională și ne dorim să le câștigăm, iar apoi să plecăm în cantonament și să facem o figură frumoasă”, a declarat Mihai Toma.

Sperăm să câștigăm cele două meciuri rămase de jucat în Europa. Putem să ne calificăm mai departe dacă vom juca fiecare meci cu gândul la victorie. Mihai Toma, mijlocaș FCSB

Întrebat de jurnaliști câte goluri a mai marcat cu capul, Mihai Toma a declarat: „Am mai marcat câteva, dar acesta vine într-o seară magică”.

FOTO. Golul marcat de Mihai Toma în FCSB - Feyenoord 4-3

Toma, gol in FCSB - Feyenoord Capturi Prima Sport (13).jpg
Toma, gol in FCSB - Feyenoord Capturi Prima Sport (13).jpg

Galerie foto (17 imagini)

Toma, gol in FCSB - Feyenoord Capturi Prima Sport (6).jpg Toma, gol in FCSB - Feyenoord Capturi Prima Sport (7).jpg Toma, gol in FCSB - Feyenoord Capturi Prima Sport (8).jpg Toma, gol in FCSB - Feyenoord Capturi Prima Sport (9).jpg Toma, gol in FCSB - Feyenoord Capturi Prima Sport (10).jpg
+17 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

„O victorie mare pentru România”  Elias Charalambous, după succesul cu Feyenoord:  „Avem șanse la calificare”
Europa League
00:45
„O victorie mare pentru România” Elias Charalambous, după succesul cu Feyenoord: „Avem șanse la calificare”
Citește mai mult
„O victorie mare pentru România”  Elias Charalambous, după succesul cu Feyenoord:  „Avem șanse la calificare”
Cristian Geambașu Fotbalul regăsit
Opinii
00:39
Cristian Geambașu Fotbalul regăsit
Citește mai mult
Cristian Geambașu Fotbalul regăsit

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
feyenoord europa league Mihai Toma fcsb
Știrile zilei din sport
FCSB a renăscut din frică  Înspăimântată de posibilul eșec, campioana s-a dezlănțuit. Acest 4-3 cu Feyenoord poate fi succesul renașterii
Europa League
00:15
FCSB a renăscut din frică Înspăimântată de posibilul eșec, campioana s-a dezlănțuit. Acest 4-3 cu Feyenoord poate fi succesul renașterii
Citește mai mult
FCSB a renăscut din frică  Înspăimântată de posibilul eșec, campioana s-a dezlănțuit. Acest 4-3 cu Feyenoord poate fi succesul renașterii
Calcule Cum se califică U Craiova în primăvara europeană + când și unde are loc meciul decisiv cu AEK
Conference League
00:12
Calcule Cum se califică U Craiova în primăvara europeană + când și unde are loc meciul decisiv cu AEK
Citește mai mult
Calcule Cum se califică U Craiova în primăvara europeană + când și unde are loc meciul decisiv cu AEK
Final incredibil &icirc;n&nbsp;FCSB - FeyenoordTănase aduce victoria la ultima fază și campioana mai speră la primăvara europeană!
Europa League
00:01
Final incredibil în FCSB - Feyenoord Tănase aduce victoria la ultima fază și campioana mai speră la primăvara europeană!
Citește mai mult
Final incredibil &icirc;n&nbsp;FCSB - FeyenoordTănase aduce victoria la ultima fază și campioana mai speră la primăvara europeană!
Goal line technology la FCSB - Feyenoord  Golul lui Toma a fost validat instant: semnul făcut de arbitru
Superliga
11.12
Goal line technology la FCSB - Feyenoord Golul lui Toma a fost validat instant: semnul făcut de arbitru
Citește mai mult
Goal line technology la FCSB - Feyenoord  Golul lui Toma a fost validat instant: semnul făcut de arbitru
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:35
„Aveam alte pretenții de la el!” Anzor a ratat penalty-ul din meciul cu Sparta Praga, dar Cârțu a mai găsit un vinovat: „Dezamăgit, am frustrări”
„Aveam alte pretenții de la el!” Anzor a ratat penalty-ul din meciul cu Sparta Praga, dar Cârțu  a mai găsit un vinovat: „Dezamăgit, am frustrări”
10:19
Ce se întâmplă cu Lixandru Mihai Stoica a vorbit despre fotbalistul ieșit accidentat de pe teren » Pe cine a remarcat în victoria cu Feyenoord
Ce se întâmplă cu Lixandru Mihai Stoica a vorbit despre fotbalistul ieșit accidentat de pe teren » Pe cine a remarcat în victoria cu Feyenoord
09:30
Arestat pe aeroport Fotbalistul făcut „nesimțit” de Valeriu Iftime a cerut peste 100.000 de euro la FIFA, după ce a fost interzis în România
Arestat pe aeroport Fotbalistul făcut „nesimțit” de Valeriu Iftime a cerut peste 100.000 de euro la FIFA, după ce a fost interzis în România
09:00
Șocat: „Am abandonat” Van Persie a spus că Feyenoord a pierdut jocul. Furie în vestiar pe Arena Națională. Mesajul dur al fanilor
Șocat: „Am abandonat” Van Persie a spus că Feyenoord a pierdut jocul. Furie în vestiar pe Arena Națională. Mesajul dur al fanilor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Top stiri din sport
Noul stadion Dinamo  Imagini de ultimă oră: cum va arăta și ce facilități va avea arena din centrul Capitalei
Superliga
11.12
Noul stadion Dinamo Imagini de ultimă oră: cum va arăta și ce facilități va avea arena din centrul Capitalei
Citește mai mult
Noul stadion Dinamo  Imagini de ultimă oră: cum va arăta și ce facilități va avea arena din centrul Capitalei
 U Craiova - Sparta Praga 1-2 Coelho suferă prima înfrângere pe banca oltenilor » Lovitura de calibru a lui Nsimba nu a fost suficientă
Conference League
11.12
U Craiova - Sparta Praga 1-2 Coelho suferă prima înfrângere pe banca oltenilor » Lovitura de calibru a lui Nsimba nu a fost suficientă
Citește mai mult
 U Craiova - Sparta Praga 1-2 Coelho suferă prima înfrângere pe banca oltenilor » Lovitura de calibru a lui Nsimba nu a fost suficientă
 Gol spectaculos în Conference Răzvan Marin a contribuit la victoria lui AEK printr-o execuție impresionantă din lovitură liberă
Stranieri
00:18
Gol spectaculos în Conference Răzvan Marin a contribuit la victoria lui AEK printr-o execuție impresionantă din lovitură liberă
Citește mai mult
 Gol spectaculos în Conference Răzvan Marin a contribuit la victoria lui AEK printr-o execuție impresionantă din lovitură liberă
Gardoș, despre „Justiția capturată” Fostul fundaș de la FCSB, după scandalul iscat de documentarul Recorder: „Să aveți  cât mai multe microfoane”
Diverse
11.12
Gardoș, despre „Justiția capturată” Fostul fundaș de la FCSB, după scandalul iscat de documentarul Recorder: „Să aveți cât mai multe microfoane”
Citește mai mult
Gardoș, despre „Justiția capturată” Fostul fundaș de la FCSB, după scandalul iscat de documentarul Recorder: „Să aveți  cât mai multe microfoane”

Echipe/Competiții

fcsb 86 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 32 rapid 15 Universitatea Craiova 21 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 2 uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
12.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share