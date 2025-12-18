Parisul, ajutat de VAR! Portarul lui PSG a apărat 4 penalty-uri în finala Cupei Intercontinentale. Descoperă greșeala arbitrilor!
Safonov și ultima paradă, al 4-lea penalty apărat, în fața lui Araujo Foto: Imago
Parisul, ajutat de VAR! Portarul lui PSG a apărat 4 penalty-uri în finala Cupei Intercontinentale. Descoperă greșeala arbitrilor!

Theodor Jumătate
Publicat: 18.12.2025, ora 14:11
Actualizat: 18.12.2025, ora 14:11
  • PSG a câștigat al 4-lea meci la loviturile de departajare într-un an, cu Luis Enrique antrenor. Trei portari au realizat această performanță, Matvey Safonov de două ori. 
  • Goalkeeperul rus a fost eroul Parisului la 1-1, 2-1 la penaltyuri cu Flamengo, în finala Cupei Intercontinentale. A blocat de patru ori șuturile de la 11 metri. O dată, arbitrii l-au ajutat. 

PSG a cucerit prima sa Cupă Intercontinentală, pe care nu o mai câștigase nicio altă echipă franceză.

A învins-o pe Flamengo la limită și la loviturile de departajare, 1-1, 2-1 la penalty-uri, în finala jucată miercuri seară la Doha. 

PSG, patru din patru victorii la penalty-uri. Safonov, al doilea meci decis

Echipa lui Luis Enrique este specialistă atunci când se decide totul la 11 metri. Are patru victorii din patru cu antrenorul spaniol pe bancă.

  • 22 decembrie 2024, 1-1, 4-3 la penalty-uri cu Lens, în „32-imile” Cupei Franței. Portar, Matvey Safonov, două parade. 
  • 11 martie 2025, 1-0, 4-1 la penalty-uri cu Liverpool (0-1 în prima manșă), în returul „optimilor” Ligii Campionilor. Portar, Gianluigi Donnarumma, două parade. 
  • 13 august 2025, 2-2, 4-3 la penalty-uri cu Tottenham, în Supercupa Europei. Portar, Lucas Chevalier, o paradă (Tel a tras pe lângă). 
Safonov și Cupa Intercontinentală Foto: Imago Safonov și Cupa Intercontinentală Foto: Imago
Safonov și Cupa Intercontinentală Foto: Imago
  • 17 decembrie 2025, 1-1, 2-1 la penalty-uri cu Flamengo, în finala Cupei Intercontinentale. Portar Safonov, patru parade. 

Safonov, patru lovituri de pedeapsă blocate. La 39 de ani după Duckadam

Cu patru lovituri de pedeapsă blocate miercuri, Safonov (26 de ani, din iunie 2024 la Paris) are record în secolul XXI, anunță L’Equipe.

Safonov, purtat pe brațe de colegi după performanța de la Doha Foto: Imago Safonov, purtat pe brațe de colegi după performanța de la Doha Foto: Imago
Safonov, purtat pe brațe de colegi după performanța de la Doha Foto: Imago

A egalat performanța lui Helmut Duckadam, dar românul nu a primit niciun gol pe 7 mai 1986, la Steaua - Barcelona 0-0, 2-0 la 11 metri, în finala CCE.

În fața lui Flamengo, Safonov știa exact ce să facă. Analizase înainte execuțiile adversarilor.

Învins de Nicolas de la Cruz, le-a apărat pe celelalte patru:

  • Plonjon în dreapta la Saul Niguez. 
  • A rămas pe picioare până în ultima clipă, respingând mingea centru-dreapta la Pedro. 
  • Pe centru la Leo Pereira.
  • Plonjon în stânga la Luiz Araujo. 

Safonov era în fața liniei porții la Pedro. Arbitrii au zis că totul a fost corect

Dar a existat o problemă. Brazilienii au protestat la al doilea penalty salvat de Safonov.

Exact când Pedro a atins mingea, goalkeeperul rus era puțin în fața liniei porții.

Safonov, înainte ca Pedro să atingă mingea Foto: Captură TV Safonov, înainte ca Pedro să atingă mingea Foto: Captură TV
Safonov, înainte ca Pedro să atingă mingea Foto: Captură TV

Arbitrul american Ismail Elfath nu a văzut nimic, nici asistentul care urmărea loviturile de pedeapsă.

Portarul rus era în fața liniei Foto: Captură TV Portarul rus era în fața liniei Foto: Captură TV
Portarul rus era în fața liniei Foto: Captură TV

VAR a confirmat că totul a fost corect, și „centralul” a validat parada lui Safonov. Dar era o eroare. Acel penalty trebuia repetat.

