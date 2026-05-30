„Durere, asta simt!” Mikel Arteta, ședință cu jucătorii după finala pierdută: „Asta am spus la vestiar”

PSG - Arsenal 1-1 (4-3 pen.). Mikel Arteta (44 de ani), antrenorul londonezilor, a încercat să își motiveze elevii după înfrângerea suferită în finala Ligii Campionilor.

Arsenal a ratat din nou șansa de a-și îndeplini marele vis și de a câștiga trofeul Ligii Campionilor.

Mikel Arteta, ședință cu jucătorii după finala pierdută: „Asta am spus la vestiar”

După eșecul cu PSG, Arteta a fost brutal de sincer în momentul în care apărut la microfonul TNT Sports:

„Durere, asta simt acum! Când ești atât de aproape de trofeul celei mai importante competiții din lume, la doar câteva penalty-uri, așa ar trebui să se simtă. Trebuie să transformăm această durere în energie pentru viitor

E foarte dificil să accepți că, după ce ai fost atât de consecvent în evoluții până în finală, pierzi trofeul din cauza unei lovituri de pedeapsă. E dificil”.

Vreau să felicit Parisu și pe Luis Enrique în mod special. Sunt, după părerea mea, cea mai bună echipă din lume. Ce reușesc să facă ei cu mingea, acțiunile individuale, n-am mai văzut așa ceva până acum. E foarte greu să joci împotriva lor. De asta au câștigat de două ori la rând Liga. Sunt o echipă top, top. Mikel Arteta

Tehnicianul a ținut apoi să își laude jucătorii pentru prestația din acest sezon și a dezvăluit și ce le-a spus în vestiar.

„Sunt atât de mândru de ei. Ne-au oferit atât de multe clipe de bucurie. E un privilegiu să antrenez acest grup, această echipă. Am obținut un mare trofeu în acest sezon, dar l-am ratat pe cel mai mare.

E doar a doua oară în istorie când ajungem aici, deci trebuie să realizăm cu adevărat ce sezon am avut. Dar, în acest moment, nimeni nu ne va lua durerea.

Le-am spus jucătorilor și celor din staff: «Și dacă v-aș mulțumi de un milion de ori, tot n-ar fi suficient. Nu pentru că am câștigat Premier League, nu pentru că am ajuns în finala Cupei, nu pentru că am jucat în finala Ligii Campionilor, ci pentru maniera în care am făcut-o, pentru bucuria de la toate momentele pe care le-am trăit împreună»”, a dezvăluit Arteta.

