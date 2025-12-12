„O victorie mare pentru România” Elias Charalambous, după succesul cu Feyenoord: „Avem șanse la calificare”

FCSB - FEYENOORD 4-3. Elias Charalambous (45 de ani) a vorbit despre victoria fantastică a echipei sale, din etapa #6 a Europa League.

Condusă cu 3-1, FCSB a reușit să egaleze și chiar să câștige meciul cu Feyenoord, grație golului marcat de Florin Tănase, în prelungiri.

FCSB - FEYENOORD. Elias Charalambous: „O victorie mare pentru România”

Tehnicianul campioanei a vorbit despre atitudinea jucătorilor, dar și despre importanța unei astfel de victorii.

„Cred că e o victorie mare pentru club și pentru România. Am jucat împotriva unei echipe foarte bune și mă bucur că am reușit să întoarcem rezultatul și să câștigăm.

Aveam nevoie de acest rezultat, pe care doar clubul acesta îl putea obține.

În acest sezon am pierdut multe puncte, dar cred că putem schimba asta și sper că acest rezultat fantastic să fie un punct de plecare pentru viitor.

În prima repriză am luat două goluri ușoare în momente importante, apoi am încasat gol în startul reprizei secunde. Ulterior, băieții au arătat caracter și au reușit să revină”, a declarat Elias Charalambous, la Digi Sport.

E cea mai mare victorie a mea în România! Vrem să construim pe această victorie pentru a renaște în campionat și în Europa. Să arătăm acest spirit mereu, peste tot. România trebuie să fie mândră Elias Charalambous, antrenor FCSB

Charalambous: „Avem șanse la calificare”

„Nu vreau să vorbesc despre cineva în parte, toată lumea a făcut un meci senzațional. Sunt foarte fericit și totodată mândru și de fanii noștri, au ajutat foarte mult echipa azi.

Am spus că dacă voiam să mai avem șanse la calificare trebuia să câștigăm azi. Momentan ne concentrăm pe campionat, iar apoi vom lupta pentru șansa noastră de a trece mai departe”, a mai spus Charalambous.

Emoțiile sunt uriașe în timpul meciului. De la 1-3 la 4-3, cu golul victoriei în ultima secundă. Emoții umane, am sărbătorit toți împreună. Când câștigi asemenea meciuri, e minunat Elias Charalambous, antrenor FCSB

