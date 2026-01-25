FCSB – CFR. Mihai Toma (18 ani), una dintre marile speranțe ale roș-albaștrilor, a irosit o ocazie imensă cu poarta goală.

Extrema stângă a ratat șansa de a duce scorul la 2–0 pentru campioana României, care a încasat apoi două goluri până la pauză.

Mihai Toma a început bine partida, fiind foarte activ în ofensiva echipei lui Elias Charalambous, inclusiv la faza din startul meciului, când FCSB a deschis scorul prin Miculescu.

FCSB - CFR. Ratare imensă: Mihai Toma a trimis peste poartă din câțiva metri

În minutul 32, Miculescu a ajuns la o minge deviată cu capul de Daniel Bîrligea.

Totuși, marcatorul primului gol a șutat în portarul Mihai Popa.

Balonul respins a sărit la Mihai Toma, aflat la doar câțiva metri de poartă, însă tânărul jucător a trimis lamentabil peste transversală.

Ratarea avea s-o coste pe FCSB, care a încasat două goluri pe final de repriză de la Alibek (41) și Korenica (44).

În acest sezon, tânărul atacant a ajuns la 19 meciuri jucate, în care a marcat un singur gol, dar extrem de important, în victoria cu Feyenoord, 4-3.

