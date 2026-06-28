Cristian Geambașu Milionari pe drumuri
Cristian Geambașu FOTO GOLAZO.ro
Opinii

Cristian Geambașu Milionari pe drumuri

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 28.06.2026, ora 21:13
alt-text Actualizat: 28.06.2026, ora 21:13
  • Fotbaliștii naționalei Uruguay au fost lăsați să se descurce pe cont propriu după fiasco-ul de la Mondial. O măsură terapeutică a federației de la Montevideo. Ba nu, vor zice unii, o barbarie care rănește egoul unor mari fotbaliști
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Aveam o fantezie nevinovată, să ajung să văd un meci Uruguay-Paraguay la Cupa Mondială. Cei cu ceva vechime în câmpul muncii fotbalului, știu că Uruguay-Paraguay era pe la noi (o mai fi?!) apelativul consacrat și puțin miștocăresc pentru un meci de verificare între jucătorii aceleiași echipe.

Altfel spus, Uruguay-Paraguay era o partidă între echipa „Probabililor” și cea a „Posibililor”, cum de asemenea se mai spunea pe vremuri, întâlnire în urma căreia antrenorul se decidea în privința primului 11.

Parada neputinței. Și El Locco depășit de situația

Visul meu la ceas de caniculă s-a topit ca un cub de gheață în paharul cu Coca Cola de la McDonald's-urile din America. Paraguay merge mai departe, evoluând în 16-zecimi contra Germaniei, în timp ce Uruguay pleacă acasă după ce a fost eliminată dintr-o grupă cu Spania, Capul Verde și Arabia Saudită.

Era mai mult decât accesibilă această Grupă H pentru o clasare pe locul 2. Echipa antrenată de argentinianul Marcelo Bielsa s-a făcut de râs, terminând pe locul al 3-lea, cu 2 puncte, la fel ca Arabia Saudită.

Egalurile cu saudiții și cu băieții din Capul Verde au fost parade ale neputinței. Evoluții șterse, o națională lipsită de ambiție și de orizont fotbalistic.

Câteva vedete plictisite și obosite, cazul lui Valverde, altele consumate, vezi Bentacur sau Araujo, plus un selecționer cândva revoluționar, dar acum doar un tip care îmbătrânește cătrănit că proiectele sale utopice nu sunt asimilate de niște elevi nedemni.

Nu muncești, nu meriți nimic!

Naționala lui Bielsa urma să întoarcă în patrie cu o cursă charter plătită de federația uruguayană. Sigur, fără să ia în calcul nu știu ce mari isprăvi, nimeni nu anticipa dimensiunile dezastrului.

Celeștii sunt totuși dubli campioni mondial (e drept, în timpuri imemoriale, 1930 și 1950), dar și deținătorii a două locuri 4 (1970 și 2010).

În urma eșecului răsunător, forul conducător de la Montevideo a recurs la o măsură extremă, a anulat zborul și i-a lăsat pe domnii fotbaliști să se descurce pe cont propriu. Uite-așa!

FOTO Imago FOTO Imago
FOTO Imago

Într-o lume a fotbalului, inclusiv pe la noi, în care cei care conduc nu mai știu cum să le caute în coarne fotbaliștilor, tipii ăia din Uruguay au judecat altcumva.

Nu produci, nu meriți nimic. Ești blazat, nepăsător, indolent și nesimțit cu țara ta, cu istoria ta fotbalistică, pui mâna pe telefon, oricum erai cu mâna pe el, și îți cauți un zbor. Că bani ai, slavă Domnului!

Și ai de ales. Vii acasă cu gluga pe cap, să te ascunzi de amărâții ăia care muncesc la bagaje prin aeroportul Carrasco sau, mai degrabă, te duci într-o destinație exotică să te refaci psihic. Vorba vine!

În loc de surogate

Mi se pare una dintre cele mai sănătoase decizii aceasta luată de Federația Uruguayană. Este și mesaj și putere de exemplu în ea. Nu întâmplător aș zice, o astfel de măsură (pro)vine dintr-o zonă a lumii, America de Sud, care și-a prezervat seturi de valori pe care America cealaltă și Europa le-au cam pierdut pe drumul spre „modernizare”.

Mai puțină ipocrizie și mai multă sinceritate. Nu este primitivism, dimpotrivă. Discuția este mai complicată și nu poate fi expediată în câteva rânduri de articol sportiv. Știu că trăim într-o eră în care orice durere de cap te recomandă drept subiect de cercetare psihologică, iar duritatea vieții tinde să fie îndulcită cu tot felul de surogate.

Se vor descurca, dar vor înțelege ceva?

Pe o Maracană înlăcrimată, zugrăvită atât de frumos de imaginația lui Ioan Chirilă (primul mondial trăit pe viu al ziaristului urma să fie Mexico ‘70), Schiaffino și Ghiggia înscriau golurile victoriei Uruguayului în fața Braziliei legendarului Ademir, câștigând Cupa Mondială Jules Rimet.

Era 1950, planeta încă se scutura de ororile celui de-al Doilea Război Mondial, oamenii obișnuiți reînvățau să muncească și să iubească în pace, iar fotbaliștii câștigau te miri ce.

Acum, milionarii Fede Valverde, Bentancur, Araujo și bătăușul Cannobio sunt lăsați să se descurce pe cont propriu după ce s-au acoperit de ridicol la Miami și la Guadalajara. Se vor descurca, e una dintre mărcile zilelor noastre să te descurci pe cont propriu. Nu vor înțelege nimic din aceste călătorii stimabilii.

uruguay Marcelo Bielsa cm 2026
Știrile zilei din sport
LIVE Germania - Paraguay,  în al treilea meci din 16-imile CM 2026 » Șoc la Boston! Brazilia, calificare dramatică după duelul cu Japonia
Campionatul Mondial
29.06
LIVE Germania - Paraguay, în al treilea meci din 16-imile CM 2026 » Șoc la Boston! Brazilia, calificare dramatică după duelul cu Japonia
Citește mai mult
LIVE Germania - Paraguay,  în al treilea meci din 16-imile CM 2026 » Șoc la Boston! Brazilia, calificare dramatică după duelul cu Japonia
U Craiova, victorie în ultimul test din Austria VIDEO. Spectacol cu 7 goluri într-un meci de 120 de minute » Fostul jucător al CFR-ului a marcat în poarta campioanei
Superliga
29.06
U Craiova, victorie în ultimul test din Austria VIDEO. Spectacol cu 7 goluri într-un meci de 120 de minute » Fostul jucător al CFR-ului a marcat în poarta campioanei
Citește mai mult
U Craiova, victorie în ultimul test din Austria VIDEO. Spectacol cu 7 goluri într-un meci de 120 de minute » Fostul jucător al CFR-ului a marcat în poarta campioanei
FRF a schimbat regulamentul pentru ei Motivul pentru care n-ar mai fi putut juca acasă în Liga 1 fără intervenția Federației!  
Superliga
29.06
FRF a schimbat regulamentul pentru ei Motivul pentru care n-ar mai fi putut juca acasă în Liga 1 fără intervenția Federației!
Citește mai mult
FRF a schimbat regulamentul pentru ei Motivul pentru care n-ar mai fi putut juca acasă în Liga 1 fără intervenția Federației!  
Cine joacă finala CM 2026 Calcule. Duelul așteptat de întreaga planetă are doar 2,2% șanse! Care e cel mai probabil scenariu
Campionatul Mondial
29.06
Cine joacă finala CM 2026 Calcule. Duelul așteptat de întreaga planetă are doar 2,2% șanse! Care e cel mai probabil scenariu
Citește mai mult
Cine joacă finala CM 2026 Calcule. Duelul așteptat de întreaga planetă are doar 2,2% șanse! Care e cel mai probabil scenariu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:22
„Nu sunt legat de el” Mihai Pintilii a explicat de ce merge cu Charalambous în Grecia: „Rămân cu Elias până voi rezolva situația”
„Nu sunt legat de el” Mihai Pintilii a explicat de ce merge cu Charalambous în Grecia: „Rămân cu Elias până voi rezolva situația”
22:30
Theodor Jumătate Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
Theodor Jumătate Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
23:51
LIVE Germania - Paraguay, în al treilea meci din 16-imile CM 2026 » Șoc la Boston! Brazilia, calificare dramatică după duelul cu Japonia
LIVE Germania - Paraguay,  în al treilea meci din 16-imile CM 2026 » Șoc la Boston! Brazilia, calificare dramatică după duelul cu Japonia
23:41
Bairam, planuri mari Anunțul făcut de atacantul Craiovei: „Va fi cea mai grea perioadă”
Bairam, planuri mari Anunțul făcut de atacantul Craiovei : „Va fi cea mai grea perioadă”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline
Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!
Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?
Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar
Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii
Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare
Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego
Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum <span>nu-l</span> mai vreți plecat pe Ronaldo?
Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: <span>Nu-l</span> mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul
Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?
FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli
Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!
Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Top stiri
Peste Van Dijk și Gabriel Joao Paulo atrage toate privirile la Mondial! Topul în care jucătorul de la FCSB e lider
Campionatul Mondial
29.06
Peste Van Dijk și Gabriel Joao Paulo atrage toate privirile la Mondial! Topul în care jucătorul de la FCSB e lider
Citește mai mult
Peste Van Dijk și Gabriel Joao Paulo atrage toate privirile la Mondial! Topul în care jucătorul de la FCSB e lider
Analiza comentatorilor CM de la Antena 1 Radiografie făcută de Emil Grădinescu, cea mai experimentată voce a meciurilor de fotbal
Special
29.06
Analiza comentatorilor CM de la Antena 1 Radiografie făcută de Emil Grădinescu, cea mai experimentată voce a meciurilor de fotbal
Citește mai mult
Analiza comentatorilor CM de la Antena 1 Radiografie făcută de Emil Grădinescu, cea mai experimentată voce a meciurilor de fotbal
Pan Zhanle vine în România David Popovici explică vizita  marelui său rival. „Amenințarea” lansată cu doar două zile în urmă
Înot
29.06
Pan Zhanle vine în România David Popovici explică vizita marelui său rival. „Amenințarea” lansată cu doar două zile în urmă
Citește mai mult
Pan Zhanle vine în România David Popovici explică vizita  marelui său rival. „Amenințarea” lansată cu doar două zile în urmă
FOTO | Cele mai noi imagini de pe șantierul de la Planșeul Unirii. Muncitorii dezafectează acum ultima bucată din vechea placă de beton
B365
26.06
FOTO | Cele mai noi imagini de pe șantierul de la Planșeul Unirii. Muncitorii dezafectează acum ultima bucată din vechea placă de beton
Citește mai mult
FOTO | Cele mai noi imagini de pe șantierul de la Planșeul Unirii. Muncitorii dezafectează acum ultima bucată din vechea placă de beton

Echipe/Competiții

fcsb 33 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 22 rapid 17 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti Poli Iasi 2 uta arad 3 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share