Constantin Zotta (63 de ani), fostul arbitru din Liga 1, a rememorat episodul din anul 2000, când Rapid l-a adus înapoi pe Daniel Pancu de la Cesena și l-a vândut din nou către Beșiktaș.

Zotta, pe atunci președinte al clubului, a mers la negocierile din Italia alături de George Copos, patronul giuleștenilor din vremea respectivă.

Daniel Pancu a fost transferat inițial la Cesena în vara anului 1999, chiar după ce a devenit campion cu Rapid, iar după fix un an s-a întors în Giulești.

Constantin Zotta: „Noi ne doream să-l luăm mult mai ieftin, să facem o «românească»”

Conducerea rapidistă a reușit să-l aducă pe Pancu înapoi pe o sumă mult mai mică, plătită în două tranșe, cea de-a doua fiind achitată din banii primiți ulterior de la Beșiktaș.

„Îmi aduc aminte, eu nici n-am semnat bine cu Rapid, iar domnul Copos mi-a zis să mergem a doua zi în Italia să-l luăm înapoi pe Pancu.

Pancu era la Cesena, patroni erau doi fraţi de o calitate deosebită. Rapid l-a vândut pe Pancu la Cesena pe o sumă importantă, undeva pe la 1,5 milioane de euro.

Noi ne doream să-l luăm mult mai ieftin, să facem o «românească». Cesena retrogradase în liga a doua. La un moment dat, negocierile s-au blocat.

Copos a plecat şi mi-a spus să văd dacă pot să mai scot ceva din aceste negocieri. Până la urmă, am reuşit să scot suma de transfer la 190 de mii de euro plătiţi atunci, pe loc, iar restul banilor la vreo 10 luni distanţă.

Asta ne dădea nouă şansa ca-n iarnă să-l vindem. Apoi l-am dat la Beşiktaş, am luat banii pe Pancu şi am plătit restul de bani către Cesena”, a spus Constantin Zotta, potrivit orangesport.ro.

111 meciuri a bifat Pancu pentru Beșiktaș, în care reușit 24 de goluri și 11 pase decisive, în toate competițiile

