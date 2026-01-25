A tras ca la rugby! FOTO.  Ocazie imensă irosită de  Mihai Toma! A șutat în tribună din câțiva metri, apoi FCSB a primit rapid două goluri +19 foto
Mihai Toma, ratare incredibilă. Foto: Captură Prima Sport
Superliga

A tras ca la rugby! FOTO. Ocazie imensă irosită de Mihai Toma! A șutat în tribună din câțiva metri, apoi FCSB a primit rapid două goluri

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 25.01.2026, ora 21:01
alt-text Actualizat: 25.01.2026, ora 21:03
  • FCSB – CFR. Mihai Toma (18 ani), una dintre marile speranțe ale roș-albaștrilor, a irosit o ocazie imensă cu poarta goală.
  • Extrema stângă a ratat șansa de a duce scorul la 2–0 pentru campioana României, care a încasat apoi două goluri până la pauză.

Mihai Toma a început bine partida, fiind foarte activ în ofensiva echipei lui Elias Charalambous, inclusiv la faza din startul meciului, când FCSB a deschis scorul prin Miculescu.

Tensiuni în Belgia VIDEO. Fanii fostei echipe antrenate de Mircea Rednic au intrat cu forța în vestiarul favoriților
Citește și
Tensiuni în Belgia VIDEO. Fanii fostei echipe antrenate de Mircea Rednic au intrat cu forța în vestiarul favoriților
Citește mai mult
Tensiuni în Belgia VIDEO. Fanii fostei echipe antrenate de Mircea Rednic au intrat cu forța în vestiarul favoriților

FCSB - CFR. Ratare imensă: Mihai Toma a trimis peste poartă din câțiva metri

În minutul 32, Miculescu a ajuns la o minge deviată cu capul de Daniel Bîrligea.

Totuși, marcatorul primului gol a șutat în portarul Mihai Popa.

Balonul respins a sărit la Mihai Toma, aflat la doar câțiva metri de poartă, însă tânărul jucător a trimis lamentabil peste transversală.

Mihai Toma, ratare incredibilă în meciul FCSB - CFR. Foto: Captură, Prima Sport
Mihai Toma, ratare incredibilă în meciul FCSB - CFR. Foto: Captură, Prima Sport

Galerie foto (19 imagini)

Mihai Toma, ratare incredibilă în meciul FCSB - CFR. Foto: Captură, Prima Sport Mihai Toma, ratare incredibilă în meciul FCSB - CFR. Foto: Captură, Prima Sport Mihai Toma, ratare incredibilă în meciul FCSB - CFR. Foto: Captură, Prima Sport Mihai Toma, ratare incredibilă în meciul FCSB - CFR. Foto: Captură, Prima Sport Mihai Toma, ratare incredibilă în meciul FCSB - CFR. Foto: Captură, Prima Sport
+19 Foto
labels.photo-gallery

Ratarea avea s-o coste pe FCSB, care a încasat două goluri pe final de repriză de la Alibek (41) și Korenica (44).

În acest sezon, tânărul atacant a ajuns la 19 meciuri jucate, în care a marcat un singur gol, dar extrem de important, în victoria cu Feyenoord, 4-3.

FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpg
FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpg

Galerie foto (54 imagini)

FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpg FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro jpg FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpg
+54 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

„Un semnal foarte bun” Noi detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Aceeași foame de performanță”
Superliga
20:31
„Un semnal foarte bun” Noi detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Aceeași foame de performanță”
Citește mai mult
„Un semnal foarte bun” Noi detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Aceeași foame de performanță”
Gloria Bistrița - Gyor 22-27 Elevele lui Carlos Viver au condus la pauză, dar au pierdut la scor în fața campioanei Europei
Handbal
19:27
Gloria Bistrița - Gyor 22-27 Elevele lui Carlos Viver au condus la pauză, dar au pierdut la scor în fața campioanei Europei
Citește mai mult
Gloria Bistrița - Gyor 22-27 Elevele lui Carlos Viver au condus la pauză, dar au pierdut la scor în fața campioanei Europei

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Sondaj Avangarde. Rezultat surprinzător: cei mai mulți români vor în Consiliul de Pace al lui Trump/ Șapte din zeci români, nemulțumiți de absența lui Nicușor Dan de la Davos
Sondaj Avangarde. Rezultat surprinzător: cei mai mulți români vor în Consiliul de Pace al lui Trump/ Șapte din zeci români, nemulțumiți de absența lui Nicușor Dan de la Davos
Sondaj Avangarde. Rezultat surprinzător: cei mai mulți români vor în Consiliul de Pace al lui Trump/ Șapte din zeci români, nemulțumiți de absența lui Nicușor Dan de la Davos
CFR Cluj liga 1 Mihai Toma fcsb
Știrile zilei din sport
Au chemat SMURD-ul! Sabrina Voinea are probleme după scandalul dintre mama sa, Camelia, și Dragoș Bănescu
Special
15:22
Au chemat SMURD-ul! Sabrina Voinea are probleme după scandalul dintre mama sa, Camelia, și Dragoș Bănescu
Citește mai mult
Au chemat SMURD-ul! Sabrina Voinea are probleme după scandalul dintre mama sa, Camelia, și Dragoș Bănescu
Surpriză mare la FCSB - Fenerbahce Aflată în criză mare, campioana a vândut multe bilete. Poate bate recordul din Europa League + Încasări imense de la spectatori
Europa League
15:36
Surpriză mare la FCSB - Fenerbahce Aflată în criză mare, campioana a vândut multe bilete. Poate bate recordul din Europa League + Încasări imense de la spectatori
Citește mai mult
Surpriză mare la FCSB - Fenerbahce Aflată în criză mare, campioana a vândut multe bilete. Poate bate recordul din Europa League + Încasări imense de la spectatori
Șef FRF, victima hackerilor Secretarului general adjunct i s-a spart contul de WhatsApp, apoi a fost folosită o schemă a hoților care a inclus și conturi bancare
Nationala
14:20
Șef FRF, victima hackerilor Secretarului general adjunct i s-a spart contul de WhatsApp, apoi a fost folosită o schemă a hoților care a inclus și conturi bancare
Citește mai mult
Șef FRF, victima hackerilor Secretarului general adjunct i s-a spart contul de WhatsApp, apoi a fost folosită o schemă a hoților care a inclus și conturi bancare
„Prea emoțională” EXCLUSIV. Cel mai cunoscut jurnalist de tenis din lume pune conflictul cu Naomi Osaka pe seama sensibilității Soranei Cîrstea 
Special
13:05
„Prea emoțională” EXCLUSIV. Cel mai cunoscut jurnalist de tenis din lume pune conflictul cu Naomi Osaka pe seama sensibilității Soranei Cîrstea
Citește mai mult
„Prea emoțională” EXCLUSIV. Cel mai cunoscut jurnalist de tenis din lume pune conflictul cu Naomi Osaka pe seama sensibilității Soranei Cîrstea 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:49
„L-am atenționat pe Gigi” Mihai Stoica, despre forma slabă a unui titular de la FCSB: „A venit schimbat după vacanță, am insistat să nu joace!”
„L-am atenționat pe Gigi” Mihai Stoica, despre forma slabă a unui titular de la FCSB: „A venit schimbat după vacanță, am insistat să nu joace!”
18:56
Cum arată șantierul Dinamo A trecut o săptămână de la demararea lucrărilor: „Progresul este deja vizibil”
Cum arată șantierul Dinamo  A trecut o săptămână de la demararea lucrărilor: „Progresul este deja vizibil”
12:49
UTA Arad- Rapid LIVE de la 20:00 » Echipele de start. Daniel Paraschiv, titular. Moruțan, doar rezervă
UTA Arad- Rapid  LIVE de la 20:00 » Echipele de start. Daniel Paraschiv, titular. Moruțan, doar rezervă
18:36
Mircea Lucescu a fost externat Care este starea de sănătate a selecționerului României
 Mircea Lucescu a fost externat Care este starea de sănătate a selecționerului României
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Top stiri din sport
Haos la masa presei și în lojile de pe Camp Nou Stadionul, a cărui renovare este estimată la 1,5 miliarde de euro, a fost inundat
Campionate
13:52
Haos la masa presei și în lojile de pe Camp Nou Stadionul, a cărui renovare este estimată la 1,5 miliarde de euro, a fost inundat
Citește mai mult
Haos la masa presei și în lojile de pe Camp Nou Stadionul, a cărui renovare este estimată la 1,5 miliarde de euro, a fost inundat
Trauma lui Radu Naum Jurnalistul povestește cum i s-a transmis să dea afară zeci de angajați „de pe o zi pe alta”
Special
12:02
Trauma lui Radu Naum Jurnalistul povestește cum i s-a transmis să dea afară zeci de angajați „de pe o zi pe alta”
Citește mai mult
Trauma lui Radu Naum Jurnalistul povestește cum i s-a transmis să dea afară zeci de angajați „de pe o zi pe alta”
Schumacher „nu mai e imobilizat la pat” Detalii noi despre starea multiplului campion din Formula 1. Ce se întâmplă în vila cumpărată de la Florentino Perez
Formula 1
12:57
Schumacher „nu mai e imobilizat la pat” Detalii noi despre starea multiplului campion din Formula 1. Ce se întâmplă în vila cumpărată de la Florentino Perez
Citește mai mult
Schumacher „nu mai e imobilizat la pat” Detalii noi despre starea multiplului campion din Formula 1. Ce se întâmplă în vila cumpărată de la Florentino Perez
Decizii bizare cu ChatGPT Antrenorul spaniol, acuzat că făcea echipa, stabilea transferurile și planifica deplasările cu ajutorul inteligenței artificiale
Campionate
09:36
Decizii bizare cu ChatGPT Antrenorul spaniol, acuzat că făcea echipa, stabilea transferurile și planifica deplasările cu ajutorul inteligenței artificiale
Citește mai mult
Decizii bizare cu ChatGPT Antrenorul spaniol, acuzat că făcea echipa, stabilea transferurile și planifica deplasările cu ajutorul inteligenței artificiale

Echipe/Competiții

fcsb 94 CFR Cluj 31 dinamo bucuresti 35 rapid 17 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
26.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share