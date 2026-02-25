Percheziții pentru pariuri în Liga 3 Anchetă de amploare în București și în alte 6 județe. Un fost fotbalist de la FCSB, printre cei vizați de trucarea meciurilor
Liga 3

Percheziții pentru pariuri în Liga 3 Anchetă de amploare în București și în alte 6 județe. Un fost fotbalist de la FCSB, printre cei vizați de trucarea meciurilor

Alexandru Smeu
Publicat: 25.02.2026, ora 10:23
Actualizat: 25.02.2026, ora 10:36
  • Au fost efectuate 34 de mandate de percheziție domiciliară într-o cauză penală privind săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în domeniul pariurilor sportive.
  • Acțiunea a fost desfășurată de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, al Poliției Municipiului Ploiești și al Biroului pentru Combaterea Infracțiunilor contra Persoanei și Patrimoniului.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, perchezițiile au avut loc în județele Prahova, Vâlcea, Argeș, Cluj, Ilfov și Dâmbovița, precum și în municipiul București.

Suspiciuni de blat și meciuri trucate în Liga 3. Ar fi vizat un fost fotbalist de la FCSB

În urma cercetărilor, a rezultat că în ultimul sezon competițional mai multe persoane, inclusiv jucătorii unui club din Liga 3 au acționat colectiv pentru influențarea și vicierea anumitor rezultate.

Antena 3 CNN susține că echipa prahoveană implicată ar fi CS Păulești. Alte surse indică faptul că printre cei vizați e și un fost jucător de la FCSB, fundașul dreapta Gabi Matei (36 de ani). Acesta a jucat pentru roș-albaștri între 2011 și 2015.

În ultimii ani, Gabi Matei a jucat în ligile inferioare din România.

„Persoanele cercetate ar fi indus în eroare organizatori de pariuri sportive cu privire la corectitudinea desfășurării meciurilor și la integritatea competiției sportive, prin plasarea de pariuri atât în mediul online, cât și în agenții de profil, creând aparența unor pariuri conforme cadrului legal, în condițiile în care rezultatele partidelor ar fi fost cunoscute și prestabilite”.

Prin aceste demersuri, ar fi fost obținute foloase patrimoniale injuste în cuantum de aproximativ 840.000 de lei.

„În vederea completării probatoriului, 21 de persoane au fost conduse la sediul unității de poliție pentru audieri, urmând ca, în funcție de situația de fapt și de probele administrate, să fie dispuse măsurile procesual-penale care s-au impus.

Activitățile au beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Prahova, polițiștilor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și inspectoratelor de poliție județene Vâlcea, Argeș și Cluj, precum și al Grupării de Jandarmi Mobilă Ploiești.

De asemenea, în instrumentarea cauzei s-a beneficiat de sprijinul Departamentului de Integritate din cadrul Federației Române de Fotbal”, a mai menționat sursa citată.

VIDEO: Cum se aranjează un meci la pariuri. Totul despre industria trucării de meciuri

blat mafia pariurilor politie perchezitii pariuri ilegale
