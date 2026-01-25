- FCSB – CFR. Mihai Toma (18 ani), una dintre marile speranțe ale roș-albaștrilor, a irosit o ocazie imensă cu poarta goală.
- Extrema stângă a ratat șansa de a duce scorul la 2–0 pentru campioana României, care a încasat apoi două goluri până la pauză.
Mihai Toma a început bine partida, fiind foarte activ în ofensiva echipei lui Elias Charalambous, inclusiv la faza din startul meciului, când FCSB a deschis scorul prin Miculescu.
FCSB - CFR. Ratare imensă: Mihai Toma a trimis peste poartă din câțiva metri
În minutul 32, Miculescu a ajuns la o minge deviată cu capul de Daniel Bîrligea.
Totuși, marcatorul primului gol a șutat în portarul Mihai Popa.
Balonul respins a sărit la Mihai Toma, aflat la doar câțiva metri de poartă, însă tânărul jucător a trimis lamentabil peste transversală.
Ratarea avea s-o coste pe FCSB, care a încasat două goluri pe final de repriză de la Alibek (41) și Korenica (44).
În acest sezon, tânărul atacant a ajuns la 19 meciuri jucate, în care a marcat un singur gol, dar extrem de important, în victoria cu Feyenoord, 4-3.