„N-am mai trăit așa ceva” Mihai Toma, după ce a marcat cu Feyenoord: „Acela a fost momentul în care am început să credem în revenire”

FCSB - FEYENOORD 4-3. Mihai Toma (18 ani), marcatorul golului doi al campioanei României, a vorbit la finalul meciului despre victoria incredibilă cu Feyenoord.

Mihai Toma a înscris cu capul golul de 2-3, cel care a readus speranțele în tabăra celor de la FCSB.

FCSB - FEYENOORD. Mihai Toma: „ N-am mai trăit un meci ca acesta”

Tânărul mijlocaș de la FCSB a vorbit despre golul său și despre importanța acestui rezultat, ținând cont de sezonul slab al echipei.

„Îmi doream să înscriu și sper să o țin tot așa. Înseamnă mult pentru mine, mai ales într-un meci de Europa, în care am întors scorul.

Nu am mai trăit un meci ca acesta. Bucuria e foarte mare, la ultimul gol nu mai știam ce să facem, fiecare s-a dus unde a apucat. După ce am marcat golul al doilea chiar credeam în revenire.

Acum, mai avem două meciuri până la pauza competițională și ne dorim să le câștigăm, iar apoi să plecăm în cantonament și să facem o figură frumoasă”, a declarat Mihai Toma.

Sperăm să câștigăm cele două meciuri rămase de jucat în Europa. Putem să ne calificăm mai departe dacă vom juca fiecare meci cu gândul la victorie. Mihai Toma, mijlocaș FCSB

Întrebat de jurnaliști câte goluri a mai marcat cu capul, Mihai Toma a declarat: „Am mai marcat câteva, dar acesta vine într-o seară magică”.

FOTO. Golul marcat de Mihai Toma în FCSB - Feyenoord 4-3

