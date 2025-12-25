„Era fiul lui Ceaușescu la Steaua” Cum explică Lucescu de ce n-a cucerit titlul cu Dinamo în comunism. Interviu bombastic în Gazzetta

Mircea Lucescu, selecționerul naționalei la 80 de ani, reliefează performanțele ca jucător și antrenor într-un interviu zgomotos pentru Gazzetta dello Sport.

Tehnicianul susține, printre multe altele, că Moratti a vrut să-l oprească la Inter Milano și că ar fi putut câștiga Liga Campionilor cu Shakhtar.

Nicăieri în lume nu mai există un selecționer de 80 de ani care să încerce să califice o națională la Mondial.

Dacă reușește, Mircea Lucescu va fi cel mai în vârstă antrenor la turneul final.

Lucescu își exacerbează carierele. Susține că ar fi putut câștiga Liga cu Shakhtar

Legătura sa atât de lungă cu fotbalul, peste șase decenii, 19 ani jucător, 46 antrenor (între 1979 și 1982, cele două cariere s-au întrepătruns, la Corvinul), continuă să atragă.

Gazzetta dello Sport a realizat un interviu cronologic cu Lucescu, în care acesta evidențiază performanțele sale, și în țară, și în străinătate, se plânge de regimul Ceaușescu, aseamănă fotbalul creat de el la începutul anilor ‘80 cu cel de acum , punctează că Moratti ar fi vrut să-l păstreze la Inter în 1999 și afirmă că ar fi putut câștiga Liga Campionilor cu Shakhtar dacă nu s-ar fi declanșat războiul din Donbas.

36 de trofee a cucerit Mircea Lucescu în cariera de antrenor, depășit doar de Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (39)

Lucescu: a creat „Gheata de Aur” și jocul care anunța fotbalul de astăzi

Întrebat ce fel de jucător era, Lucescu a răspuns: „O extremă cu centrări excepționale, grație cărora Georgescu a cucerit Gheata de Aur (n.r. 1975 și 1977)”.

A amintit că a fost căpitanul naționalei contra lui Pele, la CM 1970, și ce ofertă a avut atunci.

Brazilienii m-au invitat să joc pentru Fluminense. Mă remarcaseră într-un turneu cu patru echipe pe Maracana: România, Flamengo, Vasco da Gama și Independiente. Am fost cel mai bun jucător, drept recompensă mi-au dat un radio de mașină Mircea Lucescu, pentru Gazzetta.it

A făcut legătura dintre cele două cariere prin „cutremurul care a lovit Bucureștiul în 1977. Casa mea este distrusă, trebuie să fug.

La Hunedoara, mă ajută și eu ajut: jucător și antrenor. Nu mă conformez cu fotbalul tuturor, îmi dezvolt propria mentalitate”.

Cum era stilul său de joc ca antrenor?

Hiperofensiv: posesia mingii, crearea de spații, presing, faulturi tactice, dacă era nevoie. Ceea ce facem astăzi făceam și eu în urmă cu 50 de ani Mircea Lucescu

Lucescu: „Nu am putut câștiga campionatul pentru că fiul lui Ceaușescu era la Steaua”

De ce crede că nu a cucerit titlul în Divizia A înainte de căderea comunismului:

„Nu am putut câștiga campionatul cu Dinamo pentru că fiul lui Ceaușescu era la Steaua”.

A subliniat că „poziția mea era delicată, fiindcă antrenam și echipa națională. Și acolo lucram în stilul meu”.

Mircea Lucescu, la Euro 1984. Nu împlinise nici 39 de ani Foto: Imago

A povestit ce s-a întâmplat când a preluat naționala, în 1981: „Am adus imediat trei sau patru jucători tineri de la cluburi din provincie.

Toată lumea mi-era împotrivă, am organizat un amical: echipa mea contra unei selecționate a celor mai buni fotbaliști din București aleasă de jurnaliști și am bătut cu 3-1. Au înțeles că ideile mele funcționează”.

Pentru a pregăti calificarea la Euro 1984, i-am dus pe băieți în America de Sud: am jucat cu Argentina, Chile, Peru, în El Salvador era revoluție și trebuia să alergăm noaptea… Cât ne-a ajutat! Am câștigat grupa în preliminarii, învingând și Italia, campioana lumii Mircea Lucescu

N-a uitat nici că „m-au demis în 1986, iar trei ani mai târziu a căzut Ceaușescu și am cucerit campionatul și cupa”.

„Il Luce” a dezvăluit unde era când a aflat vestea căderii lui Ceaușescu.

„La Cagliari, invitatul lui Anconetani pentru meciul Italia - Argentina (n.r. amical jucat pe 21 decembrie 1989; un test Maldini vs Maradona încheiat 0-0). Până la urmă, i-am acceptat propunerea, mi-a plăcut. Însă era dificil să lucrez cu el, mereu voia să fie vedeta”.

Romeo Anconetani era președinte la Pisa, clubul la care Lucescu a debutat în Serie A, în 1990-1991.

La fiecare cantonament din Montecatini, le făcea fotbaliștilor cadouri. Dar voia și să facă bani: îmi vindea câte un jucător pe lună, apoi m-a dat afară Mircea Lucescu, pentru Gazzetta.it

Tragerea la sorți în familie, cum l-a ajutat pe Hagi și l-a descoperit pe Pirlo la Brescia

A rememorat și povestea bilețelelor, cum a ajuns la Brescia după ce a tras la sorți în familie, poveste redată și de Răzvan Lucescu într-un interviu pentru GOLAZO.ro.

„Corioni (n.r. președintele Bresciei la acea vreme) m-a contactat, dar Standard Liege și Porto m-au vrut și ele. Eu, soția și fiul am făcut trei bilețele și am tras la sorți. Când a venit momentul să extragem, unul lipsea, în mod ciudat. L-am găsit două zile mai târziu, lipit de talpa unui pantof: Brescia. Un semn al destinului”.

Corioni l-a ajutat să formeze „Brescia romena”. „Să luăm exemplul lui Hagi, care nu era mulțumit la Real Madrid. A avut încredere în mine, a ales inteligent, iar doi ani mai târziu a jucat un Mondial grozav și l-a chemat Cruyff la Barca.

Minunat la Corioni era că, alături de el, puteam lansa tineri, iar președintele era fericit, pentru că îi putea vinde ulterior. La un meci anglo-italian cu Ipswich, l-am pus în teren pe Pirlo, la 16 ani. Când conduceam cu 2-1, Pirlo a pierdut o minge și 2-2. M-am certat cu Luzardi (n.r. fost jucător al Bresciei), care m-a acuzat că l-am folosit pe puști Mircea Lucescu

Lucescu: „Moratti a încercat să mă convingă să rămân la Inter”

De la Inter Milano, a plecat după nici patru luni, pe 21 martie 1999.

Antrenorul susține însă că „Massimo Moratti a încercat să mă convingă să rămân. Numai că la Inter aveam zece jucători ale căror contracte expirau.

Și președintele anunțase că venea Lippi în sezonul următor, ceea ce îmi crea probleme”.

„Gentlemanul Moratti”, cum l-a descris Lucescu, „era îndrăgostit de atacanți. Baggio, Djorkaeff, Recoba, Ronaldo, Zamorano… Dacă ar fi transferat și câțiva fundași puternici, cine știe ce ar fi câștigat acel Inter”.

Aveam o relație excepțională cu Ronie (n.r. Ronaldo). Un prieten îmi aducea portocale din Sicilia. Îi dădeam câteva și el îmi oferea la schimb sticle de bere Brahma Mircea Lucescu

„Dacă nu ar fi venit războiul din Donbas, poate am fi câștigat Liga Campionilor”

S-a oprit și la Shakhtar, unde a rămas 12 ani, între 2004 și 2016, cucerind 22 de trofee. Clubul carierei.

„I-am spus lui Akhmetov că, înainte să avem o echipă mare, trebuie să jucăm un fotbal extraordinar. Nu voiam campioni, ci talente pe care să le creștem și îi cunoșteam bine pe brazilieni.

Mircea Lucescu și Cupa UEFA, cucerită în 2009, cu Shakhtar Foto: Imago

I-am văzut pe Neymar și Casemiro, foarte buni, dar mi s-a transmis că nu pot fi cumpărați. Bine, ceilalți? Au venit Douglas Costa, Teixeira, Fernandinho, am creat un sistem în care Shakhtar câștiga mult și, dacă vindeam pe cineva, avea deja înlocuitor”, a detaliat antrenorul.

Akhmetov investea totul în echipă. A construit cel mai frumos stadion din Europa, învingeam echipe mari, eram tineri, puternici, jucam minunat. Am cucerit Cupa UEFA și în fiecare an ne apropiam de sferturile Ligii Campionilor. Știți cât de greu e să menții o echipă din Est la acel nivel? Mircea Lucescu

Concluzia lui: „Dacă nu ar fi venit războiul din Donbas, poate am fi câștigat Liga Campionilor într-o zi”.

