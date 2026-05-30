Coșmarul continuă Arsenal pierde finală după finală în Europa! Învinși și de români!

- Arsenal s-a calificat în finala Ligii Campionilor după 20 de ani, dar nu a învins nici acum. Altă înfrângere, la fel ca în Europa League, Cupa Cupelor și Supercupa Europei.
Arsenal este un club mare, care sărbătorește în octombrie nu mai puțin de 140 de ani.
Șase finale europene la rând pierdute de Arsenal
Și totuși, acest mare club londonez nu reușește să iasă la lumină și în Europa.
Chiar și când ajunge în ultimul act și joacă meciul decisiv cu trofeul pe masă, pierde în majoritatea cazurilor.
Așa a cedat ultimele șase finale disputate. Și în Liga Campionilor, și în Cupa UEFA sau Europa League, și în fosta Cupă a Cupelor, și în Supercupa Europei.
Șase eșecuri în 4 competiții diferite, Arsenal!
Iată cum au fost cele șase înfrângeri!
- 1994, Supercupa Europei: 0-0 (a) și 0-2 (d) cu AC Milan.
- 1995, Cupa Cupelor: 1-2 după prelungiri cu Zaragoza.
- 2000, Cupa UEFA: 0-0, 1-4 la penaltyuri cu Galatasaray, echipa lui Gică Hagi și Gică Popescu.
- 2006, Liga Campionilor: 1-2 cu Barcelona.
- 2019, Europa League: 1-4 cu Chelsea.
- 2026, Liga Campionilor: 1-1, 3-4 la penaltyuri cu PSG.
„Tunarii”, doar două trofee europene
Arsenal a cucerit numai două trofee continentale în întreaga sa istorie.
- 1994, Cupa Cupelor: 1-0 cu Parma.
- 1970, Cupa Orașelor Târguri: 1-3 (d) și 3-0 (a) cu Anderlecht.