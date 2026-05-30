Hat-trick Luis Enrique Tehnicianul lui PSG, în elita Ligii Campionilor! Depășit doar de Ancelotti: „Să vă spun secretul meu?”

PSG - Arsenal 1-1 (4-3 pen.). Luis Enrique (56 de ani) a câștigat al treilea trofeu Champions League din cariera de antrenor.

Luis Enrique (56 de ani) a câștigat al treilea trofeu Champions League din cariera de antrenor. Tehnicianul spaniol a vorbit despre modul în care echipa sa a gestionat finala de la Budapesta și a explicat care este secretul succesului său.

Enrique este la egalitate cu Zinedine Zidane, Pep Guardiola și Bob Paisley, toți cu câte trei trofee în cea mai importantă competiție europeană. Doar Carlo Ancelotti are mai multe, cinci.

Luis Enrique a câștigat al treilea Champions League și a intrat în elită, lângă Zidane și Guardiola: „Secretul meu? Munca”

Spaniolul mai câștigase competiția cu Barcelona, în 2015, iar apoi cu PSG, în 2025 și 2026.

„Secretul meu? Munca, la fel ca toată lumea. Rezervele noastre au făcut diferența: Gonçalo Ramos, Lucas Beraldo, Bradley Barcola, de asemenea.

Warren Zaire-Emery a fost incredibil. Merita să joace, dar a fost foarte complicat să aleg titularul.

Primul lucru este că noi, suporterii, staff-ul, clubul, conducerea sportivă, am dat dovadă de o reziliență incredibilă. Am știut să-i facem față lui Arsenal, care este o echipă foarte dificil de gestionat.

Meciul a fost foarte strâns, a fost complicat în ultimele minute”, a declarat Luis Enrique, conform lequipe.fr.

Arsenal a deschis scorul rapid, prin Kai Havertz, în minutul 6, însă parizienii au egalat în repriza a doua, prin penalty-ul transformat de Ousmane Dembele.

Finala s-a decis la loviturile de departajare, unde Eberechi Eze și Gabriel au ratat pentru Arsenal, iar PSG s-a impus cu 4-3 și și-a apărat trofeul.

Prin succesul de la Budapesta, PSG a devenit prima echipă care își apără trofeul Champions League după Real Madrid, formație care a câștigat competiția de trei ori consecutiv, între 2016 și 2018.

Meciul a început în cel mai bun mod pentru ei. După aceea, știu cum să se apere. A fost foarte greu. Noi suntem obișnuiți să atacăm în astfel de situații, dar a fost dificil. Sunt puternici fizic, foarte greu de depășit. Cred că merităm trofeul. Poate că astăzi ambele echipe meritau să câștige. Suntem foarte fericiți și încercăm să fim aici și anul viitor. De ce nu? Luis Enrique, antrenor PSG

