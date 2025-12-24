Kevin Ciubotaru (21 de ani), fundașul lateral de la Hermannstadt, a anunțat că i-ar plăcea să joace pentru FCSB.

FCSB și Hermannstadt au ajuns la un acord pentru transferul fundașului, în schimbul sumei de 450.000 de euro.

Fundașul a amânat discuțiile cu oficialii campioanei până la finalul anului, iar acum pare dispus să accepte mutarea.

Kevin Ciubotaru: „ Mi-ar plăcea să joc la FCSB”

„Am vorbit acum două luni, bineînţeles că eu voiam să mă concentrez la meciurile lui Hermannstadt ca să nu am alte gânduri şi doar la aceste meciuri. Acum, în perioada asta de sărbători, vom discuta”, a declarat Ciubotaru, conform as.ro.

Întrebat dacă i-ar plăcea să joace la FCSB, fotbalistul a răspuns fără ezitare : „Da, este o echipă foarte bună, este campioana. Bineînţeles, cred că orice jucător îşi doreşte să joace pentru o asemenea echipă.

Cunosc jucători de la FCSB pentru că cu câţiva am fost la naţională şi pe Politic, îl ştiu foarte bine pe el”, a concluzionat fundașul lui Hermannstadt.

450.000 de euro este suma la care FCSB și Hermannstadt au ajuns de acord pentru transferul lui Ciubotaru

Ciubotaru a fost titular în partida incendiară Hermannstadt - FCSB, încheiată la egalitate, 3-3, disputată pe 8 noiembrie, în etapa #16 din Liga 1.

FOTO: Hermannstadt - FCSB 3-3

Ciubotaru în atenția lui Mircea Lucescu

După evoluțiile solide de la echipa de club, Kevin Ciubotaru a fost chemat de Mircea Lucescu la lotul selecționatei de seniori a României pentru amicalul cu Moldova (2-1) și meciul din preliminariile CM 2026, cu Austria.

Acesta a evoluat 45 de minute în duelul cu Moldova, iar jocul său a fost unul convingător, fiind apreciat de mai mulți specialiști din fotbalul românesc.

Fotbalistul celor de la Hermannstadt este din nou în vizorul selecționerului și ar putea face parte din lotul „tricolorilor” la meciul de baraj cu Turcia, programat pe 26 martie 2026.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport