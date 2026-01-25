Marius Bilașco (43 de ani), directorul sportiv al celor de la CFR Cluj, a venit cu noi detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu (58 de ani).

Dan Petrescu a părăsit-o pe CFR Cluj la finalul lunii august 2025, după ce ardelenii au fost eliminați de Hacken în play-off-ul Conference League, motivul principal fiind reprezentat de problemele sale de sănătate.

Recent, „Bursucul” a dezmințit în presa din Anglia informațiile apărute în România că ar avea cancer.

Marius Bilașco, despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Este foarte bine”

Marius Bilașco, oficialul formației din Gruia, susține că starea de sănătate a lui Dan Petrescu se îmbunătățește pe zi ce trece.

„Dan Petrescu e foarte bine. El a zis că o să se întoarcă atunci când va fi pregătit. Pauza asta i-a prins foarte bine.

Are un vibe bun, aceeași foame de a face performanță. Cred că e un semnal foarte bun”, a declarat Marius Bilașco la Prima Sport.

Înainte ca Daniel Pancu să semneze cu CFR Cluj, finanțatorul ardelenilor, Nelu Varga, anunțase că Dan Petrescu va reveni pe banca echipei.

Totuși, din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă, tehnicianul a refuzat oferta de a reveni la CFR.

Dan Petrescu, de cinci ori campion în România

De-a lungul carierei sale, Petrescu a câștigat cinci titluri de campion al României.

Patru dintre acestea au fost cucerite alături de CFR Cluj și unul alături de Unirea Urziceni, una dintre cele mai mari surprize din istoria Ligii 1.

De asemenea, acesta a mai câștigat o Cupă și o Supercupă a României.

În afara țării, Petrescu și-a mai adjudecat alte două trofee: Cupa Chinei, trofeu câștigat alături de Jiangsu FC, și liga a doua din Rusia, competiție în care s-a impus ca antrenor al lui Kuban Krasnodar.

În străinătate, Petrescu le-a pregătit pe Wisla Cracovia, Kuban Krasnodar, Dinamo Moscova, Al-Arabi, Jiangsu FC, Al-Nasr, Guizhou FC, Kayserispor și Jeonbuk Hyundai Motors.

