Antrenor în paradis Fostul director tehnic de la FCSB și FRF pregătește o echipă din insulele Indoneziei
Mihail Marian
Campionate

Antrenor în paradis Fostul director tehnic de la FCSB și FRF pregătește o echipă din insulele Indoneziei

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 25.02.2026, ora 17:50
  • Mihail Marian (67 de ani), fost director tehnic la FCSB în sezonul 1999-2000 și al Federației Române de Fotbal între 2011-2014, își continuă aventura ca antrenor la echipe exotice din Orientul Mijlociu și Asia de Sud-Est.

Fostul fundaș dreapta al Sportului Studențesc a semnat un nou angajament în Indonezia. Mihail „Cucchi” Marian a preluat de câteva zile formația PSBS Biak, supranumită „Badai Pasifik” (Furtuna Pacificului), având ca obiectiv salvarea de la retrogradare.

Mihail Marian antrenează în Indonezia

Mihail Marian l-a înlocuit pe antrenorul portughez Divaldo Alves, care, potrivit presei locale, avea un salariu lunar de 15.000 de dolari și care și-a reziliat contractul în decembrie 2025 după ce nu și-a primit salariile timp de două luni și jumătate.

Situația dificilă nu s-a limitat doar la antrenor, și jucătorii au întâmpinat întârzieri salariale. Probleme financiare sunt cauzate de retragerea sponsorului principal.

Cu toate acestea, Mihail Marian s-a declarat optimist că poate salva echipa de la retrogradare. În primele două meciuri sub conducerea sa, PSBS Biak a obținut un singur punct și ocupă locul 15, cu 18 puncte după 22 de etape, la egalitate cu prima echipă din zona retrogradării.

Campionatul Indoneziei are 18 echipe, iar ultimele trei retrogradează.

Biak, paradisul insulelor Papua

PSBS Biak este o echipă din Biak Numfor Regency, o regiune insulară spectaculoasă din provincia Papua, în nord‑estul Indoneziei. Arhipelagul include insulele principale Biak și Numfor, plus zeci de insulițe în Golful Cenderawasih.

Zona este un adevărat paradis tropical, cu plaje cu nisip alb, ape cristaline și locuri ideale pentru snorkeling și scufundări, inclusiv epave din Al Doilea Război Mondial. Regiunea are aproximativ 150.000 de locuitori.

Indonezia este cel mai mare arhipelag din lume, cu 17.508 insule, dintre care aproximativ 6.000 sunt locuite. Cu o populație de peste 238 de milioane de locuitori, este a patra cea mai populată țară din lume, după India, China și Statele Unite ale Americii.

Mihail Marian este la a doua experiență în Indonezia

Fostul director tehnic al FCSB și al FRF nu este la prima experiență în Indonezia. Mihail Marian a mai antrenat echipa PSS Sleman în sezonul 2023/2024, fiind demis după 15 partide. Tehnicianul român s-a adresat la FIFA pentru a-și recupera despăgubirile solicitate.

În străinătate, Mihail Marian a mai lucrat în Siria, Arabia Saudită, Kuweit, Emiratele Arabe Unite, Irak, Vietnam și Filipine.

Antrenorul Mihai Marian (foto: PSBS Biak)
Antrenorul Mihai Marian (foto: PSBS Biak)

Galerie foto (13 imagini)

Antrenorul Mihai Marian Antrenorul Mihai Marian (foto: PSBS Biak) Antrenorul Mihai Marian (foto: PSS Sleman) Plaje din arhipelagul Biak Plajă din arhipelagul Biak
+13 Foto
labels.photo-gallery

A jucat la Sportul cu Gică Hagi și cu Mircea Sandu

Mihail Marian a fost un jucător de referință al echipei Sportul Studențesc în anii ’80, coleg de generație cu nume de legendă precum Gică Hagi, Mircea Sandu, Gino Iorgulescu, Paul Cazan sau Marcel Coraș. „Cucchi” a bifat și cinci selecții la echipa națională.

După retragerea din activitatea de fotbalist, el și-a continuat cariera ca antrenor. În România, a pregătit echipe din Liga 1, printre care Sportul Studențesc, FC Brașov și FCM Bacău, iar în Liga 2 a condus echipe precum Rocar București, FC Sibiu și, de două ori, Sportul Studențesc.

FRF indonezia fcsb mihail marian biak
