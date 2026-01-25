Fanii celor de la Standard Liege au digerat cu greu înfrângerea favoriților, scor 0-4, în fața celor de Gent, din etapa #22 a campionatului Belgiei.

Ultrașii au părăsit tribunele arenei „Maurice Dufrasne” în minutul 85 al partidei jucate vineri seară.

Ulterior, aceștia s-au îndreptat spre intrarea în Tribuna 1 prin parcări, încercând să intre în vestiarul jucătorilor.

Unii au reușit și au aruncat mâncarea care fusese pregătită pentru fotbaliști, informează sudinfo.be.

Furia fanilor a continuat în zona comercială a clubului, unde ultrașii au aruncat cu fumigene.

Protestele suporterilor au anulat și interviul antrenorului Vincent Euvrard.

„Ni s-a spus că este prea periculos ca antrenorul să vină acum”, a afirmat reporterul DAZN.

Standard Liege, situația dificilă în campionatul Belgiei

Standard Liege a început această stagiune cu Mircea Rednic (63 de ani) la cârmă, dar tehnicianul român a rezistat doar 5 meciuri pe banca echipei.

În locul său a fost instalat belgianul Vincent Euvrard, însă nici el nu a reușit să redreseze situația echipei.

În urma înfrângerii dureroase, 0-4 cu Gent, Standard a rămas pe locul 8, cu 27 de puncte, la 4 în spatele celor de la KV Mechelen, formație care ocupă ultimul loc ce asigură calificarea în play-off.

În Belgia, primele 6 clasate merg în play-off, următoarele 6 se vor lupta într-un mini turneu pentru calificarea în Conference League, iar ultimele 4 clasate merg în play-out.

