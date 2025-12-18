La New York, în echipamentul lui Csikszereda FOTO: Ministrul de Externe al Ungariei, jogging înainte de răsărit: „La Miercurea-Ciuc este mai frig” +4 foto
La New York, în echipamentul lui Csikszereda FOTO: Ministrul de Externe al Ungariei, jogging înainte de răsărit: „La Miercurea-Ciuc este mai frig"

Publicat: 18.12.2025, ora 15:02
Actualizat: 18.12.2025, ora 15:11
  • Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, a postat imagini, pe Facebook, cu el la New York, îmbrăcat în echipamentul formației din Superliga, Csikszereda.

Peter Szijjarto se află în Statele Unite ale Americii pentru a vorbi la Summitul NATO despre Societatea Informațională și pentru a lua parte la mai multe consultări privind politica de pace și securitate.

Ministrul de Externe al Ungariei, jogging, la New York, în echipamentul lui Csikszereda

Peter Szijjarto a postat, miercuri, pe Facebook, imagini cu el alergând pe străzile din New York, înainte ca soarele să răsară.

Ministrul de Externe al țării vecine purta echipamentul echipei Csikszereda, formație din Liga 1.

„De obicei, în Miercurea-Ciuc este mai frig, așa că semimaratonul la răsărit nu va fi o problemă. Am tot echipamentul necesar și mai sunt doar câteva ore până dimineață”, a scris Szijjarto.

Ministrul ungur e pasionat de sport și postează adesea imagini cu el alergând, conform blikk.hu.

Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, face sport la New York în echipamentul lui Csikszereda. Foto: Facebook/Peter Szijjarto Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, face sport la New York în echipamentul lui Csikszereda. Foto: Facebook/Peter Szijjarto Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, face sport la New York în echipamentul lui Csikszereda. Foto: Facebook/Peter Szijjarto Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, face sport la New York în echipamentul lui Csikszereda. Foto: Facebook/Peter Szijjarto
Cine este Peter Szijjarto

Peter Szijjarto este actualul ministru de Externe al Ungariei. Acesta și-a început cariera în politică în 1998, atunci când s-a alăturat partidului Fidesz.

În perioada 2006-2010, a fost purtătorul de cuvânt al partidului Fidesz, iar în următorii doi ani a ocupat aceeași funcție pentru prim-ministrul Viktor Orban.

Începând cu 23 septembrie 2014, acesta a devenit ministru de Externe al Ungariei, funcție pe care o ocupă și în prezent.

Peter Szijjarto este implicat și în sport. Acesta a devenit, la mijlocul lunii noiembrie, președintele clubului ungar Honved.

„Am decis să ne angajăm în această activitate comună pentru că dorim ca Academia Ungară de Fotbal, academia clubului Budapest Honved, să fie renumită pentru pregătirea unor copii și tineri care nu numai că primesc pregătirea profesională necesară pentru a-și găsi locul în fotbal la seniori, dar sunt și oameni buni”, a spus Peter Szijjarto, potrivit hirado.hu.

După numirea lui Peter Szijjarto, clubul Honved va beneficia, prin intermediul unui program guvernamental, de 10,4 milioane de euro pentru a renova sala de sport și o parte din facilitățile academiei.

