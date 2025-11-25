Invitat-surpriză la Casa Fotbalului Răzvan Burleanu s-a întâlnit cu omul-cheie din Guvernul ungar condus de Viktor Orban » Despre ce au discutat

Răzvan Burleanu, președintele FRF, și ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, s-au întâlnit, marți, la Casa Fotbalului.

Cei doi oficiali au discutat despre posibilitatea unei colaborări sportive între România și Ungaria.

Aflat într-o vizită oficială în România, politicianul ungar s-a întâlnit în ziua în care a avut o întrevedere și cu omologul său din Guvernul de la București, Oana Țoiu, despre securitatea din regiune.

România și Ungaria

Cei doi au purtat discuții despre posibilitatea colaborării celor două țări în sectorul juvenil al fotbalului.

Oficialii iau în calcul desfășurarea mai multor partide amicale între echipele de juniori din România și Ungaria.

De asemenea, Răzvan Burleanu și Szijjarto au în vedere implementarea unor programe educaționale comune și schimburi de experiență la nivel de juniori, arată site-ul frf.ro.

Răzvan Burleanu: „Experiența maghiară reprezintă un model de bune practici”

„Experiența maghiară reprezintă un model de bune practici în ceea ce privește finanțarea publică acordată dezvoltării celor mai relevante ramuri sportive și a valorii acordate diplomației sportive ca instrument de promovare a cooperării internaționale.

Rolul fotbalului este acela de a înlătura bariere între națiuni și de a crea oportunități multidimensionale de colaborare.

Împreună cu domnul ministru Péter Szijjártó, am identificat posibilitatea organizării unor meciuri amicale la nivel de academii de top și echipe naționale de tineret și juniori, precum și desfășurarea de programe educaționale comune ca prim pas într-o abordare pe care ne dorim s-o dezvoltăm în anii care urmează”, a declarat Răzvan Burleanu, potrivit frf.ro.

Peter Szijjarto este președintele clubului Honved

La mijlocul acestei luni, Peter Szijjarto a fost numit în funcția de președinte al clubului ungar Honved.

„Am decis să ne angajăm în această activitate comună pentru că dorim ca Academia Ungară de Fotbal, academia clubului Budapest Honved, să fie renumită pentru pregătirea unor copii și tineri care nu numai că primesc pregătirea profesională necesară pentru a-și găsi locul în fotbal la seniori, dar sunt și oameni buni”, a spus Peter Szijjarto, potrivit hirado.hu.

După numirea lui Peter Szijjarto, clubul Honved va beneficia, prin intermediul unui program guvernamental, de 10,4 milioane de euro pentru a renova sala de sport și o parte din facilitățile academiei.

Honved este lider în liga a doua din Ungaria, cu 29 de puncte obținute în 14 partide disputate.

Clubul din Budapesta are în palmares 14 titluri de campioană ale Ungariei și opt Cupe ale Ungariei.

Pe plan continental, cea mai răsunătoare performanță a celor de la Honved datează din sezonul 1978-1979, când a ajuns până în sferturile de finală ale Cupei UEFA.

Atunci, maghiarii au fost eliminați de echipa germană Duisburg, din cauza regulii golului din deplasare: 2-3, 2-1.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport