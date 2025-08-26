„Are nevoie de ajutor profesionist” Boris Becker îl sfătuiește pe Daniil Medvedev să se ducă la psiholog după scandalul de la US Open

Daniil Medvedev, 29 de ani, a izbucnit duminică, arătând un îngrijorător dezechilibru emoțional într-un an în care a câștigat un singur meci la turneele de Mare Șlem.

Daniil Medvedev are 29 de ani și a fost la un moment dat în vârful tenisului mondial.

Câștigător al US Open în 2021, de trei ori finalist la Australian Open, rusul a ocupat locul 1 în ierarahia ATP în februarie 2022.

Acum însă e în cădere liberă. Poziția a 13-a în lume, spre finalul unui an în care a eșuat la toate turneele de Grand Slam.

Australian Open: turul 2.

Roland Garros: turul 1.

Wimbledon: turul 1.

US Open: turul 1.

O singură victorie și trei înfrângeri în 2025 în competițiile de Mare Șlem.

Medvedev, atac exploziv împotriva arbitrului

La New York, a arătat nu doar o formă foarte slabă, ci și un dezechilibru psihic îngrijorător.

A fost învins de francezul Benjamin Bonzi în cinci seturi, 3-6, 5-7, 7-6 (5), 6-0, 4-6, după un meci în care a făcut scandal monstru.

INSANE scenes in the Medvedev & Bonzi match at US Open



A cameraman was trying to leave after Bonzi missed his 1st serve.



The umpire gave Bonzi a 1st serve.



Daniil: “Are you a man? Are you a man? why are you shaking? What’s wrong huh? Guys he wants to leave. He gets paid by… pic.twitter.com/nzlqgoWxre — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2025

În setul 3, l-a atacat pe arbitrul american Greg Allensworth pentru că îi permisese lui Bonzi să repete primul serviciu după ce fusese deranjat de un fotograf care apăruse la marginea terenului.

„Ești bărbat? Ești bărbat?”, a izbucnit Medvedev la adresa lui Allensworth, instigând și spectatorii împotriva lui: „Băieți, vrea să meargă acasă! Nu-i place să fie aici, e plătit pe meci, nu pe oră”.

Becker, după izbucnirea lui Medvedev: „Numim asta o «criză publică»”

La sfârșitul duelului cu Bonzi, s-a răzbunat pe rachetă, distrugând-o de marginea băncii pe care stătea.

„Numim asta o «criză publică»”, a comentat Boris Becker pe social media.

We call this “public meltdown “ …

I think he needs professional help ?!? https://t.co/rFyTmegQqx — Boris Becker (@TheBorisBecker) August 25, 2025

Fostul mare campion german l-a sfătuit să meargă la psiholog: „Cred că are nevoie de ajutor profesionist”.

Americanul Brad Gilbert, ex-jucător și antrenor, acum comentator, e de aceeași părere.

„Sunt de acord cu Becker, chiar are nevoie de ajutor”, a scris și acesta pe X.

